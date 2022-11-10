健康Easy卓越大獎｜Perle Signature中西雙效技術　全面根治痛症

不少香港人一直深受各種都市痛症困擾，疫情之下的在家工作模式令問題變得更普遍、更嚴重。Perle Signature香港痛症專家 是一所專攻痛症的治療中心，以解決香港人的痛症問題為使命，中心採用獨有療法，精準找出痛症根源再進行全面根治。

由《香港01》旗下健康頻道上月舉辦的「健康Easy卓越大獎2022」，目的是表揚一眾提供優質健康產品及服務的品牌。而Perle Signature香港痛症專家 除了提供優質的中西雙效痛症療服務外，治療效果更是極具口碑；因此獲頒發「卓越痛症治療大獎」。

Perle Signature香港痛症專家 以解決香港人的痛症問題為使命，獨有的中西雙效療法口碑載道；所以獲頒「2022卓越痛症治療大獎」。 （圖片：Perle Signature）

團隊資歷、經驗深厚 結合中西技術全面根治痛症

Perle Signature專門處理各種都市常見的痛症，包括不良姿勢、年紀大引起的痛症以至勞損及舊患。更提供結合中醫及脊骨神經醫學的雙效痛症治療，而且服務優質，於現時香港屬相當罕有。

Perle Signature 的醫療團隊由多名資深註冊中醫師及脊骨神經科醫生組成，可謂精英雲集。中醫師擁有超過20年經驗，而駐場的脊骨神經科醫生行醫25年，前大學高級講師培育專業醫療人員；資歷和經驗深厚，無容置疑。

Perle Signature專門處理各種都市常見的痛症，包括不良姿勢、年紀大引起的痛症以至勞損及舊患。（圖片：Perle Signature）

獨有「M.U.S.痛症3部曲」 精準診斷配合個人化治療方案

Perle Signature 的主打療程「M.U.S.痛症3部曲」，最大的特點是揉合中西醫術精髓和脊醫技術、結合傳統智慧及嶄新科技，精準找出痛症根源再進行全面根治，讓病人恢復健康，提升生活質素。

「M.U.S.痛症3部曲」的第一步是sEMG肌電脊骨壓力檢測；透過精密感應器採集肌肉收縮時伴隨的電荷訊號，以準確測量肌肉拉扯、繃緊和骨位歪斜等狀況；配合醫師的專業和經驗，得出更客觀而全面的診斷，精準找出痛症的根源。這項來自美國的檢測技術不單是非入侵性、無創無痛、不具幅射；比起比起一般X光檢查更是安全無害，而且只需時數分鐘，便可即時取得報告。

檢測報告將由資深中醫和脊醫進行分析，並進行問診、觸診等檢查，從專業⻆度了解痛症成因和根源。綜合診斷結果及在深入了解病人所需後，醫療團隊將為病人制訂個人化的治療方案。

Perle Signature 的主打療程「M.U.S.痛症3部曲」，揉合中西醫術精髓和脊醫技術、結合傳統智慧及嶄新科技，精準找出痛症根源再進行全面根治。（圖片：Perle Signature）

每個人的痛症成因各異，體質亦不盡相同，因此Perle Signature貼心制訂個人化治療。視乎病人的治療方案，有些病人須額外接受中醫治療，包括手法、針灸以及複方中藥，有些病人則先接受脊醫的復位矯正；然後配合專業儀器。先進理療儀器安全有效袪痛舒緩，提供雙重作用，進一步提升療效。

專業儀器結合中醫治療手法，可進一步提升療效。（圖片：Perle Signature）

另設療程專治都市女性常見痛症 調理身體兼提升整體健康

基於男女的生理結構不同，女性身體會出現更多其他類型的痛症。有見及此，Perle Signature 特意研發出「M.B.A 女性痛症3步曲」，專門針對女性常見痛症，例如乳房脹痛、月經絞痛、經行腰痛、水腫腳痛、坐骨神經痛等。

從中醫角度而言，以上痛症的源頭可能是「不通」或「不榮」。醫療團隊首先會分辨清楚造成疼痛的原因，並了解病人所需、身體特質等，再製訂個人化理療。Perle Signature希望藉著「M.B.A 女性痛症3步曲」，不僅為止痛、治痛，更想確保女性得到最有效的調理，以全面提升健康。