急性蕁麻疹｜黃曉明美食過後急性蕁麻疹 手臂大片紅腫要入醫
一放假不少人都會和朋友參加聚會大吃特吃，但小心吃得過量會適得其反，内地明星黃曉明趁放假遊玩青島，在深夜發佈9張青島美食相片，但隔天就表示「我愛美食，但美食不愛我」，原來是患上胃炎和急性蕁麻疹，表示人不能太過放縱自己，發佈自己手臂大片紅腫以及要入醫院打針的相片。
美食過後患上上胃炎和急性蕁麻疹
内地明星黃曉明假期間遊玩青島，並在夜晚發佈九張美食圖，還詢問網民認識哪款美食，有網友留言他是「深夜放毒」，但前一晚得意忘形的他，隔天就在微博分享自己患上胃炎和急性蕁麻疹，表示「我愛美食，但美食不愛我」，覺得人還是不要太放縱自己，要好好保護自己的腸胃，分享自己手臂有大片紅腫以及入醫院打針的相片。
▼蕁麻疹知多啲（按圖了解👇👇👇）
蕁麻疹小檔案
名稱：蕁麻疹
別稱：風疹
症狀：皮膚腫起像蚊子叮一樣的腫塊，紅、腫、癢、熱、刺痛、緊繃、身體水腫、皮膚蒼白、心跳加快。
發病原因：過敏反應，受到某種物質刺激，或是免疫反應、特殊疾病造成。
分類：可以按照發病的時間來粗略分為急性、慢性；一般而言都是急性，只有反覆發作6周以上才稱為慢性。
併發症：血管性水腫、過敏性休克，嚴重可能引起窒息。
常見急性蕁麻疹的原因
- 食物
- 藥物
- 昆蟲叮咬
- 過敏原接觸（乳膠、花粉、動物唾液、蕁麻植物等等）
- 輸血或是注射血液製品
- 感染（A型鏈球菌、黴漿菌、鼻竇炎、肝炎、EB病毒等等）
通常急性蕁麻疹會在短短幾分鐘內發作到全身都是（或是上半身），但又會在幾個小時內消失，彷彿從來沒出現過，至於第二天會不會再度發作，就要看個人的體質、還有接觸過的過敏原了；不過基本上只要2-3天基本上都會自己痊癒。
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消化性潰瘍的徵狀
根據衞生署資料，消化性潰瘍是指胃或首部份小腸的黏膜受到損傷，分別導致胃潰瘍或十二指腸潰瘍。患者可能有不同徵狀，包括噁心及嘔吐、失去食慾、打嗝或感到「胃脹」、胸部不適、體重無故下降，當消化性潰瘍引致出血時，患者會出現咖啡狀的嘔吐物、黑色大便，當消化性潰瘍穿破時，腹部更會感到極度痛楚，如果患上消化性潰瘍，「少食多餐」遠比飽食一頓為佳，含高脂肪及辣的食物都應盡量避免。
資料來源：https://www.chp.gov.hk/tc/static/80053.html