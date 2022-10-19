18歲男捉蟹被鉗夾傷「以牙還牙」反咬蟹脚 生吞螃蟹患肺吸蟲

微涼秋季，正是大吃螃蟹的季節，有名18歲男子到溪邊抓螃蟹，不慎被蟹鉗夾到，令他憤怒地「以牙還牙」反咬螃蟹一口，將蟹脚咬得粉碎，過了幾天他感到胸痛，並且持續長達1個多月都沒有好轉，最後發現原來是感染寄生蟲。



「以牙還牙」咬生蟹

根據内地媒體報道，湖北有一名18歲男子在一個月前到河溪抓螃蟹，但他一下水抓蟹，就被螃蟹蟹鉗夾到手，他一氣之下「以牙還牙」，將蟹脚咬得粉碎，並且吞了部分碎屑，幾天後他突然覺得胸痛，並且情況持續長達大約一個月。

這名18歲男子到醫院求診，診斷患上肺炎，經過很多治療都沒有成效，之後他又換了一間醫院檢查，醫生問診后才知道他咬生螃蟹的細節，診斷他其實是有「肺吸蟲病」，經過一番治療後，他胸痛情況才有改善，健康逐漸好轉。

示意圖

報道指出醫生解釋，生螃蟹有種叫作「肺吸蟲」的寄生蟲，蟲卵也常見於螺類及溪水中，如果食用生螃蟹、生螺類或飲用了未煮沸的溪水，都有可能會感染肺吸蟲病，如果寄生蟲寄生在肺部，常見症狀會有咳嗽、胸痛等，如果寄生於腦、脊髓等組織，會引起相應臟器受損。

生蟹中的細菌和寄生蟲

根據食物安全中心資料，進食了受肺吸蟲感染的生蟹或未煮熟的蟹，肺吸蟲有機會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病，患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血，有時肺吸蟲會侵入腦部，可出現腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，病情可持續多年，一般來說，以酒、醋、豉油、蒜頭及辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些細菌和寄生蟲。

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食物安全中心指出只有把蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病，呼籲市民避免進食生或半生不熟的蟹，例如上海菜、江蘇菜和浙江菜的醉蟹和韓國菜的醬油蟹，中心亦呼籲業界須確保其產品適宜供人食用。

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