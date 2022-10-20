隱形眼鏡｜隱形眼鏡破裂碎片無法取出 網紅反白眼驚悚畫面求救

不少人都喜歡佩戴隱形眼鏡，但小心亂戴會傷眼。有一名台灣YouTuber近日在社交網站上載短片，對著鏡頭露出大片白眼，分享自己隱形眼鏡突然在眼球破裂，一半碎片殘留在眼球内，她用不同方法都無法將隱形眼鏡取出，她發文向網文求救。有醫生表示，隱形眼鏡取不出來，可能是佩戴時間長，這個時候不要勉强取出。



隱形眼鏡突然在眼球内碎裂

台灣YouTuber「白癡公主」近日發文詢問網友「所以你有找到嗎？」，並分享一段影片，影片中她用手撐開左眼，露出大片眼白，模樣相當驚人，原來是她平時戴的軟式隱形眼鏡，不知甚麽原因突然在眼球内破裂，她即刻取出隱形眼鏡，但還有一半鏡片還在眼球，她不停轉動眼球，滴生理鹽水都沒有幫助到她取出鏡片，問網友「看到嗎？感覺是卡在（眼球）上面」，她眼白佈滿紅絲，網友表示「還以為是特效，嚇死了」，勸她盡快去看醫生。

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根據台灣媒體《健康2.0》報道，台灣秀傳醫院眼科醫師官珮慈指出，很多年輕人配戴隱形眼鏡無法取出，通常是由於戴著睡覺或配戴的時間太長，令淚液分泌不足以及眼睛乾澀，最後造成結膜水腫，同時隱形眼鏡產生負壓，導致隱形眼鏡吸附在眼球上。

她也指出隱形眼鏡最容易卡在眼球外上方，不應該硬摘，因為可能摸到的不是鏡片，而是水腫的結膜，反覆刺激可能會令角膜破受傷或者弄破鏡片，令破碎的鏡片殘留在眼睛。

資料來源：https://health.tvbs.com.tw/medical/335595

如 何 選 擇 隱 形 眼 鏡

根據衞生署資料，若 要 選 擇 合 適 的 隱 形 眼 鏡 ， 則 必 須 經 註 冊 專 業 視 光 師 驗 眼 後 ， 再 因 個 人 需 要 而 作 出 個 別 選 擇 。

1.基 本 上 ， 硬 鏡 因 不 透 氧 ， 應 不 作 考 慮 。 至 於 選 擇 透 氧 硬 鏡 或 軟 鏡 ， 則 因 人 而 異 ， 應 要 符 合 健 康 、 舒 適 及 看 得 清 楚 三 大 原 則 。

2.盡 量 選 用 日 戴 鏡 。 如 選 用 長 戴 鏡 ， 也 應 每 天 睡 覺 時 除 下 。 因 長 期 不 停 地 佩 戴 隱 形 眼 鏡 ， 對 眼 睛 會 有 不 良 的 影 響 。

3.生 活 作 息 不 定 時 或 間 中 需 要 連 續 二 十 四 小 時 佩 戴 的 使 用 者 ， 可 考 慮 選 用 長 戴 鏡 ， 但 必 須 徵 詢 視 光 師 的 意 見 及 盡 量 於 睡 覺 時 除 下 。

4.軟 鏡 的 使 用 者 ， 選 擇 拋 棄 型 隱 形 眼 鏡 比 較 適 宜 ， 只 是 價 錢 比 較 貴 一 些 。

5.愛 好 運 動 人 士 ， 應 選 用 軟 鏡 。 因 運 動 時 眼 睛 會 高 速 移 動 ， 如 使 用 硬 鏡 或 透 氧 硬 鏡 ， 鏡 片 會 容 易 滑 離 眼 角 膜 ， 甚 至 脫 離 眼 睛 。 此 外 ， 如 眼 睛 在 運 動 時 意 外 地 受 傷 ， 軟 鏡 所 引 致 的 損 傷 程 度 也 比 較 小 。

資料來源：https://www.studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ev/health_ev_cl.html

隱形眼鏡族易患上什麼眼疾？（按圖）

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想隱形眼鏡戴得健康和長久，以下有幾個護眼小貼士，隱形眼鏡族不妨留意（按圖）：