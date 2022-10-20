為影打卡相慘被瀬尿蝦切斷手掌 簡單幾招預防食肉菌

不少人都喜歡吃生猛海鮮，但處理海鮮時都要小心，稍有不慎小心食肉菌感染，有男子近日分享自己曾經購買如手臂般大的瀨尿蝦，捉著瀨尿蝦拍照時，卻遭到瀨尿蝦擊傷手掌，手掌九成主動脈被切斷，需要入院接受治療。



手掌九成主動脈被切斷

有名男子在Facebook「香港街市魚類海鮮研究社」發文並且分享圖片，其中圖片為前臂般大的瀨尿蝦，有一對呈鎌刀狀朝上的鉗子，還有一幅圖片則可見樓主左手有一道像蜈蚣、縫了線的傷口 ，手掌呈瘀黑色，並寫道「引以為鑑，瀬尿蝦的殺傷力不容忽視。我只可以示範一次！已經康復，多謝大家關心。弄傷手是去年的事情。」

他回覆網民，指出已經戴開蠔手套都沒有用，表示「天下武功，唯快不破」，承認自己是想捉著瀨尿蝦拍照才出事，他手掌九成主動脈也被切斷，需要接受手術修復手掌動脈。

被瀨尿蝦弄傷並不罕見，有不少網民都留言分享自己的經歷，「我去年經歷此痛,被牠電光火石間夾一下手指,猛流血,好痛」「其實尿蝦好強，細隻都可以打穿手指甲」。

小心食肉菌感染

根據衞生署資料，「食肉菌感染」可由多於一種細菌引致，包括甲類鏈球菌、創傷弧菌、克雷伯桿菌屬。經常處理或直接接觸生海鮮的人士患上創傷弧菌引致的食肉菌感染風險會較高，患者如患有削弱免疫系統的長期病患，例如糖尿病、癌症、腎病和肝硬化，亦會增加感染的風險。

示意圖

預防創傷弧菌感染，市民（尤其是患有免疫系統疾病人士或長期病患者）應注意下列事項：

1.正確護理傷口

2.盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合。

3.即使是輕微或沒有感染的傷口也應該立即治理。

4.觸摸傷口前、後須潔淨雙手。

5.避免傷口接觸海水或生的海產。

6.如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求診。

妥善處理食物

1.前往街市時，避免皮膚接觸污水。

2.留意海產的尖刺部份，如魚鰭、蝦頭和蟹等以免被刺傷。

3.在處理生的貝殼類海產或其他海鮮時，應戴上保護手套。

4.徹底煮熟海產，特別是貝殼類海產，如蠔、蜆及青口等，應煮至貝殼打開。避免進食生蠔或生的貝殼類海產。

5.妥善將熟食和生的海產分開處理，以免交叉污染。