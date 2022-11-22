皮膚癌｜女子鼻子「黑頭 」越擠越大 原來是皮膚癌半個鼻頭需切除

鼻子長黑頭是很常見的事情。有名50歲女子以爲鼻子長黑頭，去美容院清黑頭，反而黑頭越變越大。之後她陪朋友看醫生，意外發自己一直以爲的黑頭，原來是皮膚癌。



以爲是黑頭原來是皮膚癌

根據内地媒體報道，江蘇一位50歲朱女士陪朋友看整形美容項目，醫生看到她鼻子上有幾個黑點，醫生追問下知道她一直以爲黑點是黑頭，曾經去過美容院清黑頭，幾個月後又有像痣一樣的黑點長出來，而且範圍更擴大了，醫生之後建議她進行手術切除，經切除化驗發現，朱女士是患有皮膚惡性腫瘤「基底細胞癌」。

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50歲朱女士由於一直覺得不痛不癢，所以沒有在意，「像一個小米粒大一樣，搞完（美容院擠黑頭）後變得比紅豆還大」。之後她進行手術，醫生發現其實是基底細胞癌，並且已侵入到鼻部組織。醫生表示「切的範圍還是比較大的，包括一大半的鼻頭再加上一部分的鼻背」，下一步朱女士需要進行鼻部外觀重建。

朱女士主治醫生劉寧表示基地細胞癌好發於面部，與長期日光曝曬有關，老年人發病率相對更高。由於基地細胞癌呈褐色或黑色，容易被人誤以爲是色素痣或者其他皮膚疾病，需要警惕和及早治療，「對於中老年人面部出現的這種疑似是黑痣，近期有增大、發癢、破潰出血，一定要到正規醫療機構進行診療。」

基底細胞瘤佔皮膚癌總數約六成 大多是40歲以上

根據癌症網上資源中心資料，基底細胞瘤是最常見的皮膚癌，佔皮膚癌總數約六成。患者大多是40歲以上的人士。基底細胞瘤常見於頭、頸和上身的外皮，而鼻子也是常見的部分。

發病部位的面積不大，若在臉、耳或頸出現，大多像一粒珍珠；如果於胸背出現的話，則會呈鱗狀或像枯死的皮塊。患處有時會出血，甚至出現潰瘍，結痂後又會再復發。基底細胞瘤增生較慢，亦較少擴散，但不治療的話，會進入皮膚內部，侵害鄰近組織，令治療變得困難。

除了前往醫院診斷之外，平時在家的檢查其實更為重要，你可以利用ABCDE檢查口訣，幫助你及早發現皮膚的異狀並求診。

皮膚癌高風險因素包括：

皮膚癌主要由紫外線(Ultraviolet，簡稱UV)引起，紫外線的主要來源是陽光，其次是健身美容時所照射的紫外光燈。紫外線有3個波長，其中UVB是引致基底細胞瘤及鱗狀細胞瘤的主兇，而UVA則容易引致黑色素瘤癌，人工曬燈床釋放大量UVA，所以引致黑色素瘤癌的風險亦特別高。

有研究顯示，若皮膚細胞在年幼時受損，而成年後仍不加以保護，繼續曝曬，便會令本已受損的細胞產生癌變。而有些不常接觸陽光的部位患上癌症，便可能是與遺傳有關的。任何膚色的人都可能患上皮膚癌，高風險因素包括：

-身上的痣特別多。



-身上有色斑（稱為日光性角化病）。



-家族中曾有人患過黑色素瘤癌。



-長時間在烈日下工作。



-經常曝曬，尤其曾曝曬至脫皮。



-膚色白晳，曬不黑但容易灼傷。



-紅髮或金髮，眼睛顏色較淺。



-免疫系統弱，例如曾接受器官移植或愛滋病測試呈陽性反應的人。



-皮膚曾燒傷、受傷或曾接受其他皮膚病的治療，例如需要塗濕疹或牛皮癬藥。



-經常接觸化學致癌物質。



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