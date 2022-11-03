兒童一定要用兒童牙刷？漱口水、潔牙工具適合自己？專家拆解迷思

享受美食有一副「好牙」很重要，但想要牙齒健康，平時牙齒護理就必不可少了。小朋友平時刷牙用大人牙刷是否可以？漱口水究竟適合甚麼人使用？哪種潔牙工具才是適合自己？香港大學牙醫學院牙科公共衞生講座教授拆解迷思，詳情請看内文。



小朋友使用兒童牙刷的必要性 刷牙至少2分鐘

每天我們都會用到牙刷刷牙，但牙刷的大小都要視乎年齡有不同。香港大學牙醫學院牙科公共衞生講座教授盧展民指出，小朋友乳齒比較小，牙齒也沒有成人牙齒琺瑯質那麼厚，建議小朋友刷牙時使用兒童牙刷，牙刷刷毛較軟可以避免小朋友刷傷牙肉。

他補充兒童牙刷產品會列明不同年齡適用哪款。兩歲和四歲的口腔大小都不相同，家長可根據小朋友情況選擇適合的牙刷。如果小朋友使用成人牙刷或使用的牙刷刷頭過大，都有機會導致小朋友難將牙刷放進口，並且難以刷到口腔彎位，不能徹底清潔每個牙齒面，這些都需要留意小心。

他提醒，當我們十多歲後口腔大小已固定，就可以選擇成人牙刷。但我們刷牙時應避免力度太大，以及留意是否每個牙面都刷到。千萬不要漏刷口腔某些位置，例如下面近舌頭邊牙齒、上面大牙後面牙根、近舌底的牙面。他建議刷牙時間應至少2分鐘，如果是使用電動牙刷，時間可再快一些。「三十二隻牙，最少我們要刷十次，要給一些耐性，刷到不同牙面」。

示意圖

口腔有傷口、脫智慧齒後：可用漱口水加強清潔牙齒

香港大學牙醫學院牙科公共衞生講座教授盧展民指出，想要清潔牙面細菌、污垢，最主要是刷牙。漱口水不能代替刷牙，但可以抑制細菌，令刷完牙後細菌生長得慢一些，保持口腔清潔時間長一些。

他指出漱口水可以每日使用，一日用兩次也可以。漱口水可以輔助細菌生長得沒有那麼快，刷牙有困難的人士適用，例如手部動作難以做某些動作、 口腔有傷口、脫智慧齒後、做完口腔手術、箍牙，都可以使用漱口水加強清潔牙齒。

使用牙線、牙縫刷 要看牙縫大細

市面上有那麽多潔牙工具，牙線、牙縫刷、水牙線等等，其實哪款潔牙工具才適合自己？香港大學牙醫學院牙科公共衞生講座教授盧展民解釋，這些潔牙工具有助清潔牙齒之間縫隙。至於選擇哪款潔牙工具，就要視乎每個人的牙齒排列。如果沒有甚麼牙縫，可以用牙線，如果牙縫比較疏，就可以用牙縫刷清潔。「牙縫刷比較大一些，所以需要的牙縫位要大一些才可用，如果沒有甚麼牙縫，就基本放不到入去，強制用牙縫刷，害怕它會弄傷牙肉。」

如果潔牙工具用得錯誤，又會否弄巧反挫呢？他表示如果牙線、牙縫刷弄得不好，有機會弄傷牙肉，牙縫看起來大一些，會容易令大家有牙齒鬆脫假象「其實只是牙肉少了，牙線不會令他移動到牙。」

他也指出水牙線水壓並不是很高，所以不會傷牙，只是用得不恰當，有機會沖不走牙齒上面的食物渣滓。「水牙線是電動噴水出來的工具，不會令牙縫越來越大，清潔效果有幾高，就要看噴水的角度是否適合，一般人不知道如何找牙縫位噴水落去清潔。」

香港大學牙醫學院譚華正基金教授（牙醫科學）、牙科公共衞生講座教授 盧展民

香港大學牙醫學院譚華正基金教授（牙醫科學）、牙科公共衞生講座教授 盧展民