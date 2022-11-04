每日刷牙都口臭？醫生拆解牙周病原因和治療方法

牙周病3種手術

「牙周病」在都市人生活中很常見，但絕不是小事。它會造成牙齦萎縮，令牙齒和牙齦、牙齒和牙齒之間產生縫隙，各種牙周病細菌和食物殘渣便會堆積在這些縫隙，最後細菌分解食物殘渣，而引致口腔出現食物腐爛般的臭味。

陳思昕牙科醫生表示，經常遇到很多病人，都抱怨自己每日都有刷牙，為何仍會患上牙周病呢？是否刷牙根本就沒有用呢？「其實這是很大的誤解，」陳醫生說，「每天有刷牙，和是否有正確刷牙是兩回事。而且，刷牙保持口腔衛生只能預防一部分的牙周病，牙周病還有其他成因。」

牙周病常見成因

1. 口腔的清潔方式不正確——平日清潔口腔的方式不正確，或是清潔得不夠乾淨，會導致牙齦和牙齒之間出現縫隙，形成「牙周袋」讓細菌滋生，並逐漸形成牙菌膜和牙石積聚。造成牙周病的細菌在牙齦深層的地方也可以生存，並破壞牙齒的組織。

2. 沒有定期洗牙——牙石會對牙齒造成損壞，引致經常流牙血或牙齒鬆動，若沒有定期洗牙，這些狀況便會惡化。

3. 患糖尿病——研究顯示，糖尿病人同時患上牙周病的機會比普通人高兩倍。如果糖尿病人未有節制自己的飲食習慣，不但會令糖尿病更加嚴重，口腔的情況也會變得更差，更容易患上牙周病。

陳醫生表示，牙周病的治療可分為兩類：非手術性治療與手術性治療。「非手術性治療即深層洗牙，顧名思義，是深層地將牙根的牙石及細菌刮除治療。基本上，牙周病治療先由深層洗牙做起，治療後醫生評估康復情況，有需要的牙齒會建議作進一步牙周病手術治療。」

洗牙有咩用？

當牙菌膜及牙石積聚，會令牙肉組織受感染，繼而出現紅腫、流牙血等症狀。牙肉在發炎充血的狀態下，變得比較敏感，當刷牙時刷毛觸碰到，或吃東西時受食物刺激，牙肉就會感到不適。這時只要進行洗牙，把積聚在牙肉附近及牙齒表面的牙菌膜及牙石清除，再配合正確的刷牙及牙線、牙縫刷等使用技巧，牙肉便可恢復健康。

而牙周病手術治療也有數種：

1. 牙肉翻瓣手術——將牙肉翻起，再清理連深層洗牙也清理不到的頑固牙石，通常是一些牙腳的位置。

2. 牙骨再生手術——如牙骨缺損嚴重，有機會需要接受這種手術，做法是打開牙肉，以骨粉補上牙骨缺損的位置，「但這種手術並非所有個案都適用，需接受牙周病醫生評估。」陳醫生說。

3. 牙肉修補手術——將牙肉補在已萎縮的位置，這項治療也需牙周病醫生評估及跟進。

「另外，有研究顯示，口腔內的細菌在不受干擾的情況下，三至四個月就能繁衍到高峰，威脅牙周組織，所以即使做完牙周病治療，還是需要定期由牙科醫生持續跟進。除了例行洗牙外，最重要是追蹤檢查，確保牙周組織沒有繼續被破壞。」陳醫生提醒。