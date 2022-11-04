兒童疫苗｜幼兒配方復必泰料今抵港 下周起可供半歲至5歲兒童接種

政府宣佈幼兒配方復必泰料今日（11月4日）抵港，供6個月至5歲以下兒童接種，計劃下星期，在兒童社區疫苗接種中心提供這些「BB針」，即幼兒配方。



半歲至5歲以下兒童 第一劑和第二劑隔56日

根據政府新聞公報，政府購買復必泰幼兒配方，料今日（11月4日）到港，計劃下星期，在兒童社區疫苗接種中心提供這些「BB針」，即幼兒配方。短期內會更新預約系統，在確定日子後向大家公布。由十一月二日開始，政府已經提供適合5至11歲兒童接種的復必泰兒童疫苗，不再需要使用成人（疫苗）的部分劑量。五至十一歲的兒童，在原有的兒童接種疫苗地點，已經可以接種（兒童疫苗），而他們的預約安排、接種間距等，亦跟以前一樣。

六個月至五歲（以下）的幼兒接種幼兒配方，需要接種三劑，第一劑和第二劑的間距是56日，第二劑和第三劑的間距是90日。政府指出希望可以提供多一個選擇予父母，安排六個月至五歲（以下）的兒接種疫苗。

幼兒配方復必泰 六個月至五歲以下兒童可接種

根據政府8月資料指出，六個月大幼童接種三劑復必泰疫苗和兩劑科興疫苗的早期臨床研究數據，顯示兩款疫苗均能產生免疫力及沒有新的安全顧慮。專家建議六個月至五歲以下兒童可接種三劑復必泰疫苗疫苗，每劑為十分之一成人劑量。

為減低與信使核糖核酸疫苗相關心肌炎或心包炎的輕微風險，首兩劑疫苗間距應為八星期，並於接種第二劑疫苗最少三個月後接種第三劑。

資料來源：https://www.news.gov.hk/chi/2022/08/20220801/20220801_225708_420.html

4間兒童社區疫苗接種中心 提供兒童版復必泰 (適用於 5至11歲兒童)

1.香港兒童醫院 Hong Kong Children’s Hospital

2.香港大學駐港怡 醫院兒童社區疫 苗接種中心

3.香港中文大學醫院

4.林士德體育館

(修訂日期 : 9/9/2022) 資料來源：https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf

根據復必泰第二、三期的相關臨牀數據顯示，5至11歲的兒童在接種第二針後，可能會出現以下副作用：

針口痛：71%

疲倦：39.4%

頭痛：28%

針口泛紅：18.5%

發燒：17.2%

針口腫脹：15.3%

肌肉痛：11.7%

發冷：9.8%

腹瀉：5.4%

關節痛：5.2%

嘔吐：1.9%



資料來源：美國疾控中心、國際醫學期刊《刺針》

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