年逾萬人因心衰竭入院 年輕患者期望可見證兒子成長

本港最新統計顯示，2020年有逾萬人次因心臟衰竭住院。有心臟科專科醫生指出，心臟衰竭是一種漸進性疾病，有一半患者會於確診後五年內死亡。有年僅43歲患者今年初被診斷患有心臟衰竭，他希望有機會可見證兒子的成長，期待有新藥物出現，可減低復發的機會。現時正積極面對管理病情，並配合良好的生活習慣。

心臟科專科醫生黃加霖指出，心臟衰竭是一個不可忽視的醫療議題，全球有多達逾6000萬人患有此病，有六成患者在一年內會因此再次住院。根據醫管局統計顯示，2020年因心臟衰竭住院患者出院人次及死亡人數為17,210人，雖然數據較2019年下降，不過更值得關注是死亡人數。根據醫管局統計顯示，2020年因心臟衰竭登記死亡人數達1036人，較2019年的861人，上升20.3%。

患者劉先生在今年初被診斷患有心臟衰竭

水腫影響患者生活 十日增15公斤

劉先生本身在地盤進行監工工作，因此每天都需要體力勞動。不過在今年三月，他突然間發現自己出現氣喘及水腫的情況，其後向家庭醫生求醫，情況有所改善。

但在五月時，劉生出現腳腫的情況，而且由小腿一直延伸至大腿。他形容，當時的腿部已經沒有彈性，而且影響活動能力；加上氣喘的情況加劇，行兩級樓梯便需要休息，連簡單洗澡也需時很長時間。他憶述，當時因各種症狀的困擾，導致有失眠問題，一旦躺平睡覺便會氣喘，心口好似被壓般難受，曾經試過需要坐起來睡覺。在體重方面，短短在十日內由以往80公斤，急增至94.5公斤。

其後，家庭醫生建議他進行進一步檢查後，發現他有心臟衰竭的情況，正常人的射血分數為60%，但劉生當時的射血分數已跌至10%，情況十分危殆，需要立即入院治療。

經歷約一個月的住院治療後，劉生現時已經出院，但仍然需要服用抗心臟衰竭藥。由於氣喘關係，劉生現時需要放慢腳步，無法長時間步行。他直言，十分擔心復發機會，正依循醫生的指引服藥，並到醫院進行復康運動。他坦言想見證兒子每個重要時刻，希望有新藥物可以幫助，減低復發機會。

心臟科專科醫生黃加霖指出，心臟衰竭是一個不可忽視的醫療議題。

研究：多重藥物仍有再住院風險

現時心臟衰竭治療藥物多元化，黃醫生指，通常會視乎患者的病情，以不同的藥物治療患者的心臟衰竭，包括：血管緊張素轉化酶抑制劑、血管擴張素受體阻滯劑、腦啡肽酶抑制劑配合血管收縮素受體抑制劑、β受體阻滯劑、抗鹽皮質激素及鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑等。

不過有研究顯示，多重藥物仍有再住院風險，黃醫生指，有研究顯示，每七位患者有一位在接受四種藥物治療期間發生主要心血管事件。近年，sGC刺激劑屬於較新的治療心臟衰竭方法，具有擴張血管的作用，讓治療方法更多一個選擇。

黃醫生提醒，患者需要醫師服藥及複診，按醫護人員的指示控制鹽分及水分的攝取量，並進行適量及適合自己的運動。