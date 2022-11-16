男子翹腳4個多小時 起身右脚無知覺 醫生:嚴重會無力、跛脚

不少人都喜歡翹腳，但小心長期翹腳會對身體造成許多健康問題。有内地一名男子翹腳4個多小時，當想站起來時卻發現自己右腿無力，並且沒有知覺。醫生指是由於腓總神經受損，嚴重者神經缺氧缺血，會造成膝蓋以下腿腳無力、瘸腿。



根據内地媒體報道，一名48歲男子從事五金方面生意，沒有事情做就會在家上網玩麻將。有一天他在電腦面前「翹腳」，並且一坐就是4小時多，沒有起過身。後來當他想起身時，翹在左腿上的右腿竟然毫無知覺。他表示「不是那種坐久了腿發麻的感覺，是從膝蓋到腳趾都沒知覺了，根本沒力氣，腳趾也動不了。」

他第二天在家人的陪同下求診，經過檢查發現，原來他是腓總神經受損，導致右腿無力和沒有知覺。幸好他透過服用相關藥物，同時進行康復鍛鍊，神經功能逐漸恢復。

他的主治醫生蔡友治指出從年初到現在，有很多因翹腳導致腓總神經受損的病人求診。「腓總神經是坐骨神經的一個主要分支，從坐骨神經分出，分布於小腿外側面，正好就是我們蹺二郎腿壓著的位置。它的作用主要是使踝關節背伸、外翻以及足趾背伸等，如果壓住時間過長，會造成腓總神經麻痹，嚴重者會使得神經缺氧缺血，造成膝蓋以下腿腳無力、瘸腿。」

示意圖

註冊脊醫汪家智亦曾撰文分享正確的坐姿，不妨學起來：（按圖）

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