長新冠｜黃耆有助調理長新冠後遺症！中醫推2款元氣茶飲疫後養生

新冠肺炎疫情持續2年多，以台灣為例染疫人數超過830萬，根據統計，大約有10-20%的人在康復後，還是會有咳嗽、胸悶、疲倦等後遺症。



有中醫師表示，中藥材中常見的黃耆可補脾肺之氣，對於許多人在染疫後說話有氣無力、容易疲倦，或是抵抗力變差，動不動就怕風，可經評估後用黃耆搭配其他的中藥材補氣扶正；更分享了2款元氣茶飲，可作為染疫後養生保健之用。

調理長新冠後遺症的元氣茶飲（按圖了解👇👇👇）

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台灣中醫師張辰珮在Facebook粉絲專頁《昌盛堂中醫診所》發文表示，黃耆是常見的中藥材，可補脾肺之氣，藉由鞏固脾胃的消化吸收功能，讓養分可以更有效被身體吸收利用，並轉化成身體可以使用的能量，輸送到體表，藉以增強汗液調節、抵禦風邪、寒邪。對於常感冒、容易怕風、沒有做什麼活動就容易流汗的人，黃耆可以達到補氣固表的功效。

台灣張辰珮中醫師指出，許多新冠肺炎染疫後的患者，說話有氣無力、容易疲倦，甚至話一多就會咳嗽、喘和乏力；也有人染疫後抵抗力變差、怕風、一活動就感覺快要感冒，可在綜合評估後使用黃耆搭配其他的中藥材補氣扶正。此外，甚至有人在染疫後會影響到月經量變大，這則是氣虛所致，也可使用黃耆來搭配其他補血藥材。

張辰珮中醫師說明，藥物都有偏性，因此補氣藥的使用時機要非常小心，黃耆性味偏甘、微溫，較適合虛寒者，若本身容易燥熱、口乾舌燥、時常便秘、熬夜長痘痘這就要小心使用；體質較濕熱這，如油脂分泌旺盛者、口臭、白帶黃稠味重的人則不建議使用。另外若已感冒的人則要避免服用，因為黃耆固表的性質，在感冒當下使用黃耆反而容易留邪滯病，須先針對感冒對症下藥，祛除病邪之後，再根據體質做後續調養。

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台灣張辰珮中醫師特別分享了2款元氣茶飲，一周可飲用1至2次來調理長新冠後遺症，記住要在傍晚五點前飲用完畢，若喝了之後症狀緩解，卻出現口乾、亢奮、睡眠差的狀況就要停止飲用。另外若是有自體免疫系統疾病或是其他慢性病史的人，建議要先找中醫師諮詢。

調理長新冠後遺症的元氣茶飲

元氣理氣茶

黃耆5克、沙參3克、麥門冬3克、枳殼3克、陳皮3克、丹參3克。以1500cc開水滾沸後轉小火續煮15分鐘即可飲用。

黃耆補氣升提，沙參、麥門冬養肺陰，丹參活血，陳皮、枳殼理氣，幫助疏理受阻的氣機，適合感到疲倦無力、咽喉乾癢，又伴有胸腹悶脹者飲用。

元氣固表茶

黃耆5克、紅棗3顆、防風3克。以1000cc開水滾沸後轉小火續煮15分鐘即可飲用。

黃耆益氣固表，紅棗補脾養血，防風驅散風邪，適合容易受風寒、胃口不佳、一出門就很累，只想長期待在冷氣房中，怕風怕冷又疲倦的人飲用。

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最後張辰珮中醫師提醒，無論輕重症，甚至無症狀的新冠肺炎患者，皆有可能留下疲倦、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽、嗅覺或味覺障礙、記憶力減退等持續性後遺症，就可以使用黃耆等好藥材來幫助補氣、潤肺，再搭配茶飲作為染疫後的養生保健。

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