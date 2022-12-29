乳癌病人有得揀 成功保留乳房 術前治療或可提高手術成功率

Simy是一名乳癌患者，做了手術，目下仍接受術後治療，目標是農曆年前完成所有治療。她的故事告訴大家，雖然患癌不是我們的選擇，但「治療有得揀」，揀得啱可幫助自己重生。

約40歲的Simy，家族有乳癌病史，自小知道自己會比較容易有乳癌，因此35歲前已每年做一次身體檢查，「35歲之後我更加密至每半年至九個月檢查一次，也有每月做自我乳房檢查，結果2021年12月突然摸到右邊乳房有硬塊，立即去找醫生檢查。」

她當時在澳門工作，澳門的醫生替她照了一次超聲波，說情況不樂觀，於是她在疫情下仍立即回港。

「回港後見了第一位外科醫生，再檢查證實我乳房內的腫瘤直徑有3.8cm，並且是最惡的HER2型乳癌，活躍度很高。醫生建議進行全乳切除手術，並已替我約好手術室，但因3.8cm已屬於比較大，醫生說即使全乳切除仍未必能完全清除。」

Simy說，因事情發生得很急，當她同意做手術時，其實對自己的病還很無知。「之後我看了很多資料，也加入了一個乳癌病人組織，知道很多情況和我類似的病人，可以先做術前治療，然後再做手術，好處是先縮細了腫瘤，令醫生有較大信心進行切除；另一好處是當腫瘤縮得夠細，手術不用切得太盡，有機會保留乳房的皮瓣和乳頭。」

得知了這些資訊後，她找了一位腫瘤科醫生，其後再先後諮詢另外兩位腫瘤科醫生，三位醫生了解她的情況後，都作出了「術前治療」的建議。「我終於肯定這條路是對的，於是通知外科醫生暫緩手術，先接受術前治療。」

術前治療也有不同組合，近年已可加入標靶藥物，腫瘤科醫生按Simy的情況和腫瘤類型，建議雙標靶加化療。

2022年1月，即確診後個多月，Simy接受了第一針術前治療。醫生說愈活躍、愈大得快的腫瘤，有機會在術前治療後縮小得愈快。果然，完成第二針後，她的腫瘤已縮小了超過一半，到完成第六針（前後共四個半月）再照超聲波，腫瘤已由3.8cm縮小至1.5cm。腫瘤科和外科醫生都覺得「係時候做手術」，結果切出來化驗，腫瘤組織內有0.2cm仍活躍，而手術也確認了淋巴內沒有癌細胞。

Simy術後仍接受雙標靶治療，但就無需化療。淋巴也一直沒有異常。標靶藥物沒有明顯的副作用，「對我唯一的影響是皮膚敏感，臉上好像青春期般爆暗瘡，和化療相比，我覺得標靶藥近乎沒有副作用。」

由於留港治療，她現時替澳門的公司在網上做partime，如無意外，農曆新年前便可完成所有術後治療，到時會再做一次正電子掃描（PET Scan）確定體內是否已沒有癌細胞。

她形容自己是一個「聽話」的病人，但其實在整個治療過程中作出過不少重要抉擇。「首先是因為有家族病史，我幾年前在醫療保險中加入了癌症計劃，保額上限150萬。另外亦申請了藥廠的資助，藥費比正常低了一大截，最終埋單應接近150萬元，一間豪宅的首期，好彩保險cover到。」

另外，當初未知道埋單費用，她考慮到經濟負擔，曾嘗試轉到醫管局治療，「其實我開始私家醫生術前治療前已在公立醫院輪候，打完第三針後收到通知，去醫管局見醫生，醫生說政策上不會安排術前雙標靶，但我明明用了雙標靶加化療腫瘤縮細得很快，於是決定繼續在私家醫生處做術前治療。到了手術後，我再去公立醫院，醫生說由於化驗報告說我切出來的組織仍有0.2cm活躍，於是醫管局會根據這結果為我注射抗體藥物複合體（包含標靶藥及化療）作術後治療。但術前化療藥的副作用令我很辛苦，雖然有0.2cm活躍，但那是在已切走的組織中化驗出來的，我體內並沒發現活躍的腫瘤組織，有沒有必要化療呢？私家腫瘤科醫生認為沒有必要，但醫管局政策不會改，所以我最終也沒有在醫管局接受治療。作為病人，我當然希望醫管局的指引可更靈活一些，根據病人情況調節。」

現時的術後治療，她也作出了一個選擇：不再吊藥（靜脈滴注），而是皮下注射。「我手術前第一針的雙標靶是吊藥，第二針開始轉用皮下注射，因為皮下注射只需數分鐘，注射後止血可即走，而吊藥卻需要二小時，有得揀我當然選擇後者。」

臨床腫瘤科專科醫生邱振中表示，乳癌的術前治療主要基於幾個理由，「第一，如果外科醫生覺得需要切除的範圍較大，有可能無法完全清除腫瘤，或手術難度較高，又或不能進行保乳手術；術前治療或可提升手術成功的機會；其次，如病人所患的是復發風險較高的HER2型或三陰性乳癌等，又或已出現淋巴擴散，現時的治療標準是手術後需接受化療、標靶治療或免疫治療，權衡之下，術前治療可先將隱藏在遠端的癌細胞清除，所以效益更高。另外，亦可以測試治療對腫瘤的效果，有助醫生決定術後的輔助方案。」

至於術後的雙標靶治療，邱醫生表示，如果病人術前雙標靶治療的反應很好，令腫瘤大幅縮小，醫生便可有信心在術後繼續用雙標靶，把治療效果提升。「因為化療始終有較多副作用，一般只可用數個月，但標靶藥副作用少，可使用較長時間。對於早期未擴散的高風險乳癌，已進行了很多研究，目前最常用的做法是術後持續共一年的標靶藥。若術前效果好，多會繼續使用同樣的藥物，否則亦可考慮其他方案，例如新一代的抗體藥物複合體。當然，術後使用雙標靶或單標靶，或其他治療方案，醫生都會和病人詳細商議，綜合各方面因素作決定。」

而皮下注射是一種較方便的標靶藥給藥方法，療效和靜脈滴注沒有分別。邱醫生表示，因靜脈滴注雙標靶要一先一後，每次需花數小時，三星期左右一次，所以部分病人會希望有更簡便的方法。皮下注射則每次只需約十分鐘，讓病人可有多一個選擇。