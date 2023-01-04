心臟科醫生話你知｜通波仔手術原理、過程及術後護理貼士

「通波仔」（冠狀動脈介入治療術）聽就聽得多，但對手術原理、過程及術後護理的了解，卻未必人人都知。到底手術前要做哪些準備，手術後復原需時多久，生活及飲食習慣又該如何調整，方能好好保護心臟健康？心臟科專科盧家業醫生將一一為大家講解。

攝影：蘇煒然



手術前須抽血檢查及服食藥物 利用球囊撐開血管放入金屬支架

需要進行「通波仔」的病人多為冠心病患者，因病人的心臟血管硬化，內有粥樣斑塊堵塞了血管，故醫生會透過「通波仔」手術，利用球囊撐開血管，並放入金屬支架，令血液再次暢通運行。盧醫生解釋：「病人只須進行局部麻醉，清醒地進行手術。然後我們會運用儀器，將球囊放入心臟血管之中，撐開已堵塞的血管，並放入金屬支架，這就是『通波仔』的過程。」

盧醫生續解釋，進行「通波仔」手術之前，醫生會詳細講解手術過程和相關風險，並進行一系列的檢查，以確保病人適合進行手術。醫生會先為病人抽血，了解有否出現貧血或腎功能問題，「手術時需注射顯影劑，醫生會觀察病人的腎功能有否受損，亦會進行心臟超聲波，了解病人的心臟結構、心室射血指數是否正常。」除此之外，病人於手術前亦要服食藥物，即雙重血抗小板藥包括阿士匹靈和P2Y12抑制劑，「服食這類藥物後，當心臟血管放入了金屬支架後，便能避免形成血塊。」

心臟科專科盧家業醫生（左）解釋，需要進行「通波仔」的病人多為冠心病患者。醫生會透過手術，利用球囊撐開血管，並放入金屬支架，令血液再次暢通運行。

術後一星期可正常活動 應調整生活及飲食習慣 保障心臟健康

手術後其中一個容易出現的併發症是血管併發症，包括流血風險。一般而言，病人術後傷口處會放置止血儀器，將於術後數小時內移除，其後病人可自行下床、如廁，甚至洗澡。「術後第二天，病人就可以出院。只需保持傷口位置乾爽，一星期後就可以正常活動。」盧醫生提醒，做完手術後亦非一勞永逸，病人需注重生活及飲食習慣，方能好好保護心臟健康：「要好好控制自身的風險因素，要定期做運動，飲食應為『三低一高零反式』（低油、低鹽、低糖，應選擇高纖維的食物，並避免進食含反式脂肪的食物），吸煙人士則要戒煙。」

盧醫生提醒，做完「通波仔」手術後亦非一勞永逸，病人需注重生活及飲食習慣，方能好好保護心臟健康。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。