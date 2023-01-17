新年｜年廿八全屋大掃除必殺技 用啱方法慳力兼快3倍!!

正所謂「年廿八，洗邋遢」，在年廿八這天人們都會把家中大大小小物件以及地方徹底清潔一番，寓意洗去霉氣，迎接新一年以及財神爺的到來。不過已經過一年未進行大掃除，相信不論房間、廚房、還是客廳早已堆積了不少雜物以及污垢，不要「未出發先心累」，大掃除只要根據一些小撇步以及實用方法，清潔可以比平常更省時省力，達至事倍功半的效果！



你有否留意家中堆了很多許久沒用的物品以及不怎穿過的衣服？

清潔前先斷捨離！

在進行全屋清潔之前，你有否留意家中堆了很多許久沒用的物品以及不怎穿過的衣服？即使再整理以及收納這些東西，也只是阻礙空間的釋放，以及招惹厚厚的塵埃，再怎打掃也會使清潔的力度大打折扣。所以在進行大掃除之前，可以先根據以下的問題來對全屋的物件來一次終極的整理以及斷捨離。

什麼是斷捨離？ 斷捨離這個概念最早來自一位日本的沖道瑜伽始創人沖正弦所提出，意即「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執著」，而當中的關鍵在於決定什麼重要而對當下來說有用的事物可以保留，並捨棄無用的東西。

全屋清潔的順序

全屋清潔的順序

由清除到打掃：經過一年大家都堆積了不少雜物，如果想打掃變得更有效率，就需要把擱置許久甚至不需要的東西清理掉，查看有沒有物品已使要清潔的物品數量減少之餘，也會因為空間感提升變得舒適以及易於打掃。



由內到外：對於家中的空間以及物品，可以由內到外方式開始清理，例如先打掃房間才到客廳，在廚房由冰箱或櫥櫃裡面物品開始清理，接著才到外頭的流理台。



由小至大：打掃時除了由內到外，也可以由小物件清潔，例如廚房由一瓶瓶調理品查看是否已過期，然後才清潔小家電如電飯煲、微波爐等等，最後才清理大環境。



由高至低：由高處先進行打掃，除了因為高比較需要花力氣去處理，在大掃除的初段盡早清潔會較為理想，也是因為高處打掃時塵埃污垢會順著掉下，那麼接著到打掃低處時就可以一併清理，相反清潔低處時有機會移動到高處的物品使積塵反覆掉下，令清潔事半功倍。



由乾至濕：打掃時先由乾燥區域開始，然後到潮濕區域處理，而且最理想是先用除塵工具除去灰塵才用濕布拭擦，因為想著直接以濕有連灰塵一次過去除的話，事實上塵埃一碰水反而會黏在物品上較難去除，待乾掉時候就會出現更明顯的水漬以及灰塵漬。



新年洗邋遢大秘技!!

家居常見污垢用對清潔劑慳力３倍！

一般來說常見的污垢通常會分為酸性污垢以及鹼性污垢。酸性污垢為油脂類，例如廚房抽油煙機的油污、衣物上污垢、水管污垢等等，而鹼性污垢則是水垢類如尿垢、電煮杯、杯子的水垢，肥皂架周邊的白色垢末等等。酸性污垢要使用鹼性的清洗劑；相反鹼性污垢就要使用油性的清洗劑才有效去除污垢，而中性清潔劑適合清潔霉菌類污垢，輕度污漬等。

地板最常見的材質分別是木以及磁磚

清潔地板

地板最常見的材質分別是木以及磁磚，木材質最忌遇水，因此清潔過後要立即用乾有拭擦。而磁磚容易清潔打理，只是需要留意避免使用尖銳工具擦拭表面如鋼絲刷。如果想自行製作清潔劑的話，可以把小蘇打粉和水以一比十的比例混合,再加入一杯白醋。

打掃小法寶：市面上亦有商家推出添加了天然成份的清潔液，例如彩豐行的消毒清潔液配方特選天然酵素及抑菌成份，溫和安全，可高效袪除地板上污漬及抑制細菌。



彩豐行 天然酵素地板消毒清潔液1000ml $33.2

全新升級版配方天然家居清潔系列，特選天然酵素及殺菌成份，溫和安全，可高效快速去除地板上污漬及油污，同時有效殺滅地板上大腸桿菌、金黃葡萄球菌等有害細菌，去味除臭；清潔同時保護地板材質，特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。



彩豐行 天然酵素防蟑螂除蟲地板清潔液1000ml $50.3

含天然酵素及天然植物殺菌成份，溫和配方，可高效快速去除地板上污漬及油污，有效殺滅地板有害細菌，去味除臭，特別添加桉樹（尤加利）精油，其特殊的氣味有效驅趕蟑螂除蟲；清潔同時保護地板材質，特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。



彩豐行 寵物地板消毒清潔液1000ml $59.8

專為寵物使用的地板消毒清潔液配方特選天然酵素及抑菌成份，溫和安全，可高效袪除地板上污漬及抑制細菌，並且去除寵物殘留的異味及臭味，令家居環境散發自然清新氣味。特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。



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清潔微波爐方法其實很簡單

清潔微波爐

在可微波的碗中加入兩顆已切開的檸檬，再加入些許水，然後放在微波爐中加熱大約兩分鐘左右，微波完成後靜置大約數分鐘，就可以拔掉電源，打開微波爐用抹布沾檸檬水拭擦微波爐內部。

打掃小法寶：檸檬 、水

清潔煮食爐可以在煮食爐上灑上鹽以及小梳打粉接著加上白醋

清潔煮食爐

可以在煮食爐上灑上鹽以及小梳打粉接著加上白醋，靜置大約十分鐘左右再用海棉刷清除。而在清潔電磁爐就要避免使用有強酸的清潔劑以免破壞表面的塗層。

打掃小法寶：小梳打粉、鹽、醋、海棉刷

【強力清潔推介👍】彩豐行 天然酵素廚房油污專用清潔劑500ml $40.8

專業廚房清潔劑使用溫和配方，其強大去污力可高效分解難以去除的頑固油污，輕鬆潔淨廚房及廚具深層污漬、污垢，同時有助抑制環境細菌的滋生，氣味清新怡人，令家居環境潔淨衛生。



清潔冷氣機

清洗冷氣機前謹記拔掉電源，然後把濾網拆出，才用濕毛巾抹冷氣機的四周。在噴冷氣清潔劑前可先用膠紙將垃圾袋黏在冷氣機左右兩端以免清潔劑弄污附近地方。由於冷氣機的濾網是膠製品無法承受高溫，沖洗過後避免太陽暴曬。

打掃小法寶：冷氣清潔劑、濕毛巾、透明膠紙、垃圾袋

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浴室的縫隙可以利用梳打粉加水，然後塗在表面並靜置大約半小時再沖洗。

清潔浴室

浴室的縫隙可以利用梳打粉加水，然後塗在表面並靜置大約半小時再沖洗。而水龍頭的清洗方法則是用1份檸檬酸加入2份水的比例，將檸檬水沾濕廚房紙黏在水齜頭上大約三小時左右，最後清潔乾淨。

打掃小法寶：梳打粉、檸檬酸、廚房紙、水

請按圖看使用檸檬酸清洗水龍頭步驟：

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小編為大家重點推介了一些高效的消毒用品

如何加強消毒 迎接疫情挑戰？

現時疫情比以往有嚴重化的跡象，日常防疫的家居消毒是新年大掃除以外不可忽略的一環，只要勤於消毒，就可以避免病毒的侵害。本地不少商家都推出了不同種類的消毒用品以供大家選購，小編為大家重點推介了一些高效的消毒用品，在年廿八不止洗走霉氣，更踢走疾病說再見！

彩豐行 天然酵素家居多用途消毒液1000ml $78.8

天然酵素家居多用途消毒液，有效殺菌達99.99%，適用於衣物消毒、家居表面或清潔廁所等)，同時添加天然酵素成份，溫和安全，其強大去污力可高效分解難以去除的頑固污漬。清新自然松木香味，呵護您和家人的健康。



彩豐行 B KILL 多功能天然滅菌噴霧300ml $170.9

適用於小孩、孕婦、寵物家庭均可使用，直接噴於任何日用品、空氣、手部，不用沖洗，更可用於空氣噴灑，1次有效範圍約6-10平方呎，可維持達4小時。主要成份以天然殺菌除味劑、植物除臭劑—柿子提取物製成。可以用在手部消毒、家居防疫、辦公室及車廂等等。



NaDCC Store Sani-Mist 特惠輕便套裝 $420

有效殺滅所有已知細菌、病毒、真菌和細菌孢子，防止菌膜形成。成份近似皮膚酸鹼值（pH 6.5），不損皮膚以及物件，透過持續釋放次氯酸（HOCl），稀釋後一週強度可保持99%，同時不用過水。風乾後持續有效24小時，有效防止二次污染。保存期3-5年 生物降解，不污染環境，每片可產生0.3公升消毒液，每套30片0.5g NaDCC 消毒片可用30週。



AQUA PRO+TECH 納米多用途噴霧機 + 1000ml 環保補充裝套裝 $980

套裝包括APT-5300 納米多用途噴霧機一部及1000ML環保補充裝一包，配合AQUA PRO+TECH全效防疫消毒滅菌液使用，把消毒液安全霧化成細至5-8微米。三段強度噴灑調節，噴霧距離遠達1.5-2.5米。獨有人體紅外線感應自動噴霧模式，可以固定放置出入口，自動噴灑8秒消毒身體及雙手。無線設計配備2200mAh電池容量及USB Type-C充電線，可持續使用60-70分鐘。

