解決銀屑病關節炎患者旅遊難題 新型口服標靶藥用藥方便 效果理想

天氣凍便容易關節痛？不少銀屑病關節炎患者認為天氣與病情有關，尤其於冬天的日子晨僵情況更嚴重。到底風濕病是否與天氣有關？市面上愈來愈多針對銀屑病關節炎的藥物，各治療方法成效如何？隨着銀屑病患者有較高機會患上代謝綜合症，新年參加大大小小的派對時，於飲食上有何注意之處？風濕科專科醫生陳柏滔將一一解析。



不只銀屑病關節炎患者，相信不少人於冬天早上起床時都會出現關節僵硬、腰酸背痛的情況。陳醫生解釋，低溫令肌肉緊縮僵硬，而天氣冷也會讓人不想活動，留家時間變長，血液循環不佳而感覺僵硬，同時影響心情，令人對疼痛感覺更敏感。「根據患者於不同季節的臨床數據顯示，銀屑病關節炎和天氣沒有因果關係。不過冬天時注意保暖，於家中使用電暖爐或利用手套、暖包溫暖手指關節都有效緩解關節僵硬。」

過往醫生一般處方消炎止痛藥及傳統抗風濕藥，例如甲氨蝶呤，紓緩發炎情況。不過，此類藥物主要抑制免疫系統，並非直接針對發病的發炎因子，副作用亦較大，有機會導致脫髮、口腔潰瘍等。若副作用太大，或控制效果不理想，便要嘗試其他方案，例如生物製劑。不過，生物製劑屬針劑注射，需要雪藏貯存，於日常使用甚為不便，遇上公幹或旅遊時情況將更複雜。

陳醫生指，新型口服標靶藥方便攜帶，可隨時隨地服用，患者再也不必因用藥而降低生活質素。

新型口服標靶藥用藥方便 療效顯著

隨着近年新型口服標靶藥面世，有效紓緩症狀之餘，對日常生活的影響亦相對低。口服標靶藥JAK抑制劑能抑制多種引致關節發炎的細胞因子，從而控制病情，能夠紓緩症狀及防止關節繼續受損。對比生物製劑，口服標靶藥出現抗藥性反應的可能性較低，從而提供更穩定的治療效果。「研究顯示，口服標靶藥對中度至嚴重的銀屑病關節炎患者效果顯著。藥物可獨立使用，非常方便。另外有一個好處是口服標靶藥的半衰期較短，停藥後一星期藥物便能完全分解。」

他續指，求診個案中，一名任職銀行高層的中年男士同時出現銀屑病與關節炎症狀，病情引致的皮膚問題影響外觀，影響自信心與社交。由於他肝酵素偏高，未能使用高劑量的甲氨蝶呤，影響病情；加上他不時公幹，長時間定期打針不甚方便，故採取口服標靶藥治療。服用三個月後已大大減低關節問題，六個月後皮膚問題亦大為改善，令他重拾正常社交生活，心情亦更開朗。

除了積極治療，銀屑病關節炎患者應培養運動習慣，定期運動有助改善關節活動幅度，提高關節靈活性。陳醫生建議患者於病情好轉時，透過訓練肌肉保護關節，可從游水、跑步、踏單車等帶氧運動入手，但要避免高強度與重覆性動作。除此之外，銀屑病關節炎患者有較高機會患上代謝綜合症，即出現中央肥胖、高血壓、高血糖、高膽固醇及痛風等。所以於新年慶祝佳節時，應避免攝取過量酒精、高脂、高鹽、高糖食物。

以上資料由風濕科專科醫生陳柏滔提供

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