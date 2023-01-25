牙痛竟是心臟病警號？牙周病炎症加速血管收窄　增心血管病風險

身體出現痛症，有機會是長期病的警號。你又有否想過，原來心臟病不止導致心口痛，原來牙痛、腋下痛、肩膊痛……分分鐘都是由心血管疾病引起？心臟科專科鄧勁勳醫生解釋，心臟病有機會引發身體不同部位的放射痛楚，但我們該如何分辨痛楚、了解病因，以及察覺身體異樣、對症下藥？以下為你一一解答。

攝影：鄭子峰



牙周病細菌感染會加速血管收窄 因心臟病引發的牙痛難「斷尾」

典型的心臟病病徵為心口痛，但原來牙痛都是心臟病病徵之一！鄧醫生解釋，因心臟病有機會引起放射痛，範圍包括腋下、左肩、頸、咽喉，甚至下巴等位置。惟許多人難以分辨痛症因蛀牙、發炎而致，抑或由心臟病所引起。「牙痛通常會牙肉腫脹，有特定痛點、會持續疼痛，亦會紅腫灸熱。但若為心臟病所引發的牙痛，有機會服藥後仍持續疼痛，做運動時都會有牙痛的情況出現。」

鄧醫生引述研究指，除了血壓高、糖尿病、膽固醇問題外，牙周病是心血管疾病的其中一個風險因素。因牙周病所導致的長期細菌感染會令身體長期發炎，這些炎症會加速血管收窄，故牙周病與心血管疾病有好大關係。

心臟科專科醫生鄧勁勳解釋，牙痛或因心臟病引起。因牙周病而導致的長期細菌感染會令身體長期發炎，因而加速血管收窄，故牙周病與心血管疾病有好大關係。

冠心病初期可無病徵 打工仔應多做運動鍛煉身體

痛症有機會是健康警號，故我們應多加留意自身身體狀況。鄧醫生提醒，心血管病如冠心病初期可能完全沒有病徵，但當動脈粥樣硬化愈來愈嚴重，就有機會引發一系列的病徵。「如病人或出現胸悶、作嘔，亦有機會（於身體不同部位）出現放射痛楚。除此之外，行幾步路就會氣喘、頭暈，心悸等等。」不過病徵人人各異，部分病人或出現一些非典型的病徵，甚至乎完全沒有任何病徵。

面對心臟病症風險，大家應多加留意生活、作息及飲食習慣。鄧醫生建議經常久坐、較少運動的「打工仔」幾個健康貼士：「工作一、兩小時後可去一去洗手間，或喝杯水，利用少許運動鬆弛身體肌肉。而上班前坐升降機也可坐少一兩層，提早『出Lift』走走樓梯，在辦公室的環境下盡量做些運動。」

鄧醫生指，冠心病初期或沒有病徵，但當動脈粥樣硬化愈來愈嚴重，病人或出現胸悶、作嘔、放射痛，甚至頭暈或心悸等症狀。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。