渣馬丨希瑪微笑激光矯視擺脫近視煩惱　助香港運動員發揮所長

受疫情影響，去年有不少大型體育賽事需要停辦。而隨著防疫措施逐漸放寬，被喻為「香港跑界年度盛事」的渣打馬拉松終於落實在2月12日舉行。要完成全程馬拉松除了需要良好的體能及耐力，更不可少的是擁有健康的視力！希瑪醫療 SMILE TO MOVE - 微笑起動全力支持香港運動活動，為了讓七位運動員能無拘無束地運動和比賽，發揮個人潛能；所以為他們進行微笑激光矯視，而兩位長跑選手尹焯熙和黃啟樂於術後成功擺脫近視束縛，訓練時表現不斷提升。

希瑪醫療 SMILE TO MOVE - 微笑起動 全力支持香港運動活動，為七位運動員進行微笑激光矯視，讓他們能無拘無束地運動和比賽，發揮個人潛能。（圖片：希瑪醫療）

渣打馬拉松重開 長跑運動員期待再創佳績

渣打香港馬拉松由1997年第一屆舉辦至今，是香港最大型的公路長跑比賽，賽事分為「全馬」、「半馬」及十公里挑戰組。因疫情關係延至2023年再次舉行，這項考驗選手肌力、耐力的高強度運動令一眾儲精蓄銳的運動健兒期待已久，其中包括香港馬拉松長跑運動員尹焯熙和黃啟樂。

尹焯熙是香港長跑運動員，由17歲初就接觸長跑，並於2017年7月創立Forza Running Club(ForzaRC) 跑會。他比賽距離由1500米至全程馬拉松，曾多次參賽渣打香港馬拉松，於2017年渣打香港馬拉松半程勇奪第一名，並在2018香港男子全程馬拉松香港排名第二。

黃啟樂是歷來首位渣打馬拉松港人全馬總冠軍，2021年以2小時31分10秒的成績奪得男子全程馬拉松冠軍，並於同年創辦TrailBlazer Running跑會。

（圖左：尹焯熙；圖右：黃啟樂）

這兩位香港運動員都是長跑愛好者，私下是好朋友，同時亦是比賽場上競爭對手，這次渣打馬拉松對二人來說也是再次挑戰自己的好機會。

希瑪醫療SMILE微笑激光矯視 免除運動員的後顧之憂全力衝刺

問及跑馬拉松的秘訣，尹焯熙直言：「長跑沒有捷徑，成功是汗水和努力的結合。」要成功完成一項「全馬」賽事，除了保持恆常訓練外，亦要不忘熱愛跑步這顆「初心」，享受跑步的樂趣。然而，儘管尹焯熙跟黃啟樂懷抱著對長跑的熱誠，嚴於訓練，但兩人坦言練習馬拉松時遇到其他因素的難題——近視。

雖然比賽時可以戴隱形眼鏡，然而「甩con」、眼乾等顧慮，在長時間劇烈運動下配戴甚至有身體不適的感覺，也會影響長跑的狀態和表現。希瑪醫療的SMILE微笑激光矯視 (Small Incision Lenticule Extraction) 希望幫助尹焯熙及黃啟樂等因視力而備受困擾的香港運動員，免除後顧之憂， 讓眼睛真正無拘無束，在賽事上全力衝剌。

尹焯熙形容進行SMILE微笑激光矯視後是一種「解脫」，不單感覺舒服，亦更沒有戴隱形眼鏡的顧慮，可以用盡全身享受跑步的樂趣。至於黃啟樂在闡述第一次無需戴隱形眼鏡，亦不需要戴眼鏡去跑步時感覺興奮，更使自己的成績有所進步。他指，「無需戴Con可以讓我在過程中更focus自己，配合訓練計劃我更成功PB（Personal Best）自己個人最佳成績多達3分鐘。」眼睛沒有外來物的障礙感，就能更專心於跑步時的步伐、呼吸，令表現提升。作為國際眼科醫療集團的希瑪醫療，以全力支持香港運動及香港運動員，讓眼睛真正無拘無束，令運動員能發揮出應有潛力。

突破性全新近視矯正技術 比傳統更安全舒適

SMILE微笑激光矯視(Small Incision Lenticule Extraction) 是突破性全新近視矯正技術，比傳統的LASIK激光矯視更安全、微創，手術一步完成，舒適度更高。希瑪醫療的SMILE微笑矯視使用Carl Zeiss VisuMax激光最新3.0系統，原理是在不用打開角膜瓣的情況下，以全飛秒激光掃描製作角膜組織膜片，再通過2-4mm的小切口把膜片取出，以達到視力矯正的效果。此技術可以矯正近視、散光及老花問題，減低對眼鏡的依賴。

SMILE微笑矯視抗衝撞力強 適合高強度運動愛好者

SMILE 微笑矯視最快可於4至5分鐘內完成雙眼矯視，比起傳統LASIK的20分鐘，手術時間上大大縮短接近八成，最快術後翌日可如常生活、工作；適用於近視低於1,000度 、散光500度以下人士。由於抗衝撞力強，受到外力亦不易移位，能夠長時間持續運動，所以喜歡打籃球、拳擊、馬拉松等激烈運動愛好者尤其適合。

如果你跟長跑運動員尹焯熙和黃啟樂一樣，深受運動時戴隱形眼鏡不適的困擾；並想為你的眼睛帶來改變，不妨考慮一下進行SMILE微笑矯視，擺脫束縛、全力專注做自己想做的事！

希瑪醫療由眼科醫生林順潮教授於2012年創辦，總部設於香港，旗下擁有15間醫療機構，中環、銅鑼灣、旺角、尖沙咀、內地均設有中心，集合了知名眼科專科醫生組成權威醫療團隊，提供國際水準的綜合眼科醫療服務，包括治療各種常見眼疾及疑難雜症。

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