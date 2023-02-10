新一年迎健康｜身體檢查項目愈多愈好？家庭醫學醫生拆解注意事項

一年之計在於春，不少人都會在年初制訂各種計劃，不過卻經常忽略其中最重要的一環—自身健康管理；有強健的身心，才可實踐未來的計劃及迎接挑戰。市面上有各種形形色色的身體檢查，到底應該如何選擇？愈多檢查項目就代表愈好？本文請到家庭醫學科專科施珮嘉醫生，為大家講解如何選擇適合自己的體檢項目，還會剖析定期身體檢查的重要性。

體檢項目愈多不等於愈好 非必要檢查破財又傷身！

市場上琳瑯滿目的體檢套餐，有些人會認為身體檢查項目當然是愈多愈好，檢測亦更加全面；然而施醫生提醒，「每個身體檢查項目都有其檢查的目的，應按不同年齡、性別、生活習慣、家族史及病歷，進行不同的檢查項目。所以，選擇前應仔細留意個人身體狀況、生活習慣、檢查次數等再作決定。」

她續指，預先訂制（罐頭式）體檢套餐包括多項的檢查項目，其中包括多項的抽血、照X光片，或帶有輻射或創傷性；若進行非必要的檢查項目，不但浪費金錢、時間之餘，還會令身體承受不必要的風險。

預先訂制（罐頭式）體檢套餐包括多項檢查項目，其中可能需要重複抽血、照X光片，或帶有輻射或創傷性；會令身體承受不必要的風險。（圖片：Shutterstock）

因此，一個好的身體檢查應該要做到「個人化」，依照實切需要去訂制適合的項目，這樣才能及早發現，和有效預防疾病。施醫生建議，「若果不清楚什麼項目才適合自己，可以考慮在進行身體檢查前先找家庭醫學科醫生諮詢；醫生會先為病人評估，了解他的年齡、性別、生活習慣（如飲食、運動頻率、有否煙酒）、疾病紀錄、家族病史（如糖尿病、三高、癌症）、個人需求（如結婚、懷孕）等因素再作出建議，度身訂造最適切的身體檢查項目。」

家庭醫學關顧身心健康 建議更具針對性

施醫生解釋，「家庭醫學本是一門涵蓋橫跨不同專科的科目，需要照顧病人的生理、心理、社交三方面的身體健康；因此醫生除了需要與病人建立長遠的醫患關係，更會關顧病人家族成員的情況，才可加強疾病管理的效果及提升治療的成功率；不單能提供針對性的建議，更能全面處理各種醫療問題。家庭醫學並不是一次性的診治過程，而是持續性的醫療支援。即使一樣的病症，家庭醫學科醫生也能夠因應病人精神情況、生活習慣的不同，在處理手法上亦有分別。」

家庭醫學本是一門涵蓋橫跨不同專科的科目，需要照顧病人的生理、心理、社交三方面的身體健康。（圖片：Shutterstock）

體檢多久做一次？心臟、乳房要每年定期驗？

就算沒有明顯病徵，也未必能稱得上健康！施醫生表示，「不同年齡階段都有各自需要注意的地方；因此由出生到老年，任何年齡層都要進行身體檢查。譬如說，10多歲青少年會著重檢查視力、脊椎發育情況；20多歲成年人就可能會有上班壓力、性生活問題，或者考慮結婚懷孕；40多歲的中年開始進入更年期，骨質開始流失、新陳代謝功能下降，患上各種疾病的風險亦相對增加。」一般來說，醫生亦會建議40歲或以上人士大概2年進行一次身體檢查。

施醫生表示，不同年齡階段都有各自需要注意的地方；因此由出生到老年，任何年齡層都要進行身體檢查。（圖片：Shutterstock）

正所謂「預防勝於治療」，部分疾病在早期沒有任何徵兆，但卻可通過身體檢查發現；及早發現，盡早治療，就能大大提高痊癒的機會。施醫生表示，「很多病人在最初並不認為自己身體有問題，但往往卻在檢查後發現罹患癌症；隨後便快速地轉介至相關的專科跟進。」

體檢報告應由醫生親自講解 提供適當建議及跟進

部份的體檢套餐，病人完成體檢項目後，只收到一份堆滿數字及專業醫療代碼的體檢報告。對於自己的身體狀況不甚理解。施醫生建議，大家應盡量選擇由醫生講解報告的體檢套餐，如有需要醫生亦會即時轉介；就算體檢結果良好，報告也能儲存在病人資料庫當中，相隔一段時間後可提醒再次檢查，或作跟進參考供診症之用。

施醫生建議，大家應盡量選擇由醫生講解報告的體檢套餐，如有需要醫生亦會即時轉介。（圖片：Shutterstock）

體檢項目注意事項大不同

施醫生最後提醒，進行不同的體檢會有不同的注意事項。例如一些項目需禁食以空肚進行，而婦科檢查最好穿著運動服、照大腸鏡前或要服用瀉藥、進行磁力共振掃描 (MRI) 時，不能配戴金屬及暫時停用部分藥物等。選擇體檢項目時，必須了解清楚該項目的過程、風險及注意事項；進行時也要跟從指示，以免影響體檢結果。

家庭醫學科專科—施珮嘉醫生（照片由醫生授權刊登）

香港大學內外全科醫學士

澳洲皇家全科醫學院院士

香港家庭醫學學院院士

香港醫學專科學院院士（家庭醫學）