高膽固醇新希望　諾華憑新一代藥物獲發創新企業大獎

3月開始「除罩」，大家的生活終全面回復正常，不少港人隨即相約朋友飯聚，但享用美食同時，亦要留意可能令高膽固醇問題進一步惡化¹，傳統膽固醇藥物需要每日服用，或難以持之以恆。瑞士諾華製藥（香港）有限公司(下稱諾華香港)致力探索先進療法，以新一代技術幫助穩定「壞」膽固醇水平；更憑創新研發及藥物，獲瑞士駐香港總領事館頒發「瑞士-香港創新企業大獎」(Swiss - Hong Kong Innovation Award)，以表揚在港的瑞士企業在創新領域的持續貢獻。



瑞士駐香港總領事館早前舉行「瑞士-香港商業大獎2022」頒獎禮，諾華香港獲商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP 頒發「瑞士-香港創新企業大獎」²。

疫下「壞」膽固醇「復常」無期，大增心血管病風險

高膽固醇是常見都市病，政府數據指出，高達一半港人患有高膽固醇血症³，病人組織「關心您的心」於去年底進行調查¹ 發現，不少高膽固醇病友在疫情緩和時吃高脂/煎炸食物、更未能重拾運動習慣，「壞」膽固醇不達標比率在疫情下急增5成，令膽固醇復常無期。

持續高膽固醇會導致血管壁斑塊堆積，當斑塊破裂或剝落後引發血液凝固形成血栓，繼而阻塞血管，可導致中風、心肌梗塞等⁴。高膽固醇也會令動脈血管壁變厚，心臟需要更多的力量來推動血液流動，是缺血性心臟病的元兇³。

高膽固醇患者通常使用口服他汀類藥物，然而由於未能戒口、沒有每日服藥以及其他的原因，僅半數的患者服藥後可以降低40%膽固醇⁵。「關心您的心」主席梅卓能先生指出，在疫情中患者要令「壞」膽固醇水平達標已不容易，疫情復常後更是「難上加難」。

配合政府基層醫療健康發展藍圖 提升病人生活質素

人口老化和慢性疾病病患率上升為本港醫療系統的挑戰⁶，諾華香港積極配合政府基層醫療健康發展藍圖，諾華香港醫療事務及全球藥物開發部主管湯慧嫻表示：「心血管疾病是我們核心領域之一，我們將致力以不同的生物醫藥創新平台研發新一代藥物，提升慢性疾病患者的生活質素，未來五年為香港帶來超過50項創新產品或新增臨床應用。」

為幫助患者更有效穩定膽固醇，瑞士諾華製藥首次將創新的技術應用於膽固醇⁷。對於服用傳統藥物無法穩定「壞」膽固醇的患者，接受新一代療法後，有助穩定「壞」膽固醇水平⁸'⁹。相關新型療法早前已獲美國食品及藥物管理局批核使用¹⁰'¹¹，並於近年引入香港。

諾華香港總經理張茂嵩表示：「我們很榮幸獲瑞士駐香港總領事館頒發『瑞士-香港創新企業大獎』²，肯定了諾華香港對創新醫藥的貢獻，我們將持續探索醫學新科技，亦貫徹以病人為本，積極了解病患的需要，並支持病人組織作公眾教育。」

諾華香港總經理張茂嵩表示：「患者是我們探索創新藥物的原動力，未來我們將繼續探索更多先進療法。」

梅卓能先生指，樂見醫藥界持續投放資源於創新研發，並一直與患者同行，支持病人教育。隨著引入創新藥物，相信可幫助香港的患者有效穩定「壞」膽固醇，早日「達標」。

「關心您的心」主席梅卓能先生表示：「祈望日後更多患者可受惠於創新科技，看見治療新希望。」

此文章由瑞士諾華製藥(香港)有限公司支持撰寫，僅供提高一般疾病認知之目的使用，並不可取替求醫的需要，亦不能作為自我診斷或醫療決定的依據。唯有您的醫生方能為您作出準確的診斷及提供適當的治療。如對個別疾病有任何問題，請諮詢您的醫生的專業意見。

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