肺癌患者缺導航 社區組織倡擴展癌症個案經理計劃

醫管局在2011年為大腸癌及乳癌患者推出「癌症個案經理計劃」旨在改善他們的治療程序，惟此計劃至今還沒有擴展至香港最常見癌症——肺癌。有臨床腫瘤科專科醫生指出，治療肺癌的程序較為複雜，一旦延誤治療，患者的病情容易急劇惡化。有組織早前推出「癌症101先導計劃」，專為肺癌患者提供一對一熱線支援，現時推出加強版，在網上平台即時為患者配對合適的支援組織。



左起：同路人同盟秘書陳偉傑先生、方嘉儀小姐、李宇聰醫生、羅氏大藥廠香港有限公司港澳總經理劉寒青醫生、蔣秀珠女士及病不孤單基金會項目統籌主任鄭美玉女士。（圖片）

「患者導航」是以患者為中心的方法，通過個人化的協助，來解決他們在癌症道路上遇到的障礙，從而提升整體治療效果。香港腫瘤學研究學會創會人、臨床腫瘤科專科醫生李宇聰醫生指出，「癌症個案經理」是貫穿整個患者導航中的重要角色，由確診癌症開始，陪伴患者走過每個治療階段，提供適時的資訊、 經濟、實務、生理及情緒，共五大支援。

香港腫瘤學研究學會創會人、臨床腫瘤科專科醫生李宇聰醫生指出，「癌症個案經理」是貫穿整個患者導航中的重要角色。

網上資訊難消化 患者感迷惘

惟癌症個案經理計劃案至今仍然未推廣至肺癌，令患者及家屬感到迷茫。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀小姐指出，曾經接觸過肺癌患者求助，他們確診後在網上搜集資料，惟過量的資訊，令人難以消化，家屬即使想幫忙亦無從入手。因此，組織會搜羅與癌症相關的最新消息及報導，希望減輕患者疑慮。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀小姐(中)指出，組織會搜羅與癌症相關的最新消息及報導，希望減輕患者疑慮。

癌症101計劃為肺癌患者提供支援

近年有多個社區組織聯手推動，首創「癌症101先導計劃」提供熱線支援予肺癌患者。羅氏大藥廠香港有限公司港澳總經理劉寒青醫生指出，計劃於2021年11月展開，實施一年，費用全免，至今已為74個肺癌家庭提供熱線支援。同意參與支援計劃的肺癌患者或其照顧者會與癌症個案經理進行單對單的評估，透過和不同病人組織的合作，從而更有針對性和更有效地將患者連接合適的社區資源。她續指，計劃在今年三月上旬已推出加強版，增設網上平台，即時為肺癌患者或其照顧者配對合適的社區支援。

除了社會組織提供支援外，當局也需要增加資源以支援肺癌患者。香港藥學服務基金主席蔣秀珠女士建議，醫管局應擴展癌症個案經理計劃，以涵括肺癌患者。此外，建議增加資訊透明度，公布「癌症個案經理計劃」的受惠人數、安排條件、選擇癌症類別的條件、提供的服務詳情，成效等資訊。