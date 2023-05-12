如何防止朱古力瘤復發？醫生籲須持續治療　隨意停藥復發風險大增

經痛是大部分女性每月必經的折磨，但經痛長期持續並非尋常現象，是患上子宮內膜異位症（俗稱朱古力瘤）的病徵！子宮內膜異位症可大可小，香港有大概30萬女性患有子宮內膜異位而不自知，以為長期經痛乃正常現象因而延誤治療，到晚期時，只能以手術處理。然而，進行手術後亦非一了百了，根據臨床經驗指出，子宮內膜異位症的復發率極高，即使進行了手術後，患者亦需持續接受治療及監察情況。子宮內膜異位症患者Rachel正是深受此病困擾的一份子，本文透過Rachel確診子宮內膜異位症、手術後到復發的經歷，解構其治療及防止復發的方法。



誤以為長期經痛是正常 錯過治療黃金期

跟大部分女性一樣，36歲的Rachel誤以為經痛是必然現象，並未察覺到有機會是患上子宮內膜異位症，一直認為服用普通止痛藥就可以紓緩痛楚，直至一次飯後頭暈及出現嘔吐，入院求醫才確診子宮內膜異位症，發現時已需要立即施手術切除直徑11厘米的腫瘤，手術後七年來一直服用口服荷爾蒙藥物控制病情，減輕經痛問題。事實上，長期經痛已是子宮出現問題響起的警號。婦產科專科醫生張凱晴醫生指出，若能及早發現，並在輕微至中度病情（如朱古力瘤不大於4-5cm，並沒有爆裂跡象）可接受藥物治療去控制病情，如口服黃體酮、避孕藥、避孕針或停經針，能減輕經痛之餘，也有機會減慢或停止囊腫變大，甚至萎縮。一旦錯過治療黃金期，晚期的子宮內膜異位症只能以手術處理（切除異位組織），嚴重者或要切除整個子宮卵巢以防止病情惡化。

長期經痛已是子宮出現問題響起的警號，若能及早發現，並在輕微至中度病情時接受治療去控制病情，可有效減慢或停止囊腫變大，甚至萎縮。

荷爾蒙藥物會有副作用嗎？ 新型藥物不會影響生育

治療子宮內膜異位症的常見方法為服食荷爾蒙藥物，持續服用會讓子宮內膜組織萎縮，減少雌激素的分泌，並需長期服用。部份女性可能會對荷爾蒙藥物有所抗拒，認為荷爾蒙藥物會傷身或會引致不孕等副作用或後遺症，其實這並不正確，新一代黃體酮藥物會於數天內代謝，經由尿液排出體外，不會積聚體內。 臨床研究證實，月經會在停服後約2個月內回復正常，因此不會影響日後懷孕或胎兒發育。此外，服食新一代黃體酮能有助抑制子宮內膜異位病變，副作用相對較低，可有效減低經痛及控制病情， 持續服用有效減低復發。

服食新一代黃體酮能有助抑制子宮內膜異位病變，副作用相對較低，可有效減低經痛及控制病情。（圖片：Shutterstock）

近半患者五年內復發 需謹慎或聽從指示停藥

Rachel在術後七年來一直服用口服荷爾蒙藥物控制病情，因計劃生育所以要停藥，不幸地，在停藥不足兩年內復發，痛症更加劇，她形容：「如果生仔是十級痛，經痛也有七級痛」，「對比之下，唔食藥仲恐怖，所以一定要食藥，起碼可以有正常生活。」Rachel最終選擇人工受孕，成功誕下女兒。雖然停藥後即可回復正常生育能力，但亦有復發風險，張醫生指出有兩成患者會在停藥兩年後復發；近一半患者在停藥後五年內復發。因此，若非計劃生育或停經，一般不建議患者停藥，另外，假如計劃生育，必須與時間競賽「造人」，停藥時間愈久，復發風險亦隨之增加，每年復發風險約增加10%。停藥前，亦要先徵詢醫生意見，不應自行停藥。

醫生指出有兩成患者會在停藥兩年後復發；近一半患者在停藥後五年內復發。（圖片：Shutterstock）

不論年輕或是中年女性，只要還未停經都有可能會患上子宮內膜異位症。正如本文個案Rachel的經歷，她勸勉長期經痛的女士，要及早向專科醫生求診，對症下藥脫離經痛困擾。女士們應及早認識朱古力瘤這個疾病，好好留意自己的身體狀況，身體一旦出現異樣，如長期經痛可能就是身體想發出的求救訊號，請即時向婦科醫生求醫。張醫生亦提醒子宮內膜異位屬慢性疾病，需以持續的藥物治療去控制及減輕病情，減少痛症，預防復發。倘若患者希望停藥，應先徵詢醫生意見。