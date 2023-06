孕期營養 | 婦科醫生教你如何補鐵養胎！

孕婦應重視飲食的均衡,要注意葉酸、鐵、鈣等營養素的攝取。但原來身體是不能自行製造血紅素中的鐵質,而懷孕期間對鐵的需求量大大增加,稍不留神很容易導致鐵的攝取不足。 根據食安中心數據指出,本港九成女性的攝鐵量都低於建議攝取量,容易導致缺鐵性貧血,影響準媽媽及胎兒的健康。¹ 本文有婦產科謝慧貞醫生告訴大家,到底補鐵有多重要呢?孕期階段又該如何補鐵?



不厭其煩提醒準媽媽們 — 補鐵養胎兼護身

謝醫生解釋,孕期缺鐵性貧血,是指懷孕時血液中攜帶氧氣的血紅素含量不足,導致身體的帶氧量減低。胎盤組織的生長需額外的鐵質,即使孕婦體內的儲鐵量已達危險水平,仍會繼續向胎兒供鐵。補鐵除了供給孕婦和胎兒自身所需外,還會儲存在寶寶體內,供出生後首幾個月使用。

根據研究發現,孕婦缺鐵性貧血會顯著增加妊娠高血壓、早產及低體重寶寶等風險²。也有研究指出,寶寶攝取不足的鐵質較容易有生長遲緩的問題,如小朋友缺鐵,集中力也會較常人弱³'⁴。另一方面,分娩前如未能治好貧血,孕婦的體力會不足,出血過多和進入休克狀態的機會更大。因此,準媽媽絕對不能忽視鐵質的攝取。

有效吸收鐵,你最醒!

所有孕婦都應接受醫生飲食建議,盡量在日常飲食中補充足夠的鐵質。

有方法增加鐵的吸收嗎?當然有!

鐵的吸收量取決於飲食中鐵的含量、其生物利用度和生理需求。 來自肉類、魚類和家禽的血紅素鐵比非血紅素鐵更容易被吸收 2到3 倍,故孕媽媽應多從肉類吸取鐵質。但若想從植物中攝取鐵就必須知道的一個貼士:因為植物所含的鐵為三價鐵(Fe3+),必須轉換為二價鐵(Fe2+)才能被身體所利用,所以吃完深綠色蔬菜,最好再補充維他命C,便更有效吸收鐵。建議可在餐中或餐後食用富含維他命C的水果,如橙、奇異果。

孕期中缺鐵不可忽視!

謝醫生表示,女性一旦在孕期中缺鐵,單靠飲食是無法保證充足的,需要口服鐵劑的補充。

許多缺鐵的女性在懷孕初期還沒有貧血,因為紅血球生成通常會一直持續到缺鐵的晚期階段,而缺鐵的女性會有很高風險患上貧血,建議正在備孕的女士和準媽媽應定期抽血檢查, 若患有缺鐵或缺鐵性貧血,口服鐵劑便會是一種有效、廉價且安全的鐵補充方法。根據世界衛生組織的建議,孕婦每天需補充含30 毫克至 60 毫克元素鐵的補充劑,以預防孕產婦貧血、產褥期敗血症、低出生體重和早產⁵,而醫生會因應血紅素含量或懷孕時期的情況指示服用份量。另外,孕婦需要在服用口服鐵劑後的2-3 週時重複檢查血紅素含量以評估對治療的反應。 ⁶

以往一般服用鐵質補充劑會出現胃脹、便秘、大便呈深色等腸胃問題, 現時其實可選擇新一代鐵質補充劑可有效減少腸胃不適、便秘等問題。⁷ 不過也有攝取過量的可能性,因此其他營養補充劑時,要確認包裝上的成份指示或詢問醫生建議。

‘鐵’定要健康!

為了自己和胎兒的健康,準媽媽要從飲食中加強鐵的攝取,懷孕後期一定要額外做補充,才能讓胎兒健康成長。無貧血的孕婦也可以從飲食中攝取鐵,或是遵從醫生指示服用鐵補充劑,預防懷孕時缺鐵或貧血的危機。

謝慧貞醫生婦產科專科醫生

