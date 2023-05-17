列腺癌｜前列腺癌患者福音！新藥治療有效延惡化死亡率減

前列腺癌一向被稱為「男士殺手」，近年癌症檢測愈來愈普遍，前列腺癌個案數字急速上升，情況不容忽視。由於前列腺惡性腫瘤生長緩慢，早期症狀不明顯，因此不少患者都採取「拖字訣」，錯失治療黃金機會。現時有新一代藥物可治療前列腺癌，成效理想，副作用亦可控制，患者應及早求醫，以免病情惡化。



前列腺癌個案急增

本港在2000年，只有683宗前列腺癌新症，到2020年升至2315宗，短短20年間升幅高達238%。臨床腫瘤科專科醫生及香港中文大學醫學院臨床腫瘤科專業應用教授（禮任）鄭志堅醫生指，前列腺癌一向被視為「老人病」，因為前列腺癌的患者大多以長者為主，由於早期腫瘤並沒有明顯臨床症狀，有超過一半的患者在確診前列腺癌的時候，已屬第三或四期，出現癌細胞轉移，擴散至淋巴結、骨骼或其他器官。

晚期前列腺癌分兩大類

鄭醫生解釋，晚期轉移性前列腺癌可分為 「荷爾蒙敏感性」和「荷爾蒙抵抗性」。「荷爾蒙敏感性」即荷爾蒙治療對患者仍然有效，但大部份只接受荷爾蒙治療的高風險型患者，病情會在治療後約一年，惡化成「荷爾蒙抵抗性」，即是對荷爾蒙治療出現「抵抗性」，癌細胞可在男性荷爾蒙處於極低的水平下，仍繼續生長。

鄭醫生指，一旦前列腺癌惡化成「荷爾蒙抵抗性」，患者會對荷爾蒙治療沒有反應，甚至逐漸出現各種症狀，骨痛亦會變得嚴重。他說：「患者的整體存活期中位數將降至3年或以下，並出現骨痛、骨折、泌尿問題、腸道問題、貧血和脊髓壓迫症等併發症，令生活質素大大下降。」因此，治療轉移性前列腺癌的主要目標，是要延緩癌症由「荷爾蒙敏感性」惡化成「荷爾蒙抵抗性」。

新藥有效延緩惡化 增加存活率

香港醫院藥劑師學會會董徐凱彤藥劑師指，以往傳統治療荷爾蒙敏感性前列腺癌的方案，包括荷爾蒙治療、化學治療、睪丸切除手術及一些紓緩性治療，這些治療方案有機會引致不同的副作用。她說：「患者在治療期間要時刻注意自己有否有貧血、出血、感染等徵狀，例如發燒攝氏38度或以上、發冷、盜汗（尤其是晚間）、喉嚨痛、嚴重便秘及小便刺痛等。」

隨著醫學進步，新的治療選擇應運而生。新一代的口服藥雄激素受體抑制劑，能阻斷雄激素與雄激素受體結合，抑制雄激素受體的訊息傳遞，延緩及抑制腫瘤復發，即使荷爾蒙治療失效，仍能抑制腫瘤生長。目前，美國NCCN腫瘤臨床實踐指南及歐洲泌尿科醫學會指引，均建議可使用新一代雄激素受體抑制劑，合併荷爾蒙治療，作為荷爾蒙敏感性前列腺癌的一線治療。新療法除了可延緩荷爾蒙敏感性前列腺癌惡化的時間，亦可延長患者整體存活期及無惡化存活期，降低患者整體死亡風險，並維持患者的生活質素。

新藥副作用可控

不少患者都會擔心治療所帶來的副作用，徐凱彤藥劑師提到，新一代藥物的常見副作用包括疲倦、皮疹、潮熱及影響食慾等，但這些副作用可透過改變生活習慣及一些簡單藥物而得到紓緩。因此患者應積極面對及治療前列腺癌，把握治療黃金機會。