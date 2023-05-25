女性｜乳房纖維囊腫似乳癌摸到硬塊會病變？ 3大飲食法保健乳腺！

乳癌是女性致命的癌症排行首位的疾病，不少女士對乳癌都心生恐懼，一摸到乳房有硬塊更是花容失色，然而乳房疾病其實有好幾種，不一定所有都是惡性，也有良性的疾病，而乳房纖維囊腫到底是怎樣一回事？它的症狀與乳癌又有何分別？如何篩檢出乳房病變？下文會為大家逐一解惑，以及介紹健康的食物及茶飲提升乳腺健康。



乳房纖維囊腫是什麼？

乳房纖維囊腫在醫學界視為一種與女性荷爾蒙分泌有關的身體變化，並不屬於惡性的乳房疾病。台灣曾有醫院指出患有乳房組織的女性佔整體女性人數高達五成，並常見於35至50歲的女士，而乳房出現纖維化與囊腫的現象，醫學界仍未有確切的原因，不過推測是與卵巢的分泌物質黃體激素以及雌激素有所關聯，當黃體激素以及雌激素的分泌過多抑或過少出現失調，並於排卵期以及月經時發生劇烈變化，便會有機會刺激乳腺產生水泡，時間一長水泡不斷增加的時候會連結在一起，形成纖維囊腫並出現大大小小的結節，並會引發疼痛以及腫脹感。而乳房纖維囊腫的位置不會只固定一個地方，並會跟隨觸碰而改變位置，並且觸感柔軟。

乳房纖維囊腫的症狀

雖然乳房纖維囊腫並不是惡性的病變，不過仍會使女性感到不適，因為乳房纖維囊腫是跟隨女性的荷爾蒙的分泌變化而出現，特別是在女性經期來潮前大約三天至一星期就會感到乳房有脹感，乳房纖維囊腫症狀因人而異，整體常見的是乳房疼痛，而疼痛的範圍常見於乳房兩側，不過亦是乳房其他局部位置以至整個乳房範圍，而疼痛的時間有些人會隨着月經週期出現，而一些人則會不定時感到疼痛。除了感到疼痛之外，最明顯的症狀是會出現乳房腫塊，腫塊會於月經來潮時最明顯出現，並一般會於月經結束時消失，而囊腫是由於乳房荷爾蒙吸收及分泌失調而使乳腺管擴張或阻塞而形成水泡，觸碰起來柔軟而平滑，腫塊界限清晰。

乳房纖維囊腫需要醫治嗎？

由於乳房纖維囊腫並不視為乳房疾病，因此並沒有特定的治療方法，而如果囊腫尺寸過於異常抑或引發的疼痛過於劇烈才會有進一步的醫治及診斷。而如果患有乳房纖維囊腫的人士有在服用口服避孕藥就有機會需要調整其用量。

誰是乳房纖維囊腫高危族群？

．肥胖人士

．生活壓力大

．高齡產婦

．35-50歲女性

乳房纖維囊腫會病變？

美國病理醫學學院曾指出乳房纖維囊腫是不會增加患上乳癌的風險，一般亦會於經期前出現然後在月經過後消退，但是乳房纖維囊腫患者需要持續透過體檢追蹤身體狀況，因為初期乳癌的症狀難以透過初步的自我檢查而分辨，而且即使乳房纖維囊腫本身極少機會演變為癌變，不過由於囊腫是混合液體及固體型式出現在乳房裡，癌細胞有機會與囊腫混雜在一起，加上乳房纖維囊腫一旦出現異常增生，亦有機會與癌變有關，所以政府經常呼籲市民定期進行體檢以及早發現潛在隱疾。

乳房的疾病其實不只乳癌以及乳房纖維囊腫，還有其他良性的乳房腫瘤以及乳頭異常分泌物：



乳房良性腫瘤種類

．乳管內乳突瘤：乳管內乳突瘤的腫塊相對較小，所以難以用手感觸，而且會出現乳頭流出血狀分泌物，常見於20-40歲的女性。



．乳管擴張：乳管擴張常與乳頭凹陷的狀況出現，並以腫塊的症狀出現在乳房組織，特別在乳暈的地方，以及令乳頭有不正常的分泌物。



．乳腺炎：乳腺炎常見於哺乳女性及因為乳腺擴張，乳管分泌排洩阻塞引致細菌感染而使乳腺發炎，症狀會導致乳房出現硬塊，以及腫、紅甚至含膿。



．纖維線瘤：常見於三十歲以下的年輕女性當中，纖維線瘤尺寸一般不超過3cm，而腫瘤內有纖維及乳腺的部份，這種腫瘤不會疼痛，而且腫瘤邊緣清楚。



乳房惡性腫瘤種類

乳癌：乳癌是早期發生於乳房的癌症，而乳房是由脂肪、結締組織以及乳腺組織組成的器官，而其中乳線有產出乳汁的功能，但當乳腺細胞失控生長就會成為腫瘤，而腫瘤亦有分為惡性及良性，乳癌就是屬於惡性的腫瘤，如嚴重時更會擴至其他器官。而男女均有機會患上乳癌，不過患者仍是以女性為主。

乳癌常見的發病症狀有什麼？

． 乳房形狀有改變

．乳房出現任何硬物、

．乳房或乳頭皮膚現不正常變化如呈橙皮紋理

．乳頭部位出血或流出分泌物、凹陷

．腋下部位出現腫脹

患乳癌的高危人士

年紀及個人因素方面



．年齡越高，患乳癌機會便就越高

．12歲以前出現月經或55歲以後較遲收經

．從未生小孩或三十五歲之後首次生育

．肥胖

病史方面



．本身帶與乳癌有關的基因突變，如BRCA2 或BRCA1致病性的基因突變

．有直系或旁系女性親人患上乳癌

．於十至三十歲時期胸部曾經接受放射治療

生活習慣方面



． 好酒、抽煙、或缺乏運動

．長期服食避孕藥

．長期食高脂肪的食物

乳癌相關篩檢推介

中環專科體檢中心 女性綜合腫瘤指標

女性綜合腫瘤指標適合任何年齡之女士，尤其是有癌症家族病史，或是感覺到工作壓力的上班族 : 由專業醫療團隊提供服務。癌症指標包括大腸、肝臟、胰臟、卵巢、乳房、皮膚等等，並由女西醫講解報告。

尚醫健康-女士專屬定制超聲波、癌風險評估檢查69項

尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估，此計劃為女士專屬定制，乳腺超聲波及腋下淋巴超聲波之外，亦有乳房腫瘤指標、卵巢超聲波、卵巢腫瘤指標(癌抗原125)、子宮超聲波、肝臟超聲波等等不同器官癌風險檢查，以相宜的價格提供一站式健康管理服務。

禮護醫療服務 粉紅健康檢查計劃

禮護醫療服務專注於提供一站式醫護服務,經驗豐富的跨專科醫學專家及行政團隊，致力為每一位病人就個別需要安排最流暢的診斷程序、高成效的治療方案及提供個人化疾病預防建議，務求使每位病人都能輕鬆就醫。禮護醫療 特別推出「全為妳 粉紅健康檢查計劃」，提醒作為女性的您要特別關注自身的健康，特別是乳腺癌的預防。

Precision Health Care - 女性超聲波檢查計劃

Precision Health Care Services Ltd於1994年成立，以真誠的心關注大眾的健康；以優質、專業、可靠的服務為市民、社區及各大小企業精心策劃合適的保健計劃，此計劃當中除了乳房超聲波之外，亦包含乳房X光、乳癌檢查、盆腔超聲波檢查、卵巢癌檢查等等，更全面揭示女性健康的狀況。

莊柏醫療－12項全面癌指標檢查(女)

莊柏醫療在2014年正式成立，分店網絡遍佈港九新界，服務涵蓋西醫、中醫、牙科、腸胃鏡中心及專業醫療診斷。莊柏醫療的全面癌指標檢查(女)，檢查項目包括香港人常見癌指標檢查, 包括肝臟、 胰臟、乳房、卵巢、鼻咽、及大腸，讓你更了解自己的身體狀況，倍加安心。

莊柏醫療-101項尊尚女性健康檢查

莊柏醫療尊尚女性健康檢查，檢查項目包括血脂分析組合、全面癌指標、幽門螺旋菌抗體、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D 等。女士定期進行全面的身體檢查，有助及早發現並預防常見女士疾病，令你倍加安心。

3大飲食法提升乳腺健康

一．少吃損害身體健康的食物



❌精製碳水化合物：攝取過多容易轉為脂肪

❌油炸物／燒烤物：油炸會破壞食物中的營養並轉為高熱量的食物

❌動物性脂肪：由於攝取過多脂肪會容易長胖，而肥胖會容易令荷爾蒙失調

❌酒精：酒精會提升患上乳癌的機率

二．適量吃對乳房保健的食物



⭕雞蛋：豐富的蛋白質有助修復身體組織及調節生理機能

⭕海帶：有助舒緩乳腺增生的問題，並調整內分泌失調

⭕黑芝麻：有助增加雌激素分泌量以及

三．適量吃平衡荷爾蒙的食物



⭕大豆：含豐富大豆異黃酮有助平衡荷爾蒙

⭕三文魚：有助預防心血管疾病以及減少腹部脂肪囤積

⭕南瓜：內含豐富的β-胡蘿蔔素可以降低腫塊發生率

⭕十字花科蔬菜：有助維持荷爾蒙平衡