天文台預測最高32度 有望破昨日紀錄 中暑嚴重可致命 預防８要點

天文台昨日（18日）錄得市區最高氣溫達31.4度，創下了今年新高，勞工處首度根據《預防工作時中暑指引》，發出黃色工作暑熱警告，警告最終維持了兩小時。



指引其中一份附錄，當中列明工作暑熱警告生效時戶外露天工作的休息安排。（預防工作時中暑指引）

天文台九天天氣預報顯示，預測今日最高氣溫為32度，或有望打破昨日紀錄。天文台高級科學主任楊漢賢在電台節目表示，今日的天氣情況與昨日相若，天氣同樣較潮濕，而且預計市區氣溫比昨日更高。

隨著慢慢步入嚴夏，氣溫亦逐步上升，在炎熱的天氣下，一不小心就很容易會中暑，但中暑可大可小，小則只是頭暈、口渴，大則可致死亡。市民應該如何避免中暑？

中暑嚴重可致死！

中暑是一種嚴重的熱病，如果不及時得到治療，可能會導致死亡。中暑是由於身體在高溫環境下失去過多的水分和電解質，並且無法有效地調節體溫而引起的。這可能會導致身體的熱平衡失調，進而影響心臟、肝臟、腎臟和中樞神經系統等重要器官的正常功能。

中暑的嚴重程度取決於身體暴露在高溫環境中的時間長短、身體狀況和治療的及時性等因素。中暑的症狀包括頭暈、噁心、嘔吐、心跳加快、呼吸急促、口渴、皮膚潮紅、疲勞等。如果不及時治療，中暑可能會進一步發展成為嚴重的熱中症，導致昏迷、痙攣、呼吸衰竭和死亡等。

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５類人士最容易中暑

雖然在香港並不常見，但其實在外國一些國家在遇上異上氣候時，經常都能見有人不幸「熱死」在家中或車內。

其中以下５類人最易中暑：

1. 建築工人、農民、運動員



長時間在高溫潮濕的環境下工作或活動。

2. 年齡較小或較老的人



因為他們的身體無法像年輕成年人那樣有效地調節體溫。

3. 患有慢性疾病的人



例如心臟病、高血壓、糖尿病等，因為這些疾病可能會影響身體調節溫度的能力。

4. 飲酒過量的人



酒精有可能會影響身體調節體溫的能力。

5. 補充水分不足的人



缺乏水分和電解質會影響身體調節溫度的能力。

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預防中暑留意８點

1. 避免長時間暴露在高溫和高濕度的環境中，特別是在炎熱的夏季。



2. 在高溫環境中工作或運動時，穿着輕便、透氣、吸汗的衣服。



3. 隨時補充水分，大量攝取水和電解質飲料（如運動飲料等）以補充身體流失的水分和電解質。



4. 避免飲用含咖啡因或酒精的飲料，因為它們可能會加速身體失去水分。



5. 在高溫環境中進行運動時，避免在熱度高峰時進行，而是選擇在清晨或晚上進行運動。



6. 盡量避免長時間待在關閉的車內或室內，如果必須待在室內，保持室內通風良好。



7. 一些藥物或具有抑制汗腺分泌、造成血管收縮等作用，若需長期服用某些藥物，請諮詢您的醫生是否會增加您患上中暑的風險。



8. 如果您有任何中暑的症狀，立即停止活動，移至陰涼處休息，並補充水分。如果症狀嚴重，請尋求醫療協助。



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