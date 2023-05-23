隱形殺手膀胱癌 「維持治療」存活增

本港膀胱癌個案有緩緩上升之勢，超過80%屬於65歲以上的患者。有臨床腫瘤科專科醫生指出，吸煙、年齡增長、男性等為膀胱癌的風險因素，由於患者多為長者，出現尿頻、排尿困難的情況會較頻繁。他們或會認為是尿道炎、前列腺增生、膀胱結石等，未必會聯想到膀胱癌，導致難以及早發現。



養和醫院臨床腫瘤科專科潘明駿醫生。

病症易混淆 致延誤診斷

本港膀胱癌的死亡率持續居高不下，每年高達五成，確診個案更有上升趨勢。在過去五年，確診人數便由400人升至450人，當中超過八成的患者都是六十五歲以上，男性較女性個案多約三倍，而吸煙者患上膀胱癌的機會亦較高。

養和醫院臨床腫瘤科專科潘明駿醫生解釋，當膀胱內膜的細胞組織出現病變，便會引致膀胱癌。由於膀胱癌的症狀與膀胱炎、前列腺增生及尿道炎等疾病非常相似，例如會出現尿頻、排尿時感到灼熱、血尿等，因此患者可能會因而混淆病症，延誤診斷。

潘醫生說：「膀胱癌的血尿通常不會帶有痛楚，而且會斷續出現，嚴重時會形成血塊，令膀胱感到脹痛及小便不通，至於其他泌尿疾病則會出現一定程度的痛楚。」一旦癌症未能受控，擴散至其他器官，患者會感到骨痛、體重急劇下降等。

現行治療方案存限制

早期膀胱癌的治療方案，包括將抗癌藥物直接灌入膀胱及卡介苗免疫治療。至於晚期的患者，則可能要接受膀胱切除手術、放射治療及化療等。但這些療法都有不足之處，潘醫生說，以膀胱切除為例，術後會影響患者的日常生活，需配戴尿袋；而放射治療只適用於局部部位，整體療效欠佳；化療的效果則不能持續，患者往往約一年便死亡。

新療法減死亡率 料成未來新方向

近年醫學界有新療法對抗膀胱癌，患者完成化療後，接受「維持治療」，以增加存活期及減低死亡風險。潘醫生解釋，「維持治療」有助防止癌症在化療後復發，而常用於膀胱癌的一線「維持治療」，通常是免疫治療。

潘醫生指，有研究指，患者接受化療後，使用特定的 PD-L1 抑制劑可延長患者整體存活期。

潘醫生指，免疫治療通常使用特定的 PD-L1 抑制劑，透過靜脈注射至患者體內，從而達到抑壓癌細胞的效果。他引述研究指，患者接受化療後，在腫瘤沒有惡化的情況下，使用特定的 PD-L1 抑制劑作一線維持治療，能延長患者的整體存活期中位數至約二十四個月。對於PD-L1陽性的晚期膀胱癌患者，整體存活期中位數可提升至約三十一個月。