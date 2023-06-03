健康博覽2023｜必買$10福袋禮品總值$560 一文看清豐富禮品

第16屆「健康博覽」將會一連三日於灣仔會展舉行，匯聚了全港150家健康產業，讓入場人士了解最新健康產品及資訊。一連三天更有逾70場精彩活動，全面為您健康護航。除此之外，更有粵劇群星破天荒同場獻藝。現時01會員更有獨家優惠，可以$10超抵價購買「01空間 x 健康博覽獨家福袋」，數量有限售完即止。



一連三日的健康博覽，三大健康舞台繼續為大家送上超過70場健康講座和工作坊，涵蓋了健康飲食、心理健康、運動和健康等主題。其中香港健康研討會舞台於6月10日為公眾教育而特設了7場以男性健康為主題的講座──「健康男士．快樂生活」。在講座上，觀眾可以跟不同的名醫及專家直接交流，了解更多的健康管理知識和技巧。

為隆重其事，大會邀請了多位星級嘉賓為健康博覽打氣；資深紅星胡楓、粵劇及影視藝人謝雪心及著名實力派歌手蘇姍組成「黃金大使團」，三位極具份量的嘉賓將親臨會埸與現場觀眾近距離接觸，同時為各參展商加油打氣，必定帶動現場熱鬧氣氛，粉絲們切勿錯過！一如既往，今屆健康博覽除了展示各種健康產品、保健食品以及各式健康服務之外；大會更破天荒籌劃了一次粵劇演唱會「粵劇戲寶巨星滙」，邀請到十八位粵劇名伶。另外，為推廣粵劇文化，粵劇及影視藝人謝雪心聯同兩位同道好友，劉石佑及蔡德儀舉行「謝雪心挈友演唱會」並演唱《合兵破曹》及《唐伯虎點秋香》粵劇名曲，實行以曲會友。

「01空間」獨家購買$10福袋

01空間 x 健康博覽獨家$10 福袋，每份不少於5件禮品，價值有機會高達$560！限量1,000份，售完即止。每人限買一個褔袋。健康福袋一經派發，不設更換。（如取消訂單, 請於30分鐘之後才重新購買。）【按此購買$10福袋】

健康福袋內之禮品將隨機組合，當中有機會包括但不限於以下：

高纖新沙律飲 - 兩條試飲裝

Future Salad 皇牌產品 – 高纖新沙律飲，每年銷售過百萬包！由專業醫生、營養師組成的專業團隊，經過10年時間研發獨家配方，採用大自然天然原材料，運用尖端太空科技將營養元素融和製成新一代綠色健康飲品。小小一包等於5碗沙律的營養，包括膳食纖維、維他命、礦物質等，低熱量高營養，方便沖調及攜帶，味道酸甜清新，有飽肚感，讓您飲出健康！高纖新沙律飲功效包括輕鬆排毒，促進新陳代謝，高纖修身，養顏護膚。高纖新沙律飲現於Future Salad 香港官網、3間Future Salad 門市 (海港城、時代廣場、金鐘廊)及全線萬寧有售。

Medisana PM 100 脈搏血氧儀

夾指式脈搏血氧儀，方便你在家或戶外運動時，都可密切監測脈搏及血氧 (SpO2%) 含量，及時了解身體狀況。了解更多：https://medisana.com.hk/products/pm-100/

海天堂 - 龜苓膏特飲券+現金劵

清熱至強 , 海天堂龜苓膏特飲！將龜苓膏半固體化，成為味道甘甜便攜支裝飲品，隨時隨地清熱消滯，滋陰降火，冷飲熱飲皆宜。

Baby Basic 多元活力營養沖劑 15P

寶寶百味專注研發產品，並以孩子健康成長並鼓勵孩子多做運動為首要目標，給予家長們最好選擇並成為大家的好伙伴。「兒童多元活力營養沖劑」每包含 150 億美國專利高活性植物乳桿運動益生菌，及取自無污染深層海水電解質，幫助孩子提升運動耐力，快速恢復體力及身體水平衡，減低運動後或課堂後的疲勞 ! 為每天行程爆滿的都市小孩加添活力、耐力及能量之餘更額外添加小朋友日常缺乏之活力營養元素 - 碘、鈣、維生素 D、鐵，讓孩子隨時隨地吸收必須的營養元素，把活力帶上身。「兒童多元活力營養沖劑」經多年科研及臨床試驗，植物性來源，產品無過敏感原配方(無麩質) ，不含人造色素，不含咖啡因及興奮劑來刺激中央神經，令家長及孩子食得有效而安心。低糖葡萄柚味入口更清新，適合一歲至十二歲孩子們飲用。

Jamieson - 益生菌 50+ 配方30粒

Jamieson益生菌配方專為50歲以上人士而設，含有10種獨特益生菌種，多達150億活性益生菌，每日一粒能強化腸道及消化系統健康，長遠改善免疫系統健康！產品更有TRU-ID 認證，經第三方純度測試及DNA測試追溯，令消費者安心服用。了解更多：https://jamieson.hk/zh/product/jamieson-probiotics-50-30s/

Centralin自動泡沫洗手機 + Walch 威露士泡沫自動洗手液機專用補充裝350ml

0.25秒極速出泡、能夠泵出綿密豐盈泡沫，細膩潤滑、配合威露士泡沫殺菌潔手液，有效殺菌99.9%*、IPX6防濺水級別、方便替換補充裝。了解更多：https://dsg-home.com/product/centralin-speed-foaming-automatic-dispenser-set_refreshing

其他豐富禮品包括DR GIRL 抗藍光保濕舒緩金箔面膜、Life Nutrition 樂怡善嬰兒鱈魚DHA +D3 60ml、SATO 柔美嬰孩專用潤膚膏 38G、零感特薄日用22.5cm 20片、泰國 WOFOPAI 蘆薈酒精搓手液 250ml、怡寶水等等！健康福袋內之禮品將隨機組合，數量有限，欲購從速！【按此購買$10福袋】

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健康福袋換領流程：

1. 於展會入口展示以下條碼免費進場

2. 到香港01攤位 (C16) 出示「01空間」電子票(QR code)。打開由 <noreply@hk01.com> 寄出的訂單電郵, 標題: 你已成功報名 - 第16屆健康博覽 - 01空間 x 健康博覽獨家福袋。 按查看電子票, 並憑電子票換領。

３. 預先下載「香港01」APP，按指示打開電子票，並向工作人員展示QR Code掃瞄換領。在場工作人員將核銷電子票並換領健康福袋。

健康博覽2023活動詳情

日期：2023年6月9日（五）至 2023年6月11日（日）

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳3FG

門票：$20 (65歲以上長者免費)

*憑「01空間」活動條碼可免費入場*