近視丨港童近視率冠絕全球　眼軸變長增患青光眼、白內障眼疾風險

很多家長都會希望幫助孩子「贏在起跑線上」，但沒有健康的眼睛，又怎能在人生的賽道上一馬當先？所以照顧孩子的眼睛健康，就是父母給他準備最好的裝備！



香港兒童近視比率冠絕全球

照顧孩子眼睛健康，要先了解近視問題，因為近視是全球最常見的眼疾，而所謂近視就是眼睛看遠方物體時，其影像聚焦在視網膜前方，繼而造成視力模糊的現象。根據統計，亞洲地區兒童患上近視的比例甚高，其中，香港有四成以上8歲學童患有近視，是近視患病率最高的城市之一。有研究預測，到2050年，屆時全球將近一半人口患有近視，情況令人擔憂。

香港有四成以上8歲學童患有近視，是近視患病率最高的城市之一。

近視問題不能忽視

近視是經常被輕視的問題，大眾普遍認為近視對眼睛健康影響不大，只要配戴眼鏡或隱形眼鏡，將事物的影像聚焦在視網膜上，就可以改善視力。但很多人忽略的一點，是近視變深反映眼軸變長，增加眼睛患上嚴重眼疾的機會。

然而，普通眼鏡並不能夠控制近視加深或壓抑眼球增長，近年亦越來越多重要的研究表明，配戴單光眼鏡或普通隱形眼鏡的兒童，往往比沒有配戴的兒童，其近視惡化速度更快。其實，現今已有有效辦法控制近視加深，已經不像過去一樣只配戴單光鏡片一種方法。

認識眼軸變長原因

兒童近視其中一個最主要的原因就是眼軸變長。所謂眼軸長度，就是由眼睛的最表面的角膜，一直量度到眼內最後端視網膜的距離。一般成人的眼軸長度，大約是 22 - 25mm。而眼軸變長的原因可分爲遺傳因素和環境因素。

遺傳因素方面，根據國外《Optometry and Vision Science視力檢測科學》期刊的一項研究顯示, 若父母都沒有近視，子女患有近視比例為7.3%；若父母中有一位近視，子女近視比例為26.2%；若父母皆有近視，比例則升高到45%，接近半數。香港中文大學研究曾檢視近視兒童父母的視力，發現有77.7%父母同樣患有近視，當中12.6%更屬於深近視。

環境因素方面，香港是世界上人口最稠密的城市之一，絕大多數人居住在市區，難以獲得足夠戶外空間。小朋友長期近距離在室內看手機、閱讀時，會造成睫狀肌經常處於緊繃狀態。

此時若沒有積極治療及控制，原本健康圓形的眼球，會開始不正常地快速增長，變成像橄欖球一樣的橢圓形，當眼軸長度越長，患上眼病的風險就越高。若學童近視沒有適當的控制，未來恐怕會引起近視黃斑病變、視網膜穿孔、視網膜脫落、青光眼、白內障等。近視併發症有著相當高的永久視力損傷風險，所以控制兒童近視，保護兒童眼睛健康是現今香港醫療發展最重要的目標其中之一。

矯視手術無法減低患眼疾風險

眼軸長度是近視控制最重要的指標，現今醫學上，使用光學生物測量儀進行的軸長測量，已被認為是監測近視控制的黃金標準，而不再是從前單單只為小朋友簡單量度屈光度數而已。

眼軸變長的因素包括性別和種族。最近的研究提供了歐洲和亞洲男女兒童眼軸長度變化的數據，使得眼科醫生可以為不同的兒童提供個人化的近視風險評估。而眼軸變長速度並不穩定，一般來說6到14歲時候速度最快，14到18歲時速度會減慢，過了18歲之後會漸趨穩定。兒童近視控制的黃金時間，正正就是眼軸變長速度最快的階段，即是由6嵗到14嵗，而眼軸變長後是無法逆轉的，所以必須把握控制兒童近視的黃金期。

家長可能會以爲小朋友長大後做激光矯視手術就能消除近視問題，使眼睛「回復健康」。其實這是一個美麗的誤會，激光矯視手術只是改變角膜的弧度，把表徵上的度數減退，並無法減低因眼軸過長而引致的併發症，如青光眼、白內障、黃斑病變、視網膜脫離等。所謂預防勝於治療。如果懷疑小朋友是深近視高危一族，記得在小朋友未變深近視之前，儘快積極控制，減低日後患上眼疾的風險。

預防近視加深的「三不原則」

要控制近視加深，家長應謹記不要讓小朋友長時間接觸電子產品，同時要培養小朋友養成良好的閱讀習慣。小朋友閱讀學習時，應緊記以下「三不原則」：

不太長：每用眼20分鐘就要讓眼睛看20英呎遠的地方和休息20秒。

不太近：閲讀時應保持良好的閱讀距離，大約30CM-50厘米。

不太暗：要避免在一個黑暗環境閱讀。

多做戶外運動亦有助預防近視惡化，因爲光線通過瞳孔到達視網膜時，可刺激眼睛分泌多巴胺，從而減緩兒童的眼軸生長。一般建議戶外活動時間為每週14小時，即平均每天2小時。家長應為子女設立一個學習與戶外活動的時間表，並在兩者之間取得平衡。

養成定期檢查眼睛習慣

控制兒童近視除了改變日常生活習慣，亦建議家長定期為孩子的眼睛作全面檢查，追蹤眼軸變長數據從而作出相應的控制近視方案。現時，受到認可的控制兒童近視方法包括阿托品眼藥水、角膜矯形術 (俗稱OK鏡) 、近視控制鏡片及近視控制隱形眼鏡等等。

坊間亦設有專為兒童而設的眼科中心，這種一站式兒童近視控制服務通常由眼科專科醫生、專門服務兒童的眼科視光師及護士組成，可以在同一個地方進行詳細檢查眼睛，透過臨床數據分析，令家長和小朋友可以得到更全面的專業意見和控制近視方案，定期監察跟進小朋友的眼睛健康和近視情況，為孩子眼睛健康作長遠部署，非常適合忙碌的香港人。

時至今日，近視不應再被視為一種無關痛癢的屈光問題，而是對視力有深遠影響的眼睛疾病。眼軸長度是近視控制最重要的指標，不再是簡單量度屈光度數。所謂預防勝於治療，由於眼軸變長就無法逆轉，所以近視需要在眼軸快速增長的階段（6到14歲）積極治療及控制，從而減低近視導致永久視力損傷的風險。各位家長，想子女贏在起跑線，記得先從眼睛健康開始！

眼科專科醫生朱瑞俊醫生

（資料由客戶提供）