一個特徵教你分辨痰咳定乾咳　咳極唔斷尾可能是食錯藥所致？

搭車咳到旁人彈開、半夜咳醒全家無覺好瞓,新冠後咳嗽引致咳極「唔斷尾」,影響日常生活卻束手無策。以為咳嗽就是咳嗽?原來是痰咳乾咳傻傻分不清!本文將會為大家分析咳嗽成因,如何對症下藥,針對性從根本化痰止咳!



什麼是咳嗽?痰咳、乾咳成因特徵各異

止咳前先了解何謂咳嗽,其實咳嗽是身體的自然反射動作,幫助清除呼吸道的分泌物和異物,保持呼吸道暢通及維持肺臟功能,是人體的重要保護機制。咳嗽主要分為乾咳及痰咳兩種,顧名思義,兩者最大的分別是有痰還是無痰。乾咳的成因可能是喉嚨受到刺激,或由發炎所引起,無痰。而痰咳通常由傷風感冒、肺部感染或其他疾病引起,會有濃痰分泌。

止咳要對症下藥 不同成分針對不同咳嗽

普遍市民如有咳嗽不適,通常會食止咳藥,既然痰咳、乾咳症狀各有不同,當然要對症下藥!針對乾咳,服用含鎮咳劑的藥物能有助消除大腦中樞神經想咳的意識。如乾咳人士錯用化痰劑,會令喉嚨分泌更多水分,造成喉嚨癢,咳嗽加劇。痰咳人士應服用含化痰劑及袪痰劑的藥物,有助分解同時稀釋濃痰。如錯服鎮咳劑,會令痰液一直積存在氣管之中無法咳出,更有機會引發氣管炎,適得其反。以後買止咳藥記得分清自己是痰咳或乾咳,避免錯誤服藥,拖延病情甚至造成咳極「唔斷尾」的反效果!

綜合藥物大包圍 或增加副作用之風險

有兩聲咳,亦有人選擇食多合一傷風感冒藥大包圍。原來多合一傷風感冒藥未必達到止咳效果,更可能會增加導致副作用的風險!坊間的多合一傷風感冒藥,標榜一粒能處理發燒、頭痛、身體痛楚、鼻塞、喉嚨痛及咳嗽等多個症狀,個別產品的成分或會因劑量太少而未能針對處理單一症狀,無法達到止咳效果。同時,多吃了不需要的藥用成分會增加用藥風險,令身體承受不必要的副作用,或增加藥物相互作用的可能性。建議在選擇止咳產品時,根據症狀選擇含有適量成分的單一藥物或少量成分的複合藥物,對症下藥,減少導致副作用的風險。

咳樂治化痰止咳系列 化解頑痰同時舒緩痰咳

不想再受痰咳困擾,「識得揀」為自己為家人選擇針對痰咳的止咳藥。澳洲家傳戶曉的止咳品牌咳樂治,推出三款痰咳產品。咳樂治雙效化痰系列,備有咳水及咳丸,含針對化痰及袪痰之有效成分,分解並稀釋濃痰,幫助咳清頑痰,緩解痰咳。咳樂治化痰喉糖,含針對化痰及殺菌之有效成分,有助化痰、緩解痰咳,殺菌成分可擊退喉嚨輕微感染。咳樂治化咳止咳系列不含糖分、酒精、乳糖、色素,糖尿病患者適用,仲係無睡意配方。買定係屋企「看門口」!

咳樂治雙效化痰系列,化痰及袪痰成分雙管齊下,有助咳清頑痰。

咳樂治化痰喉糖化痰同時殺菌,有助擊退喉嚨輕微感染。

*本文提供的資料不擬作為醫囑或取替醫囑。適用於閣下所在國家/地區的規例亦可能限制能向廣大公眾披露的處方資料。因此,閣下應在適當情況下按需要諮詢醫生或其他醫護人員。

(資料及相片由客戶提供,內容由iNova Pharmaceuticals贊助)