城市心事Reaction｜心臟專科醫生分享 壞膽固醇正常值應是多少？

心臟病一直是香港的「隱形殺手」,據衛生署數據統計,在2020年,因心臟病引致的死亡個案就高達6,561宗,其中冠心病就是最常見的心臟病之一,冠心病患者近年更有愈趨年輕化的跡象,大家都應該多多關注。眾所周知,冠心病與壞膽固醇有莫大的關係,今集《城市心事Reaction》找來香港心臟專科學院代表陳偉光醫生及馮子恩醫生為大家解構一下兩者之間的關係。



膽固醇水平標準大不同 治療方案各不同

好多冠心病患者都會以為自己的壞膽固醇水平低於2.6mmol/L已經是達標,但原來在醫生的角度,會因應不同病人的風險水平,去控制他們的膽固醇達到不同的水平,陳醫生指:「根據國際指引建議,如果病人曾經患上動脈粥樣硬化性心血管疾病 (ASCVD) ,包括曾經患上心肌梗塞,通過波仔,做過搭橋手術;或患有糖尿病同時主要器官受損的病人;佢地會被定義為非常高風險,膽固醇的控制的水平就會更加嚴謹。」馮醫生則補充 :「以成年人來說,一般人的「壞」膽固醇水平平均約為3.3 mmol/L,但根據2019年歐洲心臟學會建議,冠心病病人則屬於高至非常高風險類別,壞膽固醇水平應控制到大約1.4 mmol/L 至1.8mmol/L 或以下。以降低患上心臟病的風險。」

如果要控制壞膽固醇到目標水平,陳醫生指醫生一般會先處方他汀類及膽固醇吸收抑制劑等這些口服藥予患者, 如果部份冠心病患者仍然未能將壞膽固醇降至目標水平,「醫生會考慮為患者加入PCSK9抑制劑進一步降壞膽固醇,PCSK9抑制劑是皮下注射藥物,能有效提升肝臟低密度脂蛋白受體的水平,使它恢復清除血液中壞膽固醇的功能,達致降膽固醇的效果。」

陳偉光醫生指冠心病患者的壞膽固醇水平需要比一般人控制得更好,目標治療水平為1.4mmol/L 至 1.8mmol/L或以下。

「通波仔」非一勞永逸 壞膽固醇控制好重要

隨著血液中的壞膽固醇濃度持續高企,血管有機會提早老化並堵塞,導致早發性冠心病或中風等疾病,後果相當嚴重。對比一般人,冠心病患者更需要控制膽固醇水平,陳醫生指:「根據2019年歐洲心臟學會建議,對於冠心病的患者,應盡早考慮處方他汀類藥物及膽固醇吸收抑制劑,務求在4至6個禮拜內降低壞膽固醇到一個理想的水平,但當中仍有少部分的冠心病患者未能有效控制壞膽固醇,要考慮加入PCSK9抑制劑,進一步降壞膽固醇。」另外,建議亦有提出為何有患者已使用有效的降膽固醇藥物,但仍未能達標,很大機會是病人並無跟足醫生的指引食藥及打針,從而降低了治療方案的成效。​​馮醫生表示同意這說法,他指出:「在會診的時都會遇到患者對於膽固醇控制的誤解。就以通波仔病人為例,好多時通完波仔的冠心病患者會以為自己血管通了就已經完全無事,可以一勞永逸,無需再管理自己的壞膽固醇水平。但其實通完波仔的病人如果無控制好三高而又缺乏運動的話 ,在一年內再病發的風險比一般人高6.2倍!所以這類非常高風險的病人,我地對他的膽固醇控制就會更加嚴謹。」所以各位冠心病患者都要好好遵從醫生的指引控制膽固醇到相應的理想水平,齊齊護心護血管。

馮子恩醫生表示曾通波仔的病人如果無控制好三高而又缺乏運動的話 ,是再病發的高風險人士,所以他們的膽固醇控制不能鬆懈。

近半患者不知自己患病 大眾須自我評估 如有需要作身體檢查

因為不良的生活習慣及飲食方式,冠心病患者已有年輕化的跡象,陳醫生指出:「20年前冠心病患者須接受手術者以60至80歲為主,但現時30至50歲的病人都不少,所以年輕或者年長的人都不容忽視,預防冠心病其實可以從生活開始入手,從而有效降低同預防心臟病。」陳醫生補充冠心病越早發現就可以越早控制,大家都應該進行自我評估,如有需要應作身體檢查。馮醫生則教大家可以觀察自己有沒有以下症狀,包括運動後出現心口痛/心絞痛,或心絞痛延伸到身體其他部位,例如牙骹、肩膊、頸部和手臂等; 另外,如果有心悸,冒汗、氣促等症狀就有機會患上心臟病,建議大家最好尋求心臟專科醫生作進一步評估。

*本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,如有疑問請直接向醫生查詢。

資料來源:

1. Centre for Health Protection. Heart Diseases. Published January 12, 2023. Accessed October 10, 2023. https://www.chp.gov.hk/en/healthtopics/content/25/57.html

2. Chau PH, Wong M, Woo J. BMJ Open. 2013;3(8):e002963.

3. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

4. Aygun S, Tokgozoglu L. J Clin Med. 2022;11(23):7249.

5. Mortensen MB, Dzaye O, Bøtker HE, et al. Circulation. 2023;147(14):1053-1063.

6. Catapano AL, Pirillo A, Norata GD. Br J Pharmacol. 2017;174(22):3973-3985.

7. Dehdar Karsidani S, Farhadian M, Mahjub H, Mozayanimonfared A. BMC Cardiovasc Disord. 2022;22(1):1-8.

8. NHS. Coronary heart disease - Symptoms. Published March 10, 2020. Accessed October 10, 2023. https://www.nhs.uk/conditions/coronary-heart-disease/symptoms/

(資料及相片由客戶提供)

MAT-HK-2300542-1.0/10-2023 This video is supported by Sanofi HK Limited