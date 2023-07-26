肺癌患者接受治療 勿輕視副作用管理

免疫治療的出現，為肺癌患者帶來新希望，不但有效控制病情，而且減低復發風險。根據統計，本港有高達72%肺癌患者在首次確診時，已經屬於第三或第四期病情。臨床腫瘤科專科醫生林河清醫生指出，治療第三期的肺癌較為棘手，由於患者的病情複雜，可能涉及腫瘤體積較大、淋巴數量較多等情況，未必適合接受手術切除；因此，會考慮同步使用電療及化療，並建議在完成療程後，加入免疫治療，延長存活期。但每個治療方法都有副作用及成效，如果沒有正視副作用問題，對身體會造成傷害。

一名60多歲男士，本身有吸煙習慣，早年出現咳嗽及痰中帶血的情況，經過電腦掃描發現其右肺葉位置有腫瘤，再進行內窺鏡檢查，確診患有非小細胞肺癌。由於腫瘤靠近中間器官位置，而且有淋巴擴散的情況，如果進行手術，需要將其整個右肺部切除，而且涉及淋巴的數目較多。因此，醫生認為患者同步接受電療及化療較為適合。該名男患者在完成療程後，腫瘤體積有明顯縮小，為更有效控制病情，醫生建議他使用免疫治療，現時病情穩定。

肺癌早期病徵不明顯

吸煙是肺癌已知的風險因素，但非煙民也可能有患肺癌風險，尤其是非小細胞肺癌。根據醫管局數據顯示，肺癌為本港頭號癌症殺手，其中非小細胞癌佔八成，粗發病率有上升趨勢。臨床腫瘤科專科醫生林河清醫生指出，由於肺癌早期病徵不明顯，故患者出現病徵，例如咳嗽、痰中有血、氣促、氣喘等，大部分病情已經屬於中後期的情況。

林醫生指出，治療肺癌主要分為局部或全身治療。局部治療包括手術治療、使用較高劑量的放射治療等，希望能夠清除腫瘤，常用在早期肺癌患者身上。如果患者已經屬於比較晚期，主要會透過藥物治療，來減緩病情惡化進展，從而提升存活率。

臨床腫瘤科專科醫生林河清醫生指出，治療第三期的肺癌較為複雜。

第三期肺癌病情較為複雜

「其中第三期肺癌屬於較為複雜的領域，患者可能涉及有少部份淋巴擴散；或者淋巴擴散數目較多，可能已經有鎖骨附近的淋巴擴散；或腫瘤體積較大，位置靠近中間器官。這些情況都屬於第三期肺癌。」林醫生指出，第三期肺癌暫時沒有一個最理想的治療方法，需要因應患者情況再作調整。如果患者的腫瘤體積較大且位置靠近中間器官，會建議同步使用電療及化療。

根據最新研究顯示，同步完成電療及化療後，患者病情在沒有惡化的情況下，額外使用免疫治療一年，能夠有效控制病情，從而延長患者的存活。

需要妥善管理副作用

不過，每個治療方法都有其副作用及成效，林醫生指出，如果患者同步接受電療及化療，療程一般需六至七個星期。在接受電療期間，可能會出現痰多、咳嗽、容易疲倦，胃口轉差等副作用；加上同時進行化療，亦可能會影響患者免疫力，出現嘔吐、脫髮等副作用。林醫生提醒，以上這些副作用都屬於短期，患者在完成療程後，身體會逐漸恢復。

至於免疫治療，林醫生指出，其副作用則相對溫和及輕微。他解釋，由於免疫治療的原理是刺激身體內的免疫系統，讓免疫機制對付癌細胞。如果出現過度刺激免疫系統，才會引起免疫副作用，例如肝炎、腸炎、免疫性肺炎等，最常見患者會出現輕微低燒的情況。因此，在接受治療期間會建議患者定期複診。

他建議，如果出現副作用，患者需要向其主診醫生反映；醫生亦會作相應調整，例如短暫停藥、甚至轉藥。一旦沒有妥善管理副作用，嚴重的免疫反應對身體會造死傷害，甚至有生命危險。因此，患者如果出現輕微的免疫反應，會建議停藥一段時間，當免疫反應消退後，便可以繼續療程。

臨床腫瘤科專科醫生林河清醫生

*備注︰林河清醫生提醒，以上內容僅供參考，檢測及治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

以上資訊由阿斯利康（香港）提供。

HK-9026 17/7/2023