「癌痛」無藥可醫只能死忍？新式鎮痛泵精準止痛

癌症病人除了要與癌細胞搏鬥，很多時還要承受癌症帶來的痛楚，部分人甚至服用強效止痛藥仍無法止痛，只能一直「死忍」。近年「癌痛」治療有新突破，患者可安裝「全植入式鎮痛泵」, 精準地將止痛藥物輸入體內靶向位置，從而達到高效鎮痛效果，重新享受「無痛」生活。



左起：麻醉及痛症科專科張志偉教授、麻醉及痛症科專科陳智榮醫生。

治療第一步 找出痛症成因

近年香港的癌症總病例數目持續上升，短短十年內新症升幅達百分之三十。而癌症患者出現「癌痛」的情況非常普遍，估計每三名患者中便有一人在接受治療期間出現痛症，晚期患者中更是每兩名患者中便有一人有痛症。麻醉及痛症科專科張志偉教授指，「癌痛」分為四大類別，包括神經疼痛、軟組織疼痛、骨痛及幻痛，幻痛即身體某個部位被切除後，該部位仍感到疼痛。「找出痛症的成因是治療的第一步，『癌痛』的成因很多，包括化療及電療的副作用、腫瘤擴散、進行入侵性檢查，甚至是一些與癌症無關的原因等。」

長期痛症可致焦慮及抑鬱

麻醉及痛症科專科張志偉教授指，長期痛症可影響患者的日常生活、自信心、睡眠及生活質素，導致患者出現焦慮或抑鬱。

張志偉教授續指，「癌痛」分為急性、慢性和突發性痛症，當中以急性痛症的疼痛程度最為嚴重，患者的疼痛可以來得很突然，疼痛持續時間一般較短；而慢性痛症一般是指持續出現3個月以上的痛症；如果患者已定時服用止痛藥，但疼痛仍然在服藥期間突然發作，則屬突發性痛症，每次疼痛發作甚至可長達一小時。「痛症是一個惡性循環，患者往往因爲痛症而減少活動，以致肌肉蹦緊。當患者再次活動時，很容易便會出現創傷，導致痛症加劇，然後又開始另一個痛症惡性循環。」長期痛症可影響患者的日常生活、自信心、睡眠及生活質素，導致患者出現焦慮或抑鬱。

全植入式鎮痛泵 止痛新選擇

麻醉及痛症科專科陳智榮醫生提醒，不是所有患者也適合使用全植入式鎮痛泵，治療過程中亦要緩慢地調節藥物劑量，以達到最佳效果。

傳統治療「癌痛」的方法，包括使用撲熱息痛、可待因及嗎啡等藥物，但麻醉及痛症科專科陳智榮醫生指，研究顯示，約一至兩成的「癌痛」患者並未能單靠這些藥物止痛，需要使用較複雜的方法止痛，這類「癌痛」一般被稱為「難治性癌痛」。「若然患者對不同的傳統高劑量強效止痛治療也無效，醫生可透過微創手術，為合適的患者安裝全植入式鎮痛泵，給藥劑量僅為口服劑量的三百分之一，嗎啡可通過植入體內的藥物灌注泵，精準地輸入靶向位置，大大提升鎮痛效果。」研究顯示，使用全植入式鎮痛泵的患者，較只使用綜合藥物治療的患者，有較理想的存活率及較低的疼痛指數。超過8成患者使用鎮痛泵後，更能停用口服鴉片類藥物。不過陳醫生提醒，不是所有患者也適合使用全植入式鎮痛泵，治療過程中亦要緩慢地調節藥物劑量，以達到最佳效果。