鼻竇炎急性慢性大不同 分清成因病徵勿拖延求醫

鼻竇炎是常見耳鼻喉科疾病，可分為急性與慢性，所衍生的病徵亦有不同，可包括鼻涕變黃變綠、鼻水倒流，臉痛等；有醫生提醒，患者鼻腔如持續感到不適，並出現相關徵狀，建議盡早接受診斷，避免病情惡化而引起嚴重併發症。



耳鼻喉科專科醫生李立言表示，人體有四組鼻竇，分別是額竇、上頷寶、篩竇及蝶竇，處於頭蓋骨內的不同位置，主要作用是暖化及濕潤吸入的空氣。若出現鼻竇炎，患者的病徵會視乎炎症屬急性或慢性而有分別。

準確診斷急性與慢性鼻竇炎

「急性鼻竇炎通常在傷風感冒後，鼻竇出口受阻塞，裡面仍未被清除的細菌便會引起炎症。此外，由於上頷竇較接近牙根，因此牙根發炎也會導致急性鼻竇炎。至於慢性鼻竇炎則無明確原因，有證據指它與敏感反應有關，惟現時仍未有非常具體的致敏源頭證據。」李醫生說。

從病徵上細看，李醫生指急性鼻竇炎較多時在單邊鼻腔出現，鼻涕又黃又綠，而且病情較為嚴重，並會感到臉痛；慢性鼻竇炎則未必會有臉痛，反而多數兩邊發生，連帶嗅覺及睡眠質素也會受到影響。

診斷上，除了評估臨床病徵，醫生會透過鼻內視鏡檢查鼻竇出口是否有濃液，以判斷是否患上鼻竇炎，若然仍無法斷症，會再安排電腦掃描。

打通鼻竇空間 清除膿液

李醫生說，慢性及急性鼻竇炎在處理上並不相同，因此準確的診斷非常重要。舉例，急性鼻竇炎患者需要服用抗生素，並且使用噴鼻劑，這類藥物的原理是即時收縮血管，令鼻膜回復暢通，再配合鹽水洗鼻，約九成患者可望根治。假設相關治療效果未如理想，患者可能要接受功能性內視鏡鼻竇切除術，把鼻竇薄骨取走，從而打通鼻竇出口，「就好像在室裡打通一幅牆，令空間變闊，膿液就可被清除。」

至於慢性鼻竇炎，治療則與控制鼻敏感相似，需要用到消炎減敏感的鼻噴劑、抗組織胺藥物及鹽水洗鼻，李醫生指，這類鼻竇炎比較難斷尾，如果患者對用藥療效不甚滿意，仍可考慮接受相關手術。

部份患者或擔心這類手術會帶來不適或副作用，李醫生指這類手術需要全身麻醉，現時使用的鼻內視鏡導管纖細，僅四毫米直徑，而且手術儀器能因應不同角度靈活轉彎，有助清除不同位置的鼻竇穢物。

電腦導航技術 增安全性

針對鼻竇炎的治療，香港近年引入不同藥物及技術，進一步加強手術的安全性及療效，其中一種為電腦導航技術，李醫生指，當手術儀器接近腦部及眼睛等高風險位置，電腦導航系統就會作出指示，以免增加受傷風險。另一種技術，則用於慢性鼻竇炎，透過置入含有類固醇支架至鼻竇，加強藥效吸收，而支架會在四星期後完全溶解，研究指能幫助傷口癒合及減低鼻竇炎復發機會。

李立言醫生提醒，鼻竇炎的治療有多種不同方案，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，按個人身體狀況、病情及承擔能力等，從而選擇最適合自己的方案。