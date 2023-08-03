新型外用藥膏 改善臉部及身體暗瘡

夏日炎炎，短袖衫背心齊齊出動，亦是去海灘消暑的好時機！不過如果身體背部或肩部等地方有暗瘡，便可能會有所避忌，遮遮掩掩。皮膚科專科醫生指，近年醫學界有發現，新型外用藥膏能有效達致消炎及抑制粉刺的作用，並適用於臉部及身體軀幹部位的患處，使用約兩星期已有明顯改善。



上背部暗瘡最常見 可造成大面積疤痕

說起暗瘡這個問題，不少人會比較關注臉上的暗瘡，但有研究顯示，原來大約一半的臉部暗瘡患者，同時患有身體軀幹部位的暗瘡，而且容易造成大面積的疤痕，對患者的生活質素帶來影響。

皮膚及性病科專科醫生陳湧醫生引述研究指，最常出現暗瘡的身體軀幹部位是上背部，其次是上胸部、下背部、肩部和上肢以及頸部。他解釋，當皮膚上的毛囊受到堵塞時，就會引起暗瘡，成因包括毛囊過度角化並伴隨毛囊阻塞、丙酸杆菌、皮脂分泌增加及有炎症等。

暗瘡亦分為不同的嚴重程度，包括非炎症性粉刺及炎症性丘疹，前者會出現開放性粉刺及閉合性粉刺，即黑頭粉刺及白頭粉刺，而後者則會出現丘疹、膿疱、結節，患處會明顯的發炎及毛囊壁破裂，可能會出現疤痕。

陳醫生指，夏日增暗瘡問題。

夏日炎炎 暗瘡問題增

陳醫生指，不同原因都可導致身體出現暗瘡，包括生理因素，例如遺傳、肥胖、皮膚類型、月經週期、飲食、吸煙、化妝品、睡眠質量，另外就是心理因素，例如壓力大及焦慮等。而自然環境因素，例如溫度、濕度、陽光照射、空氣污染等，都會對皮膚造成影響。

暗瘡不單止影響皮膚，亦會令患者自尊心下降及自我形象差，可能會出現抑鬱及焦慮等情緒問題。陳醫生續指，患者會陷入惡性循環，「因為暗瘡而導致情緒困擾，在其最無力應對額外壓力的時候，暗瘡引起的焦慮也會加劇皮膚本身狀況」。

新藥膏同時善臉部及身體暗瘡

現時治療暗瘡可透過抗生素、口服避孕藥、維A酸及局部治療等，但這些方法在同時應對臉部及身體暗瘡上有局限性。陳醫生指，近年醫學界發現，新一代外用維A酸能與皮膚上的視黃酸受體-y結合，達致消炎及抑制粉刺形成，亦能調節皮膚角質化過程及加速表皮更新，並可同時適用於臉上及身體軀幹部位的患處，使用約兩星期便有明顯改善。在日常護理方面，正確使用洗臉用品亦可改善和減少暗瘡表皮受損，減少暗瘡治療的副作用，患者亦應注意保濕，減少局部暗瘡治療所帶來的皮膚乾燥和刺激。