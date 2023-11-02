激光矯視｜SMILE®pro矯視／SMILE矯視點揀好？

在多種矯視方案中，SMILE®pro和SMILE微笑矯視作為主流技術受到了廣泛的關注。在SMILE®pro和SMILE微笑矯視之間，我們應該如何選擇？立即了解更多。



SMILE®pro與SMILE微笑矯視點揀好？

近視在香港地區是一種常見的視力問題，影響了很多人的日常生活和視覺品質。傳統的眼鏡和隱形眼鏡固然是矯正近視的方法，但矯視手術在近年亦是不少人的選擇。而在多種矯視方案中，SMILE®pro和SMILE微笑矯視作為主流技術受到了廣泛的關注。那麼，在SMILE®pro和SMILE微笑矯視之間，我們應該如何選擇？立即閱讀下文，了解更多。

SMILE®pro和SMILE微笑矯視作為主流技術受到了廣泛的關注，但大部人不清楚該如何選擇。（圖片：Shutterstock）

SMILE®pro和SMILE微笑矯視的基本原理

SMILE®pro和SMILE微笑矯視都是一種基於激光技術的矯視手術，矯視過程是通過一個2-4毫米的小切口，將已切割的角膜部份從切口取出，從而改變角膜的弧度，以達至矯正近視的效果。

SMILE®pro微笑矯視的優勢：

SMILE®pro微笑矯視是SMILE微笑矯視的升級版，擁有2MHz的高頻率，可縮短矯視時間至10秒。SMILE®pro更配備了「散光軸輔助導航（OcuLign®️）」和「視軸輔助導航（CentraLign）」，在矯視的過程中能更精確引導並定位，大大提高了手術的效率及安全性。與SMILE矯視相比，SMILE®Pro微笑矯視的準確性及安全性更高，完成速度更快、更準確，術後視力恢復及康復時間亦更短，在深度散光患者中，效果更為顯著。

SMILE微笑矯視的優勢：SMILE微笑矯視至今在全球已有超過700萬宗矯視個案，在香港亦變得普及。根據臨床實驗證實，接受SMILE微笑矯視後，視力改善滿意程度接近100%，而且效果穩定。矯視過程免除了揭開角膜瓣的步驟，所以對比Lasik激光矯視的傷口面積減少80%以上，矯視過程安全亦不會有不適的感覺。而且大大減低了術後眼乾情況及術後做劇烈運動導致角膜瓣移位的機會。

SMILE®pro VS SMILE微笑矯視

2種矯視方案應該如何選擇？

在選擇SMILE®pro還是SMILE微笑矯視時，你可以根據以下的因素來考慮：

1. 深度散光患者



SMILE®pro微笑矯視所使用的儀器德國蔡司VISUMAX 800飛秒激光設備配備「散光軸輔助導航」，大大提高了散光軸定位的準確性，以及矯視的精確性和矯視後的視覺品質，因此會較適合對術視覺品質要求較高的你。

2. 眼球比較敏感、容易緊張的人



SMILE®pro微笑矯視的「視軸輔助導航CentraLign®」能即時顯示預先測量好的視軸位置，提高了矯視的精確性。加上它完成單眼激光程序的時間只需10秒，大大降低了患者的焦慮感，會更適合眼球比較敏感、情緒較易緊張及會擔心自己眼球亂動，而導致激光偏位的患者。

SMILE®pro微笑矯視完成單眼激光程序的時間只需10秒，大大降低了患者的焦慮感。（圖片：Shutterstock）

3. 工作或日常需要較快的術後恢復



原理上SMILE®pro微笑矯視在過程中釋出的能量較低，因此視力恢復時間會比SMILE微笑矯視更短。

不論你最後是選擇SMILE®pro微笑矯視還是SMILE微笑矯視，都應先由眼科專科醫生為你進行初步專業評估，再按實際需要及情況選擇適合自己的矯視方式。

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參考資料：

1.https://smile.claritymedic.com/vision-correction/smile-pro/

2.https://smile.claritymedic.com/vision-correction/smile