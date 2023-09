葡萄糖胺未必有用？關節營養補充劑要識揀 物理治療師分享3大原則

近年運動風氣盛行,不少人喜歡重訓、行山、練長跑等,高強度運動令關節負荷大增,容易造成創傷。不要以為關節痛只限於長者及運動人士,膝關節每天活動數百次,加上都市人久坐不動,缺乏日常保健,關節痛求診個案及年輕化有明顯上升趨勢。要趁年輕修復受損關節,關節補充劑是不少人的首選。市面主打關節保養的產品多不勝數,要挑選真正有效的關節補充劑,不妨參考香港長跑運動員劉峻崚(Ling)與夕一運動及脊椎物理治療中心香港及英國註冊物理治療師曹璟峰(Kenley)以下分享的3大原則。



原則1:關節軟骨成分覆蓋率

提到紓緩關節問題的補充劑,不少人會第一時間想到葡萄糖胺或軟骨素。值得留意的是,關節軟骨由30%蛋白多醣及60%骨膠原構成,葡萄糖胺及軟骨素雖可修補關節軟骨組織,但只限蛋白多醣部分,即30%關節軟骨成分。為達到針對性改善關節問題的目標,Kenley提醒大家,高效的關節營養補充劑應能針對軟骨的主要成分,如蘊含BCP生物活性骨膠原蛋白肽的產品,可以針對更多軟骨成分,覆蓋率更高達90%,比葡萄糖胺高3倍¹*,於幫助軟骨再生方面具顯著的功效。

原則2:吸收率

保健品的成分固然關鍵,但亦需要考慮身體是否能夠有效吸收和利用,因此吸收率也是一個重要因素。Kenley指出,BCP生物活性骨膠原蛋白肽分子細小,吸收率更高達95%²,而且不含脂肪和碳水化合物,易溶於室溫流質食物或飲品(酒精及有氣飲品除外)。用家可於運動後補充水分之際,同步加入BCP生物活性骨膠原蛋白肽產品,補充有益關節的營養,保持關節靈活健康。BCP生物活性骨膠原蛋白肽的功效更獲臨床醫學實證,有助軟骨再生⁵。

原則3:藥物相沖反應

作為年輕運動員,Ling對保養關節甚有學問,亦關注關節營養補充劑對身體的影響。原來部分外國骨科學會包括美國風濕病專科學會ACR(2019年)、美國骨科醫學會AAOS(2014年)均不建議使用或處方葡萄糖胺與軟骨素用於改善關節不適問題⁶'⁷。加上葡萄糖胺與軟骨素等成分有機會與薄血藥引起藥物相沖⁷,故選擇現時未有任何研究顯示會與藥物相沖的BCP生物活性骨膠原蛋白肽便更安心。

Mobility™ 動必骼™ 新一代關節補充營養配方

Mobility™ 動必骼™含100%「BCP生物活性骨膠原蛋白肽」。調查指出,93%受訪香港私家骨科醫生對於Mobility™ 動必骼™改善關節活動能力效果表示滿意⁸,而92%用家則表示產品能有助減輕關節疼痛⁹。粉狀設計方便攜帶,易溶於水,輕鬆讓關節回復健康。

MAT-HK-2300669-1.0-08/2023