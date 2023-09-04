天然減肥｜從減肥瘦身到成功創業　店主育成攻略大公開

無論是為了健康還是外貌，減肥對於許多女生來說都是一個重要的目標。然而，成功的減肥並非只是關於外表的改變，更重要的是建立健康的生活方式和提升自信心。天然瘦身減肥食品網店HKNATURAL的創辦人Chloe，起初因不滿自己的體型，嘗試不同方法減肥變靚，最終成功瘦20磅。自此亦開展了代購天然瘦身減肥食品的事業，她希望透過自身成功經驗，鼓勵一眾女生，創業變美無難度！

成功創業同時追求健康瘦身

於9年前創辦減肥食品網店HKNATURAL的Chloe，本來希望透過改善自己的身型來變靚，於是靠自己平時對美容、減肥產品的了解，成功減掉20磅。後來身邊朋友都紛紛向Chloe請教，為了讓更多女生共同變美，於是開始代購事業兼擔當代言人，成為天然減肥食品的店主。

零成本由Instagram經營，至今已經成了有規模的網店，Chloe起初秉持健康減肥的理念，在尋找天然減肥食品的過程中，她發現市場上的減肥產品選擇有限，於是自己設計自家品牌，口碑開始逐漸擴散，吸引了更多的顧客，幫助更多女生實現健康目標。

HKNATURAL以堅定的信念和對產品的熱愛，最近更在「健康Easy卓越大獎2023」中獲頒發「健康Easy獲卓越瘦身纖形品牌大奬」，店內的天然減肥食品成為許多人追求健康的首選。

數千元即可起步做店主

講起創業，大家都覺得門檻高，投資風險大。不過Chloe希望以自身的故事，啟發更多追求健康和成功的創業者，就算沒有太多資金起步，同樣可以實現夢想。只需數千元，就可以從HKNATURAL入手批發產品，起步入手建議大家可選「Fitox清•脂粉」、「Souper Slim纖•代餐」，開始進行自行營銷，成為網店店主。

Fitox清•脂粉日間配方有助減肥、阻隔、養生與抗炎；夜間配方則促進排毒、護肝、凍齡與助眠。

一盒30包的「Fitox清•脂粉」主打「減脂養生、清毒凍齡」的全新減肥概念，專針對高碳水、高糖分、高油脂飲食及不規律作息的都市人而設。採用獨家三重黃金燃脂配方，全方位降體脂、皮下及內臟脂肪，並同時調理體質，排毒養膚，不用捱餓也能擁有健康苗條身材。

有別於傳統代餐，「Souper Slim纖•代餐」擁有高營養價值、高蛋白質、足夠纖維量，獨家黃金配方更有助加速燃脂、改善腸道健康、去水腫、抗病毒、全面提升免疫力。加入BCAA（Branched Chain Amino Acids）支鏈胺基酸群，BCAA 中的白胺酸（Leu）會參與肌肉合成，有助減低肌肉流失，讓女生留住肌肉持續瘦。

疫情下再開美容院 成功突圍

創業的路並不簡單，除了HKNATURAL網店外，Chloe更於3年前創立美容院Confident Lab，當中全新「獨家身材GPS療程」，配合先進的科技、專業儀器和有效的療法，以精準追蹤和全方位塑造的方式，實現理想身材。

「獨家身材GPS療程」全港首創，旨在為每名客戶度身訂造減肥療程。

先進的溶脂技術，以非侵入性的方式針對體上頑固脂肪進行溶解，轉化為可供能源消耗的物質，結合專業的運動指導和增肌計劃，療程過程中增加肌肉質量，塑造結實健美的身體線條。最後幫客人進行身體排毒，改善新陳代謝和免疫功能。難怪Confident Lab經歷疫情至今，即使在競爭激烈的市場中，生意仍然不錯。

開辦美業學院 分享創業心得

Chloe從不放棄對事業的追求，她正在計劃創辦美業學院，與坊間的學院不同之處，除了教授美容技巧之外，因Chloe本身亦有經營美容院，她更會分享並教授營銷技巧，低成本創業的秘訣。另外開辦的台灣無痛針清技巧具專業資格認可，讓有意以美容為事業的女生，進一步拓展自己的市場。立即到Confident Lab與HKNATURAL的社交平台了解更多！

（資料及相片由客戶提供）