香港5大常見都市病　十個有一個血糖過高　一招提防疾病纏身

香港上班族工作繁忙，需要長時間久坐工作，加上姿勢不正確、少做運動、不注意飲食，常見的都市病、職業病如膽固醇過高、糖尿病（血糖高）、痛風（尿酸高）、甲狀腺亢進、脊椎側彎等，很容易就找上門！要知道香港成年人患有高膽固醇佔成年人口約一半，另外，每十個便有一人血糖過高！都市病可大可小，不想成為其中一分子，就要及早預防。



解構各種都市病！其徵狀及成因為何？

膽固醇過高難發現 症狀出現已太遲



膽固醇過高指身體內的膽固醇會於血管積聚導致阻塞，使血管硬化，導致有較高機率罹患心血管疾病風險，而不同致病部位會引發不同疾病，發生在腦部則會引發中風、發生在下肢血管會造成缺血性壞死或間歇性跛行等，威脅性命安全。多數膽固醇過高的患者沒有明顯徵狀，到血管阻塞時已是引致嚴重疾病，絕對不容忽視。

血糖過高易受忽視 糖尿病症狀有哪些？



糖尿病初期徵狀為尿多、體重減輕，長期血糖過高甚至會出現視力模糊、疲勞、噁心、傷口難以恢復等徵狀，嚴重者會使血管硬化、損害身體器官。一型糖尿病多與遺傳有關，而二型糖尿病的成因是肥胖及飲食不當所造成。

糖尿病初期徵狀為尿多、體重減輕，長期血糖過高甚至會出現視力模糊、疲勞、噁心、傷口難以恢復等徵狀。（圖片：Shutterstock）

尿酸高不是長者專利 痛風反覆發作難斷尾



痛風指關節疼痛和腫脹的關節炎，通常會短暫發作，而發作的位置通常是腳趾公或下肢。痛風的成因為身體內血清尿酸鹽水平較高和積聚，使關節內部和周圍形成針狀結晶，導致關節炎症和關節炎反覆發作。

甲狀腺亢進女性患病機率更高



要了解甲狀腺亢進，首先要知道什麼是甲狀腺。甲狀腺是頸部蝴蝶狀的器官，負責製造用於調節人體的甲狀腺荷爾蒙，當分泌過量時就會造成甲狀腺亢進。

甲狀腺亢進通常會心悸、手震、腹瀉、掉頭髮等，甲狀腺機能亢進最常見的原因為遺傳和格雷氏病，而女性患上此病的機率比男性高。

久坐不起易患脊椎側彎 上班族易有腰痛



脊椎側彎比較像是慢性疾病，患者的脊椎一般會感到明顯痠痛，外觀上，脊椎會明顯彎曲，肩膀一邊高一邊低，同樣地臀部會傾斜到一邊，在向前彎腰時，脊椎彎曲的線條會更為明顯。脊椎側彎的成因多是因長期不良姿勢、肩膀受重壓所致，側彎令脊椎需承受更大的壓力，當負荷到達臨界點時，就會出現腰痛的徵狀。要治療脊椎側彎，需要改變日常生活的習慣和錯誤姿勢，配合飲食和矯正治療就能逐漸改善情況。

長時間久坐工作，加上姿勢不正確，患上各種腰椎疾病的風險大增。（圖片：Shutterstock）

預防勝於治療 定期體檢及早發現健康危機

患上都市病可大可小，手尾可以非常長，導致長期病危害健康，嚴重者或需進行手術治療。正所謂預防勝於治療，都市人生活繁忙，許多時難以抽空管理管理自己的身體，甚至不了解自己的身體狀況。有專人進行健康管理和定期進行身體檢查，了解身體變化，及早發現潛在疾病風險是最為重要。

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