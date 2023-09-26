非煙民中招成趨勢 辨識早期肺癌照X光或 LDCT ？5項檢查要點

被視為香港頭號癌症殺手的肺癌，魔爪正大肆伸向非煙民，愈來愈多不煙不酒的青壯年病人，發現患上肺腺癌。雖說肺癌愈早發現，治癒機會和5年存活率也愈高，可是早期肺癌一般沒有病徵，連胸腔X光檢查也未必偵測到初期病變。近年開始普及的低劑量胸腔電腦斷層掃描(Low-dose CT Thorax, LDCT )，被視為有助篩查早期肺癌的工具之一。究竟LDCT是甚麼？檢查肺部有甚麼要留意？檢查後發現了磨砂玻璃影(GGO)，應該怎麼辦？本文逐一拆解肺癌篩查基本步，縱未有病徵，也可以先下手為強。



要了解如何加強檢查肺部健康，先看看肺癌如何波及無煙小市民。肺癌是十大常見癌症，2020年新增個案5,422宗。以肺癌組織學分類，58.4%新症屬於肺腺癌，正是非煙民所患的主要肺癌種類，部分病情關乎基因突變，背後原來反映肺癌趨勢的轉變。

第一點：肺腺癌 波及非煙民

「從前所有肺癌以及腫瘤細胞種類，均和吸煙有關，有很多病徵，腫瘤亦相對大型。」心胸肺外科專科吳永舜醫生分析：「現在與吸煙有關的肺癌少了，多了由基因突變而衍生的腺癌。很多時候腫瘤較細小，又沒有病徵。」

可怕之處在於，待出現病徵時，往往已是肺癌後期。在2020年，僅得16%新症及早於肺癌第一期確診，多達58.5%確診時已是第四期。此外，同年有3,910名病人因而離世，是頭號癌症殺手。

第二點： LDCT 捕捉細微病變

因此，非煙民也有患上肺腺癌的風險，不期然考慮加強檢查肺部健康，防範癌魔。「照胸腔X光了解肺部健康，是初階基本步。」吳醫生解釋進階下一步：「如果有心詳細檢查肺部，進行一次低劑量胸腔電腦斷層掃描(Low-dose CT Thorax, LDCT )，是一個好的選擇。」

原來傳統X光有局限，一來只有平面影像，二來解像度有限，無法捕捉肺部細小的變異，「然而低劑量胸腔電腦斷層掃描(LDCT)比X光敏感度高，一些X光無法偵測到的極微細病變(lesion)或陰影，即使直徑細小至1毫米，LDCT也可清楚顯示。」吳醫生說。

「透過LDCT檢查到的早期病變，的確多了。」由於早期肺癌的病變非常微細，相對精準的LDCT，有助及早揪出病灶，得以早日治療及增加康復機會，

低劑量胸腔電腦斷層掃描是一種醫學造影技術，使用的輻射劑量僅為正常劑量五分之一，亦毋須注射顯影劑，因此檢測時接觸的輻射量，比正常的電腦斷層掃描大減。相比傳統平面X光，LDCT的X光以多角度穿透人體，再透過電腦處理，可以精密顯示切面或立體影像，因此微小的陰影或病變也無所遁形。

除了肺部，LDCT亦會顯示胸腔內其他器官的狀態，包括氣管及支氣管有否阻塞，以至心臟的形態等。

第三點：磨砂玻璃影(GGO) 良性惡性風險評估

隨着LDCT描逐漸普及，臨床上不少市民發現，其LDCT的檢查結果，出現磨砂玻璃影(GGO，Ground-glass opacity)，半透明如磨砂玻璃膜般的陰影，不禁擔心磨砂玻璃影，就等於患上肺腺癌。

吳醫生提醒市民不用過於恐慌：「肺部的磨砂玻璃影，未必是惡性病變，有可能是良性病變如肺部發炎等。」

上圖為低劑量胸腔電腦斷層掃描(LDCT)影像。圖中淺藍色箭咀所指位置出現磨砂玻璃影(GGO,Ground-glass opacity)，直徑約2.99mm，透明如陰影狀，像磨砂玻璃，而且不會遮蓋背後顯示的肺部血管和支氣管。(圖片來源：心胸肺外科專科吳永舜醫生)

吳醫生進而解釋，醫療人員會按照磨砂玻璃影(GGO)的面積、密度與形態等多項因素，去判斷演變成肺癌的風險，決定需否跟進。

以面積而言，如果直徑約1厘米，相對屬於較大。至於密度，如果中央有實心點，「像中間混了一粒核」，邊緣較淡色；又或者實影愈明顯，惡性病變的風險也會較高。形態方面，如果磨砂玻璃影的邊緣平滑，又沒有上述的中央實心，有機會是良性結節。

第四點：後續跟進 監察、抽樣與手術

評估風險後，若風險較低，醫生會按照磨砂玻璃影的狀態，安排三個月至半年後覆檢跟進，監察磨砂玻璃影有否變大。

如風險較高，懷疑有機會是惡性，則會按情況建議跟進方案，例如以正電子掃描(PET Scan)進一步偵測是否有惡性腫瘤；或者採集組織樣本化驗，方法包括皮下穿刺抽針取樣，或借助內窺鏡定位導航，通過氣管以儀器輔助，在肺部抽取樣本等。

50多歲的梁小姐(化名)並非煙民，一次例行驗身時，進行LDCT檢查，發現兩邊肺部各有微細的磨砂玻璃影，直徑約7至8毫米。醫生憑着磨砂玻璃影的形態，估計有演變成肺癌的風險，經過跟進檢查後，為梁小姐進行微創手術。

透過術前ICG染料成像定位，令磨砂玻璃影所在的病灶顯影，發現是早期肺腺癌，與基因突變相關。幸而及早發現，切除腫瘤後，梁小姐只需定期跟進監察，毋須接受其他療程。

第五點：誰是高危族？

吳醫生說，近年多了病人在兩邊肺部，也出現磨砂玻璃影，這些也是X光未能偵測到的。他又補充，肺癌高危一族如吸煙者，以及吸入二手煙者，即使沒有病徵，如果擔心自己的健康，也建議進行LDCT檢查。若有肺癌家族史，不妨提高警覺，考慮進行LDCT檢查。

吳醫生提醒，肺部檢查及肺癌治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

心胸肺外科專科吳永舜醫生說，隨着低劑量胸腔電腦斷層掃描(LDCT)檢查逐漸普及，發現的肺部早期病變個案亦增加了不少。