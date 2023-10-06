全新OLLY寧神安眠營養軟糖 幫助放鬆入眠及增強免疫力

都市人精神緊張、工作及生活壓力大，令體內「褪黑激素」減少，嚴重影響睡眠質素，以致身體出現疲累、記憶力下降、認知能力變差，嚴重的更會影響情緒！進食含「褪黑激素」食品可補助入眠，OLLY 全新兩款安睡軟糖，只需要睡前30分鐘服用便能放鬆入眠同時增強免疫力。



優質睡眠有助強化記憶及協調學習能力 有效消除疲累感

經過整天的工作和學習，優質睡眠能夠幫助身體「充電」，讓大腦好好休息，同時調整身體各部分的運作（例如呼吸、心臟、血壓、荷爾蒙及肌肉）。當睡眠質素變得更好，集中力、記憶力，甚至皮膚狀態及精神狀態都會有所改善。

睡眠不足恐引起身體發炎、免疫力下降及變成易胖體質

失眠患者不論身心都出現各種問題，例如會陸續出現頭暈目眩、體虛乏力及免疫力降低，輕則引致感冒、腸胃道疾病，重則可以造成中風、心肌梗塞等。

長期失眠更會導致人體內分泌失調，不論男女皆容易出現加速衰老的問題。睡眠不足會讓體內的瘦素、生長激素及褪黑激素減少，影響身體代謝及變成易胖體質。

都市人精神緊張及工作壓力大 補充「褪黑激素」減少失眠

都市人精神緊張及長期使用電子產品，令褪黑激素的分泌水平降低同時擾亂生理時鐘；另一方面，壓力和情緒問題也令皮質醇水平上升、降低褪黑激素水平。當體內褪黑激素減少，自然減低睡意及較慢進入睡眠狀態。換言之，「褪黑激素」水平下降就是影響睡眠質素的主要原因。

進食含有「褪黑激素」的食品及營養補充軟糖軟助提高睡眠質素

其實不少食物都含有「褪黑激素」，例如蕃茄、洋蔥、黃瓜（青瓜）、車厘子、香蕉、燕麥、米、粟米、牛奶、芝麻、南瓜籽、杏仁果、黑核桃、薑等，多進食有助提高睡眠質素。另外，有品牌推出全新兩款安睡軟糖，含有褪黑激素的成份，無需以水送服，簡單睡前吃兩粒已能補充褪黑激素！

OLLY Immunity Sleep + Elderberry 免疫提升助眠營養補充軟糖 36粒 ( HK$189)



產品含褪黑激素*外亦加入了紫錐花、維生素 C 、鋅之外，亦含有多種天然植物成分，如黑接骨木漿果萃取物、紫錐花萃取物。這些成分被廣泛認為具有鎮定、舒緩和放鬆身心的作用。無論是因為工作壓力、焦慮情緒還是其他壓力源造成的失眠困擾，這款軟糖也能夠幫助都市人減輕壓力，放鬆身心，改善睡眠之餘亦有助提升免疫力，強健體魄。

無需與水一同服用、可空腹食用；睡前 30 分鍾服用 2 粒軟糖。徹底咀嚼後吞嚥。

OLLY Extra Strength Sleep 強效助眠營養補充軟糖 50粒 （HK$189)



強效助眠營養補充軟糖提供有效混合的活性成分，含 5 毫克褪黑激素*及植物萃取物，包括甘菊提取物、西番蓮果提取物，及檸檬香蜂草提取物等。通過混合褪黑激素和天然植物成分達致促進安寧睡眠、鎮定舒緩以及放鬆身心的功效。當中的褪黑激素有助於調節人體的生理時鐘，提高睡眠質素並縮短入睡時間。

無需與水一同服用、可空腹食用；睡前 30 分鍾服用 2 粒軟糖，徹底咀嚼後吞嚥。

*褪黑素可能會引起困倦或失眠；在駕駛、操作機械或要從事任何需要警覺性的活動時，不要服用本產品。本產品並非用於治療失眠或其他睡眠障礙。

*僅按指示服用。 不要超過建議劑量。 如果您有健康狀況、正在服藥、懷孕或哺乳，請在使用前諮詢合格的醫療保健專業人員的建議。 如果內部密封破損或丟失，請勿使用。

*未經美國食品藥物管理局評估，並不用於診斷、治療、治愈或預防任何疾病。

OLLY的每一款產品均經過由擁有經驗豐富的健康營養專家精心設計及調配，並由科學團隊、質量團隊和法規團隊重重把關，確保符合相關法律及規管。品牌亦只會與具有信譽的供應商和製作商合作，具備高透明度、可追溯性、通過認證確保完全符合cGMP要求且不會製造污染物。品牌亦深信營養補充產品配合天然的成分和功效能夠幫助提升健康。因此，每一款產品都會清晰列明其用處及功效，選取材料時，會盡量使用非轉基因原料，不含人工色素、香料、甜味劑，顔色均萃取自天然果汁，亦不含麩質。而產品的成分均需有臨床及科學文獻支持其有效性。