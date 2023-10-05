鼻竇炎｜拆解鼻竇炎與感冒分別 細菌上腦恐致命預防留意５點

秋冬轉季是流感、腸病毒及呼吸道融合病毒的高峰期，再加上季節轉換導致的外在環境影響，鼻敏感發作就成為了不少人的問題。若不及時治療，甚至可能發展成鼻竇炎。而且鼻竇炎有多種致病成因，如果感染了黴菌性鼻竇炎，黴菌更有可能蔓延至眼睛、大腦，乃至藉由血液流竄全身。早年，美國就有一名女子因為鼻竇炎導致細菌上腦，最終需要切除大半頭骨。



據外媒報導，25歲的Natasha Gunther過去曾5度患上鼻竇炎，但每次都透過服食抗生素來康復。直至去年底，她又再度患上鼻竇炎，不過這次鼻竇炎不但令她不停嘔吐，更導致她出現嚴重偏頭痛。經醫生檢查，才發現原來細菌感染已經蔓延至腦部，最終醫生不得不將她的大半頭骨切除。

術後，Guinther 亦要面臨著各種挑戰，包括癲癇發作、深部靜脈血栓形成，以及需要透過強化治療重新學習如何走路和說話。 幸好，在丈夫的支持下，她才能克服漫長的治療過程。

（圖片來源：截圖自網絡）

鼻竇炎是什麼？

鼻竇炎（Sinusitis）是指鼻竇（頭部骨骼中的空腔）發炎或感染引起的疾病。 鼻竇位於臉部骨骼中，與鼻腔相連。 鼻竇的主要功能是減輕頭部重量、增加聲音共鳴、保持鼻腔濕潤以及過濾和清除空氣中的微粒。

鼻竇炎通常由病毒、細菌或真菌感染引起，也可以是過敏反應、鼻腔結構異常或鼻腔黏膜損傷導致的。

鼻竇炎可分為兩種類型：

1. 急性鼻竇炎：通常由病毒感染引起，可以是感冒或流感等呼吸道病毒的併發症。 症狀包括持續的鼻塞、流鼻水、臉部疼痛或壓力感、咳嗽、頭痛等。



2. 慢性鼻竇炎：持續時間較長（至少12週），可能由多種因素引起，如反覆的感染、鼻腔結構異常、過敏等。 症狀與急性鼻竇炎相似，但更為輕微，並可能伴隨膿液排出或嗅覺減退等。



▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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鼻竇炎的常見成因

鼻竇炎的成因是多方面的，包括以下幾個可能的原因：

病毒感染：常見的感冒病毒會引發鼻竇炎，例如鼻病毒和流感病毒。



細菌感染：細菌感染是急性鼻竇炎的常見原因，細菌可以經由鼻腔進入鼻竇並引發感染。



過敏性鼻竇炎：過敏原（如花粉、塵蟎等）引發的過敏反應可能導致鼻竇炎。



鼻腔結構異常：鼻腔分隔偏曲、鼻息肉或其他結構異常可能導致鼻竇炎的敏感性增加。



鼻腔黏膜損傷：鼻腔黏膜受傷或發炎可能導致鼻竇炎的發生。



鼻竇炎與一般感冒有何分別？（按圖👇👇👇）

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鼻竇炎的症狀與一般感冒有一些相似之處，但其實它們並非無法分辨。以下是鼻竇炎常見症狀與一般感冒症狀的差異：

1. 鼻塞和流涕：鼻竇炎和感冒都可以引起鼻塞和流涕，但在鼻竇炎中，鼻塞可能更加持久，並且可能伴有壓力感或疼痛，這是由於鼻竇的發炎引起的。



2. 臉部疼痛或壓力感：鼻竇炎常伴隨臉部區域的疼痛或壓力感，這是由於鼻竇的發炎導致鼻竇內壓力增加所致。一般感冒很少會引起這種臉部疼痛或壓力感。



3. 嗅覺減退：鼻竇炎可能導致嗅覺減退或完全喪失嗅覺的情況。一般感冒一般不會對嗅覺產生顯著的影響。



4. 咳嗽：感冒通常伴隨咳嗽，尤其是在初期或病毒感染較重時。鼻竇炎的咳嗽通常較輕微或不明顯。



5. 發燒：感冒常伴隨發燒，尤其是在病毒感染的早期。鼻竇炎一般不會造成明顯的發燒。



需要注意的是，這些症狀在不同的個體之間可能存在差異，而且感冒和鼻竇炎有時也可以同時存在。如果您有上述症狀，最好諮詢醫生以獲取準確的診斷和治療建議。醫生可以透過病史詢問、身體檢查和必要的實驗室檢查來確定病因和提供適當的治療方案。

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預防鼻竇炎留意５點

1. 維持良好的鼻腔衛生



定期用溫鹽水洗鼻，這有助於清除鼻腔內的細菌、病毒和過敏原。可使用專門設計的鼻腔清洗器具（如Neti壺）或鼻腔噴霧器來進行鼻腔洗滌。

2. 避免接觸過敏原



如果您知道自己對某些過敏原（如花粉、塵蟎、寵物皮屑等）過敏，盡量避免接觸這些過敏原。在花粉季節或接觸過敏原的環境中，可以嘗試配戴口罩或使用空氣清淨機來減少暴露。

3. 加強免疫系統



維持健康的生活方式有助於增強免疫系統。這包括均衡飲食、充足睡眠、適度的運動和減少壓力。遵循健康的生活習慣可以提高身體的抵抗力，並減少感染的風險。

4. 避免過度暴露於污染環境



長期在空氣污染、化學物質或其他刺激物質嚴重的環境中生活或工作可能增加鼻竇炎的風險。盡量減少在這些環境中的暴露時間，保持室內空氣清新，並注意個人防護。

5. 注意鼻腔結構異常



如果您有鼻腔分隔偏曲、鼻息肉或其他結構異常，可能會增加鼻竇炎的敏感度。在這種情況下，與醫生討論可能的治療選項，以減少感染的風險。

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