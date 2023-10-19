久坐｜久坐與死亡風險有密切相關！日本專家：每隔一時間就該起身

隨著現代人生活型態改變，愈來愈多人養成了久坐的習慣，一直以來都有研究指出久坐會對健康造成負面影響，近日就有日本學者指出，久坐與死亡風險有密切相關，而在久坐的過程中，有沒有站起來活動所面臨的死亡風險亦不一樣。



根據日媒《每日新聞》的報道，日本早稻田大學教授岡浩一朗表示，愈來愈多證據顯示，久坐與死亡風險密切相關。至於為何長時間坐著會對身體有害，主要原因是因為身體中體積較大的肌肉——大腿肌肉缺乏活動，導致代謝變差、血流量下降等，從而演變成高血糖、血脂等常見的健康問題，同時血壓亦會受到影響。

不過，岡浩一朗亦強調，並非只要坐著就會危害健康，最重要的是有間歇。調查顯示，即使坐著的總時長是一樣，但長時間久坐和中間曾站起來活動的人，其死亡風險亦會有所不同。他建議，每隔30分鐘就應站起來活動大概3分鐘，至少每坐滿1小時就起身活動5分鐘，活動方式可包括原地踏步、深蹲及站立抬起腳後跟等。

久坐容易得到的8種疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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除了以上提及的負面影響之外，久坐亦會增加罹患多種疾病的風險例如：心臟病（Heart Disease）、中風（Stroke）、糖尿病（Diabetes）或代謝症候群（Metabolic Syndrome）等慢性病的罹患率，還會造成骨骼傷害、肌肉退化及血液循環不佳，進而影響思考能力及心理健康。

此外，根據估計，全球人口有6%的心血管疾病、7%的第二型糖尿病（Type 2 diabetes）、10% 的乳癌（Breast Cancer）和大腸癌（Colon Cancer）患者，主要都是因為坐式生活而罹患的，造成的死亡數甚至高於吸煙。

坐的時間愈久，也代表消耗的熱量愈少，進而導致體重增加，而肥胖更是許多疾病的主要原因之一。一個調查超過百萬人的研究也顯示，生活愈久坐不動，提早死亡的機率愈高。

小心肌肉流失5時機（按圖看清👇👇👇）