預防勝於治療！醫家健康體檢中心以科技守衛你健康

癌症，是香港三大殺手病之一，近年女性患癌的機會率比男性更高。而癌症之中，又以肝癌最難發現，往往發現時，肝癌已進入晚期，並有機會已擴散至其他器官。因此，定期的身體檢查，以及揀選可靠的體檢中心，對每個成年人都尤為重要。榮獲「健康easy 卓越大獎2023 - 卓越健康體檢中心大獎」的醫家健康體檢中心，就引進了多項最先進的設備，為不同性別、年齡人士提供最準確可靠的檢查結果，時刻保障大家的健康。



乳你同行 為女性量身訂造專屬檢查

根據醫管局統計，近年香港女性患癌的比率有明顯上升趨勢，乳癌新症更按年升高4.1%，令女性患癌比率超愈男性。除了乳癌，子宮體癌、子宮頸癌以及卵巢癌均為女性健康殺手。女性除了日常自我檢查外，更需要全面以及可靠的體檢，方能百份百保障個人健康。醫家健康體檢中心的「乳你同行」體檢計劃，便是專為女性量身打造的體檢計劃，自推出後受到不少女性歡迎。現時，更推出「乳你同行2.0」體檢計劃，以最先進的技術及設備，為女性提供共58項全面體檢，包括身體成份分析、血脂及心血管疾病、肝腎功能、糖尿、痛風等基本檢查，以及柏氏抹片、膀胱超聲波、子宮超聲波、卵巢超聲波以及乳房超聲波等婦科檢查，讓每位女性都能活出美麗又健康的人生。

DR-70 癌症檢 5cc血check出14種常見癌症

癌症是為香港殺手病之一，人體基乎每一個器官、組織均有機會發生病變。傳統體檢多使用「腫瘤標記」來篩檢癌症，其原理是由於腫瘤細胞會分泌腫瘤標記，因此可經由抗體來檢測血中的腫瘤標記抗原。然而部分癌症不會分泌腫瘤標記物質，又或是腫瘤需成長至一定大細方能檢測得出來，其特異性及敏感度都不夠高及準確，亦未能於早期檢查出細胞病變，延誤治療。

醫家健康體檢中心就使用了更新、更精準的DR-70測試，只需抽取5cc血液，就能一次過檢測到乳癌、大腸癌、肺癌、前列腺癌等14種最常見癌症。而最重要的是，此項檢驗更能於腫瘤在早期0.1cm時就能偵測出來，讓患者可以及早發現及於黃金時期進行適當治療。而且過程中更完全無輻射暴露，避免造成二次傷害。

全港首間體檢中心引進 嶄新無創Liverscan 肝纖維化掃描器

都市人經常捱夜，不良飲食習慣及過量飲酒等，均是誘發肝病的成因之一。因肝臟出現問題的早期，病症都不明顯，故肝病更有「沉默殺手」之稱，往往發現肝臟出現脂肪肝、肝纖維化等問題時，已為時已晚。而一旦由本可逆轉的肝纖維化變成發現肝硬化，就再不可逆轉，患者更有較高機會患上肝癌。要預防肝病，除了有良好的生活習慣，更要定期地check住個肝，才可防範於未然。

一般肝功能檢查，是透過血液測試，量度血液中的蛋白質、肝酶和膽紅素的指數，從而檢測是否出現肝感染、損傷或炎症，但抽血檢測卻未能反映肝纖維化狀況。都想進一步及精準地檢查是否有脂肪肝或肝纖維化等可逆轉問題，傳統上會使用肝臟穿刺活檢或肝臟超聲波掃描，前者為入侵性檢查，有機會導致出血或其他不良反應，而且抽樣範圍較小，檢查結果有機會出現誤差。後者雖為非入侵性檢查，但是敏感度較低，亦未必能測試出較輕微的症狀。

有見及此，以維護大家健康為使命的醫家健康體檢中心，則引入嶄新的Liverscan 肝纖維化掃描器，是全港首間使用這種非侵入性肝檢查的體檢中心。這種先進的檢查方法，無需抽血，卻能提供比以上傳統檢測方法更準確的肝纖維化和肝硬化評估。而且只需要3分鐘就即時有報告，讓檢測者能更快更準確地得知寶貴的肝臟是否夠健康！

健康就是財富 保衛你最重要的財產

「醫家與您同行，預防勝於治療」是醫家健康體檢中心一直以來堅持著的理念，不僅只是一個專業體檢中心，更致力成為每一個人的健康夥伴，讓更多人有機會進行定期健康檢查，及早發現潛在的健康問題，可更快地採取相應的預防措施。因此，中心不斷引進最先進的技術和設備，務求為大眾提供最可靠且準確的檢查結果。除了以上幾種針對性的檢查外，環境舒適的醫家健康體檢中心亦提供多種全面的健康檢查方案，包括全面體格檢查、血液檢查、心臟健康檢查、內分泌檢查、癌症篩查、骨骼健康檢查、消化系統檢查等，並設報告解讀服務，守護每個人最重要的財產 – 健康。醫家健康體檢中心現時更舉行《醫家1 週年》優惠活動，想更了解自己的健康，即check醫家健康體檢中心IG及Facebook以及即時預約體檢啦！

（資料及相片由客戶提供）