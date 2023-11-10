坐月丨把握產後進補時機　中藥療補配方廿八方調整體質、補血氣

生育是重要的人生經歷，在迎接新生命的喜悅的同時，孕婦產後的身體非常虛弱，容易出現水腫、貧血等症狀，很多初次懷孕的婦女對於產後護理及如何進補認識不多，忽略產後進補的重要性，事實上坐月時就需把握時間進補，才可有助身體康復，維持體態，另外，進補亦要得宜，胡亂進補只會適得其反。「補益坊」 的中藥療補配方「產後進補廿八方」 擁有超過三十年歷史，分五個階段為產婦於產後調理身體、體質，補血氣。



孕婦產後身體變化大 需及早調理身體

生產後，孕婦子宮會收縮至未懷孕時的大小，並排出惡露，因為荷爾蒙劇烈改變而令新陳代謝下降，導致身形肥胖，胸部變小、萎縮下垂。另外，於中醫角度而言，生產過程大量出血後，會令產後體質變得虛寒、血氣虛，容易出現怕冷、發冷的情況。在中醫學上，產後一個月稱之為「小滿月」，而產後三個月稱之為「大滿月」，若能在產後三個月內飲用補益性湯水，好好調理身體，對日後體質有很大的幫助，越早飲用，功效就愈顯著，更為有效調補身體、滋補氣。

產後婦女若能在產後三個月內飲用補益性湯水，好好調理身體，對日後體質有很大的幫助，越早飲用，功效就愈顯著。（圖片：Shutterstock）

切勿忽視產後進補重要性 坐月欠補恐影響健康及身形

傳統醫學認為，產婦在分娩之後的一個月內（俗稱坐月）較容易及快速吸收補益性的食物，此時服用適當的補品，調理得宜，產後身體康復也會較好，調理後的體質甚至會比產前更好。然而，假若產後欠補或胡亂購服一些補身湯水，不注意份量，不但會令身體無法補血氣，更會適得其反，導致身體虛弱、月事失調、皮膚粗糙、身形肥胖，難回復產前體態等等，服用過量滋補品，既浪費也有損健康，因此進補得宜是十分重要的。

產後進補廿八方 分段循環進補

補益坊的產後進補廿八方由著名教授關之義根據中醫理念，以分段循環調理方式所研製的中藥療補配方，藥方共分為28包上乘補身藥材，分五個階段為產婦於產後調理身體，先清除身體因產後而排出的瘀血，再加強身體抵抗風寒的能力後才開始正式進補，針對產後婦女不同階段的不同需要。

補益坊為了確保優良品質保證，會定期進行藥材檢測，除此之外，公司在 2022 年獲得了 ISO 食品安全管理系統認證，以及經香港標準及檢定中心發出之優質「正」印標籤，孕婦可以放心服用。

3種進補廿八方 5個補身階段 切合不同需要

產後進補廿八方分為金裝、精裝及素食裝3種：「金裝」於第五方加入了兩種最有效和最名貴中藥－高麗參及鹿尾羓；「精裝」經濟實惠；「素食裝」則採用純名貴中草藥材，不含動物元素，特別加入名貴中藥高麗蔘，確保療效，產後婦女可針對個人需要選擇最為合適自己的進補方式。

補益坊的產後進補廿八方由著名教授關之義根據中醫理念，分五個階段為產婦於產後調理身體。（圖片：補益坊）

第一階段「清除體內污物」

此方中的當歸頭有養血之效，能補充人體血液所需的營養，為血虛婦女補氣血。

第二階段「減少引發感冒症狀 」

方中的川芎有驅寒作用，白芍則有補血作用，特別適合產後身體虛弱婦女，增強抵

抗能力，減少感冒症狀。

第三階段「滋陰補腎、通潤腸」

雪蛤膏有暢通腸道、滋陰補腎的功效。此方主要補充婦女生產時所流失的水份，減少產後便秘，改善產後面黃、頭暈的情況。

第四階段「復元氣、減腰酸」

腰酸背痛是產後婦女常見現象，川斷、杜仲有補腰作用，服用後可改善腰酸膝軟之症狀。

第五階段「大補血氣」

巴戟、川斷、鹿尾羓有強腰固腎的作用，而北芪、春砂仁配高麗參有補中益氣的功效。金裝會特別加入鹿尾羓、高麗參兩種高貴藥材，能加強補氣血、補腎，對於剖腹生產而失血較多的婦女特別有補身效果。

產後進補廿八方金裝會特別加入鹿尾羓、高麗參兩種高貴藥材，能加強補氣血、補腎。（圖片：補益坊）

坐月是產後婦女回復身體的關鍵時期，進補方面六大有學問，例如產後不宜立即進補、順產剖腹的補身方式大不同、進補需因應不同階段適當的進補等，補益坊的產後進補廿八方分段循環調理方式研製，是產後調理的首選。