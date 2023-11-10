新進展打破束縛：晚期膀胱癌新治療帶來曙光

膀胱癌是一種起源於膀胱內膜的腫瘤，患病機會會隨着年紀增加，並且男性比女性更常見。在香港，每年約有400例新的膀胱癌病例。儘管膀胱癌的發病率在過去十年中下降了50%，但晚期膀胱癌的治療仍然充滿挑戰。

膀胱癌有什麼病徵？

膀胱癌最常見的病症是無痛性血尿，通常很明顯且易於識別。由於症狀通常很明顯，因此大多數膀胱癌在早期就被診斷出來，早期的腫瘤仍然局限於膀胱腔的表面。然而，有些病人在較晚的階段才被診斷出來，這時候腫瘤已經深入膀胱壁或甚至擴散到膀胱以外。

膀胱癌的初步測試包括檢查尿液樣本是否存在癌症或可疑細胞，但確診需要進行內窺鏡檢查和活檢。影像掃描通常也會檢測到膀胱壁有腫塊或異常增厚。

晚期膀胱癌如何治療？

目前轉移性膀胱癌的主要治療方法是化學治療和免疫治療；對於轉移性膀胱癌（第四期），治療主要採用藥物治療（全身治療）。但是，儘管這些對於這種腫瘤來說是非常有效的起始治療方法，但癌症幾乎總是會產生抗藥性並且會惡化。

當病情演變到這個階段，傳統的化療和免疫療法也再不能控制病情。在這個絕望之際，最近迎來一個嶄新的突破，為病者帶來曙光和希望。一種給予靜脈注射的抗體-藥物結合物已被證實對這些病人有效，一項超過600名病人的大型國際研究發現，在一群對化療和免疫治療已經無效的病人，用這種治療比較繼續做化療可以明顯降低死亡率30%，病情惡化機會也降低40%。

一位74歲女性的成功案例

一位74歲的女性，患有高血壓、高膽固醇和中度腎功能衰退。最初被診斷為膀胱內的局部癌症。經過膀胱鏡檢查和活組織檢查，發現腫瘤已經侵入膀胱的肌肉層（屬中期）。然而，由於這位女士的腎功能不適合進行手術前化療，因此首先進行了膀胱切除術。

儘管手術看起來很成功，但兩年後，病人的腫瘤復發及轉移至肝臟。考慮到病人的腎功能比較差，我們給予了一種對她腎功能可接受的化療方案。病人完成了六個療程，但不久之後，她的病情又再次惡化，不僅肝臟轉移腫瘤增大，還出現了新的肺部轉移腫瘤。我們為她進行了四個療程的免疫治療，可惜這免疫治療對她的病情無效，腫瘤進一步惡化。

眼見化療和免疫治療均已經無助這位病人，我們決定嘗試進行抗體-藥物結合物的治療。患者每週接受輸注治療，每四周休息一次。治療期間出現了皮膚紅疹之副作用，但幸好，在暫停治療及口服類固醇和其他藥物的幫助下，紅疹得到了改善。其後我們也能夠以較低劑量繼續治療。

CT掃描顯示治療成功地縮小她的腫瘤。

怎樣理解膀胱癌的存活率？

膀胱癌的5年存活率因病情階段的不同而異：

- 對於局部膀胱癌（僅在膀胱內的癌症），5年存活率為71%；

- 對於區域性膀胱癌（癌症已經擴散到膀胱附近的淋巴結或組織），5年存活率為36%；

- 對於遠端膀胱癌（癌症已經擴散到膀胱以外的其他部位），5年存活率只得5%。

怎樣預防膀胱癌？

目前尚未找到有效的膀胱癌篩查方法，因此預防仍然是關鍵。主要的預防策略包括：

- 不吸煙：吸煙者比非吸煙者患膀胱癌的風險高3倍以上。

- 少量飲酒：過度飲酒也會增加膀胱癌的風險。

- 飲食健康：飲食健康可以降低許多癌症的風險，包括膀胱癌。

- 工作場所安全：避免接觸可能導致膀胱癌的化學物質，如芳香胺。

儘管膀胱癌的治療仍然充滿著挑戰，但有了新的醫學進展，我們對戰勝這種疾病的信心越來越強烈。讓我們都勇於面對，並學會如何預防和治療這種疾病。

醫學信息只能用於幫助理解健康問題，並不能替代專業的醫療建議。如果您或您的親人有任何健康問題，請尋求醫生的幫助。

李智仁醫生

臨床腫瘤科專科醫生

以上專欄由香港安斯泰來製藥有限公司全力支持

參考資源：

[美國癌症協會：膀胱癌]https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer.html

[香港癌症資訊統計中心：膀胱癌]http://www3.ha.org.hk/cancereg/statistics.html

[世界衛生組織：膀胱癌]https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/bladder-cancer/en/