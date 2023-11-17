香港康寶萊31周年熱心公益 提供營養早餐 推運動教育為港健康出力

說起保健品品牌及香港營養補充品，一定要提為全球超過90個國家提供優質營養產品及一對一諮詢服務及社群支援的康寶萊。而今年香港康寶萊踏入31周年，為了積極回饋社會，繼續與合作超過17年的保良局共同攜手，除為學童提供營養早餐外，今年更加入新興運動教育Nu Sports，如隨身碟、飛球和匹克球等，希望改善香港疫情期間兒童肥胖比率上升的問題！



香港康寶萊與保良局緊密合作17年，為有需要的學齡兒童提供營養早餐、工作坊以及運動健體班，多年來更籌得逾700萬元善款。

履行企業社會責任 致力推動健康理念

香港康寶萊31年來一直秉承健康理念，除一直為客戶提供最優質的營養補充品，推動健康飲食及規律運動以外，亦一直積極致力回饋社會。一方面鼓勵會員及公司員工參與公益活動，以及參與促進優質營養和健康生活方式等相關的活動外，更設有康寶萊慈善基金，致力改善世界各地兒童和家庭的生活。

香港康寶萊亦與香港慈善團體保良局緊密合作近17年，合力將優質營養帶給有需要的兒童，有超過90間學校及機構受惠於康寶萊與保良局合作的健康早餐計劃。康寶萊除了透過在本地學校派發營養早餐、舉辦營養工作坊、烹飪班和運動健體班等，過往更曾舉辦加康寶萊慈善活力跑、「康寶萊X保良局慈善世界紀錄暨客戶同樂日」等活動，籌得超過700萬元善款，以幫助香港保良局有需要之兒童，至今已有近19萬人次受惠。

疫情期間兒童肥胖問題上升 為學齡兒童提供運動教育

香港康寶萊和保良局以往的合作較集中在提供營養早餐，但有見由中大醫學院兒科學系聯同香港兒科基金於2022年6月中完成的一項有關新冠疫情對本港兒童生活及飲食習慣影響的網上問卷調查¹，結果顯示疫情期間，兒童超重和肥胖比率較疫情前上升1.8倍；當中高小(9至13歲)兒童的超重和肥胖比率更由疫情前的 7% 激增至24%；而調查結果亦顯示，疫情期間兒童肥胖問題上升是由不健康的飲食習慣、缺少運動，以及睡眠習慣改變而擾亂飲食規律而致。所以香港康寶萊決定於今年開始為學齡兒童提供運動教育，當中包括非傳統的新興運動，例如普及於其他國家的隨身碟、飛球及匹克球等，希望為學童提供更多的運動選擇及知識，激發他們對運動的興趣。

康寶萊定期為社區舉辦健康講座，並提供最優質的營養補充品。

同場加映：代餐及蛋白質補充品推介

康寶萊向來關注社區健康，希望可以合力創造一個更健康的世界。除了關心有需要的學童，亦會定期於各個社群舉辦各項健康講座，以及提供最優質的營養補充品。除了學童，成年人亦需要定期運動和均衡飲食。蛋白質是人體所需的必要營養素，幫助建構體內各組織及新陳代謝，包括肌肉、指甲、頭髮等。康寶萊的旗艦產品「營養蛋白素奶昔」*是全球第一代餐及蛋白質補充品品牌²，可提供優質的蛋白質、營養及充足的能量。營養蛋白素*的蛋白質來自大豆，為完全蛋白，可供給人體所有必需氨基酸，還有具抗氧化功效的草本成分(如紅石榴、薑根)、支援腸道健康及提供飽足感的膳食纖維及提升整體健康的多種維他命及礦物質(如鈣、鋅)。產品更屬低升糖指數，對血糖波動影響較小，適合追求不同健康目標的人士，而且一共有八種口味，為您帶來低卡又營養豐富的一餐。而其中最新推出的紅豆薏仁味更是美味可口，健康又解饞，無論安在家中還是帶到辦公室都十分方便飲用！

康寶萊的旗艦產品「營養蛋白素奶昔」是全球第一代餐及蛋白質補充品品牌，最新推出的紅豆薏仁味美味可口。

更多的資訊可以到香港康寶萊網站或Facebook專頁了解清楚！

資料來源：

¹）https://www.med.cuhk.edu.hk/tc/press-releases/covid-pandemic-disrupted-the-daily-life-of-schoolchildren-in-hong-kong-the-proportion-of-overweight-and-obese-kids-more-than-doubled

²) 歐睿國際2023年版本消費保健品報告中代餐及蛋白質補充品詮釋，2022年全球品牌擁有者零售市場佔有率

* 此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

（資料及相片由客戶提供）