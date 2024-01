後疫症時代｜是愛亦是責任 穩如泰山「識．步．處」與病毒共存

2019年疫情爆發,不少人染疫,全世界都活在陰霾之中。經過3年,疫情終於緩和,一切亦漸漸復常。在後疫症時代走向與病毒共存新模式,但並不代表可以放低防疫意識,大家仍要時刻提高警覺,「識.步.處」才能有效抵抗病毒。



經過3年疫情洗禮,今年3月大家終於可以把相依為伴3年的口罩除下,更加可以外遊。雖然疫情已漸趨緩和,生活亦已復常,但並不等於不會染疫。身兼多職的泰山(曾匡民),是藝人、廚師、丈夫亦是爸爸,作為「一家之煮」,一向包辦買菜煮飯的他笑言︰「我病了,全家就要食公仔麵」,然而他就在解除口罩令後才染疫。確診當下,本身有血壓及膽固醇偏高的他最擔心的不是自己,而是覺得「煩」更過於擔心,「煩」是怕會感染家人以及不能照顧家人,以及打亂工作安排影響到他人,其次才是自己身體。

新冠高危人士 識別病徵把握黃金治療期

大眾一般認為只有長者或者有嚴重疾病才算是新冠高危人士,其實長期病患、肥胖、懷孕、有吸煙習慣等等,都是高風險因素。¹ 泰山自知屬高危人士,除了打疫苗及做足防疫措施之外,亦特別留意自己身體會否出現徵狀。「太太及女兒去年確診,但自己及兒子都沒事。當時太太表示最辛苦是喉嚨痛如刀割,見到身邊人確診最為心痛。到自己確診時,不想家人再受苦,就自我隔離,保護家人。自己亦要盡快痊癒才能照顧家人。」作為爸爸、丈夫,泰山認為︰「對自己負責任,才可以對他人負責任,先處理自己才去幫人,會特別留意身體徵狀、病徵。」

泰山當時一發覺自己發燒時,便馬上做快測。快測結果出現兩條線後,便馬上約見醫生,雖然當時只能透過線上診斷,但醫生亦給予了合適的治療方案。

泰山把握在治療黃金期求醫,加上症狀較輕,雖屬高危一族,但醫生並未處方特效藥。「染疫期間,出現發燒、頭痛、咳嗽、發冷、出冷汗等病症,期間食止痛藥、多飲水及休息,症狀在3至4日已消失,雖然之後快測依然有兩條線,但比很多確診者好彩。」

切忌諱疾忌醫 向醫生坦白對症下藥

泰山如此醒目,在確診時準確地「識︰認識健康狀況 — 識別COVID-19的病徵」、「步︰及早計劃下一步 — 進行檢測以確定是否感染COVID-19」、「處︰找醫生處理病情 — COVID-19的治療方案」,自然成為「識.步.處」推廣大使。

「步入中年,身體已經大不如前,一感到不適就最好睇醫生,不要諱疾忌醫。過了治療黃金期,病愈來愈重時,醫生都可能幫不了!」高危人士較易在感染新冠後出現嚴重併發症,或病情惡化而需要住院,甚至死亡。¹即使初時病徵較輕微,嚴重症狀亦有機會在短時間內出現(通常約為一週)。²

而病人見醫生時,最重要是把所有病徵都告訴醫生,切勿向醫生隱瞞病情。除此之外,更要告訴醫生正在使用哪些藥物,尤其是長期病患者,以便制定適切的COVID-19治療方案。³現時的治療方案包括新冠口服抗病毒藥物,若屬較易出現嚴重併發症的高危人士,可考慮接受治療。³ 一旦檢測結果呈陽性且出現病徵,應及早接受治療,以達到最佳療效 。³'⁴

記得學泰山「識.步.處」,認識自己和家人健康狀況,及早計劃下一步,不幸感染,要於5天內應盡快求醫,切勿錯過治療黃金期。³

想知更詳細了解「識.步.處」即去︰www.knowplango.com.hk

