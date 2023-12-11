催眠治療師Catman：催眠可找抑鬱成因 推免費線上催眠課程及講座

不少人都知道催眠可以深入潛意識找回遺忘的過去，香港催眠治療中心創辦人鍾詠淵 Catman Chung從事催眠13年，處理超過1600個個案，他指催眠更可以於潛意識層面根治情緒問題，他指香港不少人都有抑鬱及焦慮，催眠還可以成為心理治療的工具，所以他一直推動「全民催眠」，無論是以催眠治療還是催眠師培訓，他都身體力行。



上電視節目催眠解構女藝人「怕穿比堅尼」原因

Catman Chung一直有運用催眠幫助大家治療失戀之痛，較早前他更被電視節目邀請，講解催眠與失戀治療的關係，以及向大家示範催眠治療，更為女藝人成功找出「怕穿比堅尼」的原因。節目上女藝人經過催眠，發現因為小時候不會做功課的事件，令她有了「我比不上人」以及「別人做到我做唔到」的核心價值觀，所以後來「好驚同人唔同」，最終影響到怕比堅尼。（相關報導）Catman Chung事後表示：「所有問題都有因果，問題只是「果」，催眠就可找到其中的「因」。只要更多人認識催眠治療社會上的諸多問題，例如抑鬱自殺焦慮等，都會得到非常明顯改善，所以推動「全民催眠」非常重要。」

為「全民催眠」不遺餘力 辦註冊催眠治療師課程

Catman Chung希望大眾都可以認識催眠好處，更成為youtuber，創作「催咩930」每週更新，說明催眠如何根治各種問題。而他與旗下機構忘情專家更連續兩年取得(香港催眠學院)卓越催眠師大獎及(忘情專家Love Love Move)卓越催眠中心大獎。另外他為進一步推廣，開辦專業向的註冊催眠治療師課程，為的是培訓更多有信心有能力有志向的催眠治療師服務香港社群。跟坊間最大不同之處，課程除了教授完整的催眠治療系統，更提供真正的實習，Catman Chung補充：「 學生可在旁觀察我治療真正的催眠個案，見識『生命影響生命』，不只是一個口號；而且我將免費提供真實的抑鬱焦慮個案，供學生實際練習，把學習的過程由課室帶到治療室。」經過11年的努力，教授了36屆的註冊催眠治療師課程，市面已有很多專業催眠治療師是Catman Chung 的畢業學生。

Catman Chung指過去13年來，幫助超過1,600人，公司背後的感謝信已多得不夠位貼上。

Catman Chung旗下機構香港催眠學院 及忘情專家Love Love Mov連續兩年取得卓越催眠師大獎及卓越催眠中心大獎。

「全民催眠」是Catman Chung的理想，就是讓全港市民都認識催眠治療，能夠正確跟自己潛意識打交道，達到無藥自癒甚至預防情緒問題的目的。為達到理想，Catman Chung提供免費線上催眠課程，更每月聯合香港臨床催眠學會舉辦催眠講座及義診服務，只為讓更多大眾認識及受惠於催眠治療。如果大家對Catman Chung的催眠治療師課程有興趣，可以到https://hypnotherapy-hk.com/催眠課程/了解更多！

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有見自殺人數上升，Catman Chung聯同香港臨床催眠學會舉辦免費催眠講座及義診服務。

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（資料由受訪者提供）