近視｜疫後兒童近視個案增 防控新方案有望回退近視

近視發病率高企，本港有篩查發現兒童近視個案在新冠疫情後大幅增加，情況令人憂慮。有醫生指，近視除了對個人生活質素造成負面影響，深近視更有機會導致視網膜脫落和白內障，及早為兒童防控近視非常重要。近年引入了不少防控近視的方案，包括紅光治療儀。研究證實有效控制近視，更有機會回退近視，兒童越早接受治療，效果越好。



眼科專科醫生任卓昇醫生引述香港兒童眼科計劃數據指出，計劃從2015年3月至今，篩查了40,000名香港兒童，發現在8歲半的兒童中，有四成兒童患有近視，在新冠疫情期間（2020年），香港兒童近視發病率出現了爆發式增長，相信與兒童戶外活動時間減少丶電子產品使用時間增多丶網課以及社交活動受限制有關，而此情況即使在復常後（2021年）仍然持續，其中，6歲年齡組別的近視發病率較疫情前更增加至兩倍。

近視發病率高 港童疫後近視增

眼科專科醫生朱瑞俊表示，近視個案其實在全球均有增無減，有研究估計在未來30年，全球近視發病率將持續上升，至2025年，全球將有逾半人口患有近視。朱醫生表示，近視問題不可輕視，有新加坡青少年研究指出，患近視者的心理功能、學校表現及整體生活質素也會受到負面影響，更有機會令整體醫療經濟負擔大增。

任醫生補充，「近視會延長眼軸，增加視力損傷的風險。兒童越早患近視，長大後患深近視及眼疾，如黃斑病變、視網膜脫落、白內障和青光眼等風險越高。」現時醫學界有不同控制和預防近視的方法，包括增加戶外活動時間、養成良好的閱讀習慣、光學方法如使用角膜塑形鏡或離焦眼鏡、使用阿托品眼藥水及紅光治療等，均希望盡早為兒童有效預防及控制近視。

紅光治療新方案 年紀越小、度數越深、效果越佳

香港理工大學科研眼科講座教授何明光教授正示範紅光治療儀用法。（照片由受訪者提供）

近年引入的紅光治療屬於新方案，香港理工大學科研眼科講座教授何明光教授解釋，紅光治療即透過採用650nm波長的紅光，控制眼軸增長與近視加深。兒童可在醫生指導下，在家接受治療，每次三分鐘，每日進行兩次，一般治療為期兩年。

根據研究顯示，重複低強度紅光照射可顯著減慢近視的進展，甚至回退近視。與佩戴普通眼鏡的兒童相比，接受紅光治療的兒童眼軸增長幅度可減少七成，治療還有機會逆轉眼軸延長。何明光教授指：「如果孩子完全跟從醫生指引，依時接受治療，控制率更高達九成。」多項臨床研究亦證實，兒童接受紅光治療一個月後，其眼軸縮短的比例可高達四成，治療效果是其他近視治療目前無法達到的。而年齡越小、近視度數越深的兒童，治療效果越好。紅光治療適用於大部份近視兒童，深淺近視也適用，對眼睛幾乎沒有風險，配合混合治療效果亦更顯著。